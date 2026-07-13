मुलगी जन्माला आल्याने विवाहितेचा सासरच्या मंडळींकडून छळ, कोल्हापूरच्या अस्मिताने बाळाच्या बारशाआधीच संपवलं जीवन
कोल्हापुरात एक धक्कादायक घटना (Kolhapur Crime News) घडली आहे. मुलीचं बारसं होण्यापूर्वीच आईनं आत्महत्या (Suicide) केल्याची घटना घडली.
Published : July 13, 2026 at 7:30 PM IST
कोल्हापूर : लग्न झाल्यापासून सासरच्या मंडळींनी पैशासाठी दिलेला त्रास, मुलगी जन्माला आली म्हणून नवरा, सासू-सासरे नणंदेकडून होणारा छळ याला कंटाळून महिन्यापूर्वी जग बघितलेल्या बाळाचं बारसं होण्याआधीच विवाहितेने आत्महत्या करून जीवन संपवलं, 'अस्मिता प्रतीकसिंह काटकर' (Asmita Katkar) असं आत्महत्या केलेल्या विवाहितेचं नाव आहे. याप्रकरणी अस्मिताच्या आईनं दिलेल्या फिर्यादीनुसार सासरच्या तिघांना राजारामपुरी पोलिसांनी अटक केली. माझ्या मुलीचा जीव घेणाऱ्या माणसातल्या राक्षसांना फाशी द्या, अशी आर्त हाक अस्मिताची आई संगीता अजित सरदेसाई यांनी दिलीय.
बाळाचं बारसं होण्याआधीच आत्महत्या : कोल्हापुरातील सायबर चौकात असणाऱ्या काटकर पार्क येथे राहणारे प्रतिकसिंह काटकर यांच्याशी अस्मिताचा वर्षभरापूर्वी विवाह झाला होता. महिन्यापूर्वी प्रतीक सिंह आणि अस्मिता यांच्या पोटी मुलीचा जन्म झाला होता, तिच्याच बारशाची लगबग घरात सुरू होती. मात्र रविवारी दुपारी अस्मिताने आत्महत्या केली. यानंतर अस्मिताच्या आईने अस्मिताचा पती प्रतीकसिंह वीरेंद्रसिंह काटकर, सासू मनीषा वीरेंद्रसिंह काटकर, सासरे वीरेंद्रसिंह काटकर, ननंद ऋतुजा काटकर यांच्यावर आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याची तक्रार राजारामपुरी पोलीस ठाण्यात दाखल केली. यावरुन गुन्हा दाखल करुन, अस्मिताचे पती प्रतीकसिंह काटकर, वीरेंद्रसिंह काटकर आणि मनीषा काटकर यांना राजारामपुरी पोलिसांनी अटक केली आहे. मात्र, या लोकांना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे अशी मागणी अस्मिताची आई संगीता सरदेसाई यांनी केली आहे. या घटनेमुळं जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून या घटनेचा अधिक तपास सुरू असल्याची माहिती, शहर पोलीस उपाधीक्षक प्रिया पाटील यांनी दिली.
52 हजारांचा पाळणा, स्टेटससाठी फोटोशूट : वर्षभरापूर्वी लग्न झालेल्या अस्मिताचा सासरच्या मंडळींनी पैशासाठी छळ सुरू केला होता. यातच सातव्या महिन्यात फोटोशूट करण्यासाठी माहेरकडून पैसे आण असा तगादा सासरच्या मंडळींनी लावला होता. तर धोंड्याच्या महिन्यातही जावयाची हौस केली, मुलगी जन्माला आल्यानंतर हा छळ जास्तच वाढला. बारशासाठी पाळणा 52 हजार रुपयांचा असावा असा हट्ट सासरच्या मंडळींचा होता. तर माहेरच्या मंडळींनी मोठं बारसं घातलं पाहिजे असंही संभाषण अस्मिता आणि तिची आई यांच्यात शुक्रवारी झालं होतं. मात्र, या सगळ्या परिस्थितीला कंटाळून अखेर अस्मिताने जीवन संपवलं. यामुळं जिल्ह्यात हळहळ व्यक्त होत आहे.
टीप - आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन 9152987821 वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी 8 ते रात्री 10 पर्यंत उपलब्ध).
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