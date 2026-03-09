ETV Bharat / state

पंकजा मुंडेंच्या बैठकीला दांडी मारणारे अधिकारी निलंबित: राहुल नार्वेकरांच्या निर्देशानंतर देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या बैठकीला दांडी मारणाऱ्या अधिकाऱ्यांचं निलंबन करण्यात आलं. मात्र विधानसभा सभापती राहुल नार्वेकर यांनी निर्देश दिल्यानं देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला.

मुंबई : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव एम. देवेंद्र सिंह आणि संयुक्त संचालक सतीश पडवळ यांच्यावर करण्यात आलेली निलंबनाची कारवाई मागं घेण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांनी राज्य सरकारला दिले. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आज सभागृहात हा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन्ही अधिकाऱ्यांचं निलंबन रद्द करण्यात येईल, अशी माहिती सभागृहाला दिली. मंत्री पंकजा मुंडे यांनी बोलावलेल्या बैठकीला या अधिकाऱ्यांनी दांडी मारल्यानंतर त्यांचं निलंबन करण्यात आलं होतं.

मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विचारलेल्या कामकाजाबाबत दिला नाही प्रतिसाद : प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव म्हणून कार्यरत असलेले आयएएस अधिकारी एम देवेंद्र सिंह आणि संयुक्त संचालक सतिश पडवळ यांना 27 फेब्रुवारीला निलंबित करण्यात आलं होतं. पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी बोलावलेल्या बैठकींना हे अधिकारी अनुपस्थित राहिले आणि मंडळाच्या कामकाजासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नांना त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही, असा आरोप करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना आमदार आणि त्यावेळी तालिका अध्यक्ष म्हणून काम पाहणारे दिलीप लांडे यांनी विधानसभेत या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची घोषणा केली होती.

देवेंद्र सिंह यांनी आपल्या वर्तनाबद्दल व्यक्त केला खेद : संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज सभागृहात प्रस्ताव मांडत सांगितले की, “देवेंद्र सिंह यांनी आपल्या वर्तनाबद्दल खेद व्यक्त केला असून संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत सहकार्य करण्याचं आश्वासन दिलं आहे.” या पार्श्वभूमीवर त्यांचे आणि दुसऱ्या अधिकाऱ्याचं निलंबन रद्द करण्याची विनंती अध्यक्षांकडं करण्यात आली.अध्यक्षांच्या निर्देशानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दोन्ही अधिकाऱ्यांचं निलंबन मागं घेण्यात येईल, असं सभागृहाला सांगितलं.

काय घडलं होतं ? : एम देवेंद्र सिंह हे 2011 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी असून सध्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. विधानसभेतील चर्चेदरम्यान मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या ब्रीफिंगसाठी बोलावूनही एम देवेंद्र सिंह हे उपस्थित राहिले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली होती. त्यानुसार त्यांना निलंबित करण्याचा आदेश काढण्यात आल्याचं आदेशात नमूद करण्यात आलं. हा आदेश अतिरिक्त सचिव व्ही. राधा यांच्या स्वाक्षरीनं जारी करण्यात आला होता.

संपादकांची शिफारस

