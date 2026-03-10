ETV Bharat / state

अर्थसंकल्प चर्चेदरम्यान अधिकारी गैरहजर राहिल्यास कारवाई; विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा इशारा

अर्थसंकल्प चर्चेत अधिकारी गैरहजर असल्याचा मुद्दा दिलीप वळसे पाटील यांनी उपस्थित केला होता. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अधिकाऱ्यांना कारवाईचा इशारा दिलाय.

RAHUL NARWEKAR
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 10, 2026 at 8:02 PM IST

मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी अनुपस्थित राहिल्यास विधानसभेला त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार असल्याचा कडक इशारा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मंगळवारी दिला. अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान अधिकाऱ्यांच्या गॅलरीत वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या प्रमाणात अनुपस्थित असल्याचं लक्षात आल्यानंतर त्यांनी प्रशासनाला अंतिम इशारा दिलाय.

दिलीप वळसे-पाटील यांनी घेतला आक्षेप : विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान सभागृहात केवळ चार मंत्री उपस्थित होते. तर अधिकाऱ्यांची गॅलरी जवळपास रिकामी असल्याचं दिसून आलं. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार आणि माजी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी आक्षेप घेत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीचा मुद्दा उपस्थित केला.

सभागृहातील चर्चेंना गांभीर्य दिलं पाहिजे : "अर्थसंकल्प हा सभागृहातील अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. या चर्चेदरम्यान मुख्य सचिव, वित्त सचिव आणि नियोजन सचिव यांसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांच्या लॉबीत उपस्थित राहून सदस्यांच्या भावना आणि सूचनांची नोंद घेणं अपेक्षित असतं. सभागृहातील चर्चेची गुणवत्ता टिकवण्यासाठी अशा चर्चेला आवश्यक ते गांभीर्य दिलं पाहिजे. तसंच विभागनिहाय चर्चेदरम्यान संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित असणं गरजेचं आहे," असं आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितलं.

प्रशासनाला अंतिम इशारा : "अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत मांडलेली चिंता योग्य आहे. अधिकाऱ्यांची ही 'अदृश्य गॅलरी' असली तरी सर्व वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची उपस्थिती बंधनकारक आहे. याबाबत प्रशासनाला यापूर्वीही पत्राद्वारे कळविण्यात आलं आहे. ही प्रशासनासाठी शेवटची संधी आहे. यापुढं अशा महत्त्वाच्या चर्चेदरम्यान अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) स्तरावरील अधिकारी गॅलरीत उपस्थित नसल्यास सभागृह त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करू शकते," असं सांगत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अधिकाऱ्यांना इशारा दिला.

