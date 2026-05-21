साताऱ्यात एसीबीचा धमाका! मेडिकल बिल मंजुरीसाठी लाच घेताना सिव्हिल हॉस्पिटल सहाय्यक अधीक्षकाला पकडलं रंगेहात

वैद्यकीय बिलं मंजुरीसाठी लाच घेताना सिव्हिल हॉस्पिटलचा सहाय्यक अधीक्षक रंगेहात पकडण्यात आला. श्रीनिवास गजानन जोशी असं त्या सहाय्यक अधीक्षकाचं नाव आहे.

Published : May 21, 2026 at 2:23 PM IST

सातारा : वैद्यकीय बिल मंजुरीसाठी 30 हजारांची लाच घेताना जिल्हा रूग्णालयाच्या सहाय्यक अधीक्षकाला एसीबीनं रंगेहात पकडलं. श्रीनिवास गजानन जोशी असं त्या सहाय्यक अधीक्षकाचं नाव आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सकासाठी 50 हजारांची लाच घेताना शिपायाला रंगेहात पकडल्याच्या घटनेला महिना झाला असतानाच आता सहाय्यक अधीक्षक लाचलुचपतच्या जाळ्यात अडकला आहे. ही कारवाई बुधवारी रात्री उशिरा करण्यात आली आहे.

सहाय्यक अधीक्षक श्रीनिवास जोशीला रंगेहात पकडलं : यासंदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार हा शासकीय कर्मचारी आहे. वडिलांच्या वैद्यकीय उपचाराच्या खर्चाची पूर्तता करत वरिष्ठ कार्यालयास अहवाल देण्यासाठी त्यांच्याकडं वारंवार पैशांची मागणी करण्यात येत होती. त्यामुळे वैतागलेल्या तक्रारदारानं थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडं धाव घेत तक्रार दाखल केली. तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर एसीबीचे अधीक्षक राजेश वाघमारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकानं सापळा रचून 30 हजार रुपयांची लाच घेताना सहाय्यक अधीक्षक श्रीनिवास जोशी याला रंगेहात पकडलं. या कारवाईमुळे सातारा सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये एकच खळबळ उडाली.

मेडिकल बिलांच्या मंजुरीसाठी पैशांची मागणी : सातारा जिल्हा रुग्णालयातील मेडिकल बिलांच्या मंजुरीसाठी पैशांची मागणी होत असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत. विशेषतः पोलीस कर्मचारी व इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांची मेडिकल बिलं मंजुरीसाठी महिनोनमहिने प्रलंबित ठेवली जात होती. फाईल पुढं सरकवण्यासाठी आर्थिक व्यवहार होत असल्याची चर्चा देखील कर्मचाऱ्यांकडून ऐकायला मिळायची. या ताज्या कारवाईमुळे त्यावर शिक्कामोर्तबच झालं आहे. एसीबीच्या कारवाईनंतर आता इतर व्यवहारांचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी होत आहे. दरम्यान, या कारवाईवर रुग्णालय प्रशासनाकडून कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.

यापूर्वी जिल्हा शल्यचिकित्सक एसीबीच्या जाळ्यात : सोनोग्राफी सेंटर, सरकारमान्य गर्भपात केंद्र आणि कुटुंब नियोजन केंद्र सुरू करण्यासाठीच्या परवान्यासाठी तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. युवराज करपे यांच्यावतीनं 50 हजारांची लाच घेताना शिपायाला एसीबीनं रंगेहात पकडलं होतं. त्यानंतर सहाय्यक अधीक्षक सापळ्यात अडकल्यानं जिल्हा रूग्णालयातील खाबुगिरी चव्हाट्यावर आली आहे.

