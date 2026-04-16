एशियाटिक सोसायटीच्या निवडणुकीचा वाद अखेर सामंजस्यानं मिटला
एशियाटिक सोसायटीच्या निवडणुकीचा (Asiatic Society Election) वाद अखेर सामंजस्यानं मिटला आहे. आता निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्णपणे नव्यानं होणार आहे.
Published : April 16, 2026 at 8:30 PM IST
मुंबई : सध्या चर्चेत असलेल्या द एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबईच्या निवडणुकीची (Asiatic Society Election) प्रक्रिया आता पूर्णपणे नव्यानं होणार आहे. गुरूवारी हायकोर्टात पार पडलेल्या सुनावणीत दोन्ही बाजूनं याला सहमती दर्शवण्यात आली आहे. त्यानंतर शुक्रवारी (17 एप्रिल) तसे आदेश जारी करू असं मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.
नव्यानं प्रक्रिया सुरू करण्यावर दोन्ही बाजूंचं एकमत : या निवडणूक प्रक्रियेत आता नव्यानं उमेदवारी अर्ज केले जातील आणि धर्मादाय आयुक्तांनी नेमलेल्या समितीकडूनच या नव्या सभासदांच्या अर्जांची छाननी होऊन अंतिम यादी निश्चित होईल, असं यावेळी राज्य सरकार आणि अध्यक्षपदाचे उमेदवार असलेले याचिकाकर्ते तसंच ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांच्यासह अन्य याचिकाकर्त्यांकडून स्पष्ट करण्यात आलं. याची दखल घेत दोन्ही पक्षकारांना आगामी प्रक्रियेचा आराखडा शुक्रवारी कोर्टात सादर करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती फरहान दुबाश यांच्या एकलपीठानं देत शुक्रवारी सविस्तर आदेश दिले जातील असं स्पष्ट केलंय. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयानं निवडणूक घेण्याबाबत कायदेशीर वादात जाण्याऐवजी व्यावहारिक दृष्टिकोन बाळगत यातून सामंजस्यानं काहीतरी तोडगा काढण्याची सूचना दोन्ही पक्षांना केली. न्यायालयाची ही सूचना मान्य करत दोन्ही पक्षांनी धर्मादाय आयुक्तांनी नियुक्त केलेल्या समितीकडून नव्या सदस्यांची पडताळणी करत नव्यानं मतदारयादी अंतिम करून घेत त्यानंतर ही निवडणूक घेण्याचं मान्य केलं.
काय आहे प्रकरण? : वेळापत्रकानुसार 14 मार्च रोजी ही निवडणूक होणं अपेक्षित होतं. मात्र, निवडणुकीच्या एक दिवस आधी 13 मार्च रोजी धर्मदाय आयुक्तांनी या निवडणुकीला स्थगिती दिली होती. तसंच वैध व पात्र मतदारांची यादी तयार करण्यासह सोसायटीचे दैनंदिन कामकाज पाहण्यासाठी एका समितीची नेमणूक केली होती. समितीच्या छाननीनंतर अंतिम मतदारयादी तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश धर्मादाय आयुक्तांनी दिले होते.
काय होती याचिका? : या निर्णयाविरुद्ध अध्यक्षपदाचे उमेदवार आणि ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांच्यासह इतरांनी गेल्याच आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सुनावणी घेत हायकोर्टानं निवडणुकीला स्थगिती देण्याबाबत धर्मादाय आयुक्तांनी जारी केलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. हा आदेश नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचं उल्लंघन असल्याचं निरीक्षण नोंदवत धर्मादाय आयुक्तांना या याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश गेल्या सुनावणीत दिले होते.
- सिमकार्ड हॅक करुन झालेली लूट हा खातेधारकाचा बेजबादरापणा नाही: बँकेला इतक्या लाखांचा परतावा देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
- गोरेगाववासियांना अनधिकृत फेरिवाल्यांचा विळखा: उच्छादाला कंटाळून व्यापाऱ्यांची उच्च न्यायालयात धाव
- रिलायन्स इंडस्ट्रीजला दंडाची नोटीस बजावणाऱ्या एमएमआरडीएला मुंबई उच्च न्यायालयाचा दणका