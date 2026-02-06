आशियातील पहिली ॲनिमॅट्रॉनिक हत्तीण 'एली'; पिटा इंडियातर्फे पहिल्यांदाच रोबोटिक हत्तीचे सादरीकरण
पेटा इंडियानं मे 2023 मध्ये प्राण्यांबद्दल संवेदनशीलता आणि सजगता निर्माण करण्यासाठी अॅनिमॅट्रॉनिक एली हत्तीण तयार केली आहे. एली हत्तीण आपली कहाणी शाळांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांना सांगते.
नाशिक : डोळे मिचकावणं, कान हलवणं एवढंच नव्हे तर अगदी हुबेहूब जिवंत भासणाऱ्या 'एली' या ॲनिमॅट्रॉनिक हत्तीणनं उपस्थित असलेल्या सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. आपल्या लहानपणी आईपासून झालेली ताटातूट, सर्कशीत कैदेत झालेला छळ आणि अखेर सुटका होऊन अभयारण्यात मिळालेल्या आनंदी जीवनाबद्दलच्या संवेदनशील कहाणीनं प्राण्यांबद्दलच्या दयाळूपणा आणि त्यांच्या भावनांचा आदर करण्याबाबत जागृती केली. पेटा इंडिया, इस्पॅलिअर द हेरिटेज स्कूल आणि उपाध्याय फाउंडेशन यांच्यावतीनं आशियातील पहिल्या रोबोटिक एली हत्तीणचं नाशिकमधील कार्यक्रमात सादरीकरण करण्यात आलं.
एली हत्तीणीची विद्यार्थ्यांना भुरळ : पेटा इंडिया या संस्थेनं मे 2023 मध्ये प्राण्यांबद्दल संवेदनशीलता आणि सजगता निर्माण करणारी आशियातील पहिलाच ॲनिमॅट्रॉनिक हत्तीण तयार केली. आपली कहाणी शाळांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांना सांगते. यासाठी अभिनेत्री दिया मिर्झाचा आवाज वापरलाय. या आवाजाच्या माध्यमातून एली हत्तीण विद्यार्थ्यांना आरली कथा सांगते. यावेळी एलीनं डोळे मिचकावणं आणि कान हलवणं अशा विविध हालचाली करून शेकडो विद्यार्थ्यांना भुरळ घातली. निसर्ग, प्राणी आणि विद्यार्थी यांच्याकडून आपण नेहमी नवीन गोष्टी शिकत असतो.
"प्राण्यांबद्दल नव्या पिढीमध्ये संवेदनशीलता दयाळूपणा आणि करुणा निर्माण करण्याच्या दृष्टीनं एली हत्तीणीची ही गोष्ट अनेक विद्यार्थ्यांना प्रेरणा देणारी ठरेल, - दत्तात्रय कराळे, पोलीस महानिरीक्षक
दयाळूपणाच्या संदेशानं विद्यार्थी मंत्रमुग्ध : "एलीची भेट आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी खरोखरच ज्ञानवर्धक अनुभव होता. तिच्या जिवंत वाटणाऱ्या उपस्थितीनं आणि ती घेऊन आलेल्या दयाळूपणाच्या संदेशानं विद्यार्थी मंत्रमुग्ध झाले. एलीमुळं विद्यार्थ्यांना समजलं की, हत्ती जंगलातले प्राणी आहेत. कैदेत राहणारे नाहीत. या उपक्रमामुळं सर्व सजीवांबद्दल दयाळूपणा आणि आदर यावर अर्थपूर्ण चर्चा सुरू झाल्या आहेत," असं प्राजक्ता जोशी यांनी सांगितलं.
विद्यार्थ्यांमध्ये प्राण्यांबद्दल निर्माण झाली सहानुभूती : "पेटा इंडियाची एली प्रभावीपणे सांगते की, हत्ती हे संवेदनशील, भावनिक प्राणी आहेत. त्यांना आदर मिळायला हवा. आमच्या शाळेत तिनं घालवलेल्या वेळेमुळं विद्यार्थ्यांमध्ये प्राण्यांबद्दल सहानुभूती निर्माण झाली. प्राणी कल्याणाबद्दल अर्थपूर्ण विचार सुरू झालं आहेत, असं शिक्षण अभ्यासक सचिन जोशी यांनी सांगितलं.
कशी आहे स्वतःची संवेदनशील कहाणी सांगणारी ॲनिमॅट्रॉनिक हत्तीण 'एली'? : सिलिकॉन आणि फायबर तसंच पर्यावरण पूरक वस्तूंचा वापर करत आशियामधील पहिला ॲनिमॅट्रॉनिक हत्तीण 'एली' तयार करण्यात आली आहे. तिचे वजन सुमारे 375 किलो आहे. तर उंची 6.5 फूट, रुंदी 4.5 फूट आणि लांबी 8 फूट आहे. रोबोटिकच्या माध्यमातून डोळे, कान आणि सोंड यांची हालचाल करणारा ही हत्तीण स्वतःची संवेदनशील कथाही सांगते. मनोरंजनासाठी कैदेत ठेवलेला हत्तीण/ हत्ती अनेकदा आपल्या कुटुंबापासून आणि नैसर्गिक अधिवासापासून वेगळा केला जातो. त्यांना कठोर प्रशिक्षण दिलं जातं. तसंच तीक्ष्ण लोखंडी टोक असलेल्या जड दांड्यांनी नियंत्रित केलं जातं. त्यामुळं त्यांच्या मनात भीती आणि वेदना निर्माण होते. दीर्घकाळ कैदेत राहिल्यामुळं अनेक हत्ती असामान्य वर्तन दाखवतात. त्यांना पुरेसं अन्न, पाणी आणि पशुवैद्यकीय सेवा मिळत नाही.
- नाशिकमध्ये 16 शाळांना भेट देणार एली : पेटा इंडिया आणि इस्पॅलिअर स्कूल यांच्यावतीनं नाशिकमधील 16 शाळांमध्ये ॲनिमॅट्रॉनिक 'एली' हत्तीण जाणार आहे. यातून विद्यार्थ्यांना प्राण्यांविषयी संवेदनशील, दयाळूपणा आणि आदरभाव जपण्याचा संदेश व जागृती निर्माण होईल.
महादेवी हत्तीणीचा विषय राज्यात आला होता चर्चेत- कोल्हापूरमधील नांदणी मठातील महादेवी तथा माधुरी हत्तीणीबाबत पेटा संस्थेनं तक्रार केल्यानंतर तिची वनतारा प्रकल्पात रवानगी करण्यात आली होती. त्यानंतर नांदणी मठातील महादेवी हत्तीणीला गुजरातच्या वनतारा केंद्राकडं नेल्यानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यासह राज्यात अंबानींविरोधात तीव्र असंतोष निर्माण झाला होता. त्यानंतर कोल्हापुरातील नांदणी इथं वनताराचं उपकेंद्र सुरू करणार असल्याची घोषणा वनताराचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विहान करणी यांनी केली होती. तेव्हा हत्तीणीचा विषय ऑगस्ट २०२५ मध्ये राज्यभरात चर्चेला आला होता.
