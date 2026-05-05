बंगालच्या निकालानंतर महाराष्ट्रातील विरोधकांनी सुधारावे, देशातील जनता विकासाच्या बाजूने - चंद्रशेखर बावनकुळे
महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षातील नेत्यांनी निकालातून धडा घ्यावा. देश विकासाच्या बाजूने उभा आहे. जनता विकसित भारताच्या बाजूने उभी आहे, असा दावा चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलाय.
Published : May 5, 2026 at 10:30 AM IST
नागपूर - पाचपैकी तीन राज्यात भारतीय जनता पार्टी पक्षाची सत्ता आलेली आहे. पश्चिम बंगाल ममता बॅनर्जी यांचा अभेद्य गड मानला जायचा. मात्र, भाजपानं त्याला उद्ध्वस्त केलेलं आहे. या प्रचंड विजयावर बोलतना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे असं म्हणाले की, पश्चिम बंगालच्या जनतेनं विकासाकरता मतदान केलं आहे. विकसित पश्चिम बंगाल करता मतदान केलेले आहे. ममता बॅनर्जींच्या थर्ड डिग्री राजकारणाला नेस्तनाबुत केलं. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षातील नेत्यांनी देखील यातून धडा घेतला पाहिजे. हा देश विकासाच्या बाजूने उभा आहे. जनता विकसित भारताच्या बाजूने उभी आहे.
विरोधक अजूनही सुधारत नाहीत. काँग्रेस सुधारत नाही, उबाठा शिवसेना सुधारत नाही. महाराष्ट्रामध्ये विरोधी पक्षाचे नेते 2047 पर्यंत घरी बसतील. ज्या पद्धतीचं राजकारण महाराष्ट्रात सुरू आहे, महाराष्ट्र सुद्धा विकासाच्या बाजूने उभा आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि बंगाल - बंगाल निवडणूक विजयामागे संघ परिवाराचा हात असल्याचं देखील बोललं जात आहे. यावर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्टपणे उत्तर देणं टाळलं आहे. ते म्हणाले की, अनेक वर्षांचा हा संघर्ष आहे, हजारो कार्यकर्त्यांनी काम केलं आहे. कित्येक कार्यकर्त्यांच्या अतिशय क्रूरपणे हत्या करण्यात आल्यात. भाजपाचं काम, बुथवरील मॅनेजमेंट, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात अमित शाह आणि संपूर्ण टीम कार्यरत होती. कार्यकर्त्यांची भावना होती बंगालमध्ये सुशासन आलं पाहिजे, जे दुष्ट शासन आहे ते गेलं पाहिजे.
नरसापूरच्या नराधमाला यमसदनी पाठवण्यासाठी... - संपूर्ण महाराष्ट्र नरसापूर पीडितेच्या परिवाराच्या बाजूने उभा आहे, मुख्यमंत्र्यांनी वचन दिलं आहे की नराधमाला यमसादनी पाठवण्याच्याकरता ज्या-ज्या गोष्टी पोलिसांनी करायला पाहिजे ते पोलीस करणार आणि सरकारसुद्धा करणार आहे.
