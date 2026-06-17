साई भक्तांसाठी पुणे- साईनगर शिर्डी दैनंदिन रेल्वे सुरू; केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दाखवला हिरवा झेंडा
साईभक्तांसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. पुणे-साईनगर शिर्डी दैनंदिन एक्सप्रेसला केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) यांनी हिरवा झेंडा दाखवला.
Published : June 17, 2026 at 8:35 PM IST
पुणे : गेल्या अनेक महिन्यांपासून पुणे ते शिर्डी रेल्वे सुरू करण्यात यावी, यासाठी सातत्याने मागणी करण्यात येत होती. तसेच शिर्डी येथील प्रसिद्ध श्री साई मंदिरात मोठ्या प्रमाणावर भाविक हे दर्शनासाठी येत असतात. हीच बाब लक्षात घेता रेल्वे विभागाच्या वतीनं आजपासून मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पुणे- साईनगर शिर्डी दैनंदिन रेल्वे सुरू करण्यात आली आहे.
'पुणे - साईनगर शिर्डी दैनंदिन एक्सप्रेस'ला हिरवा झेंडा : पुणे रेल्वे स्थानक येथे आज दुपारच्या सुमारास मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत 'पुणे - साईनगर शिर्डी दैनंदिन एक्सप्रेस'ला हिरवा झेंडा दाखवून रवाना करण्यात आलं आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून पुणे ते शिर्डी रेल्वे सुरू करण्यात यावी, यासाठी सातत्यानं मागणी करण्यात येत होती. ही बाब लक्षात घेत रेल्वे प्रशासनाकडून ही पुणे ते साईनगर शिर्डी दरम्यानची पहिली थेट रेल्वे सेवा सुरू करण्यात आली आहे.
वृद्ध भक्तांचा प्रवासाचा त्रास कमी होणार : पुणे-साईनगर शिर्डी एक्सप्रेस ही पुणे ते शिर्डी दरम्यानची पहिली थेट रेल्वे सेवा असून साईबाबांच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या प्रवाशांसाठी - विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, कुटुंबं आणि गट-पर्यटनासाठी हा एक सुरक्षित, परवडणारा आणि आरामदायी पर्याय ठरणार आहे. तसेच यामुळं वृद्ध भक्तांचा प्रवासाचा त्रास कमी होईल. या सेवेमुळं अहिल्यानगर आणि शिर्डी येथील रहिवाशांना पुण्यातील शैक्षणिक व वैद्यकीय सुविधांपर्यंत पोहोचणे अधिक सुलभ होईल. त्याचबरोबर, हॉटेल, टॅक्सी आणि विक्रेत्यांकडं येणाऱ्या लोकांच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळं शिर्डी परिसरातील स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल.
काय म्हणाले रेल्वे मंत्री? : यावेळी केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, "मागे पुण्यात जेव्हा आलो होतो तेव्हा पुणे रेल्वे स्टेशनचा विस्तार कसा होईल याचा विचार केला होता. कमीत कमी वेळेत चांगलं काम करूया असं ठरवलं गेलं आहे. हडपसर रेल्वे स्टेशनबद्दल सुद्धा चर्चा झाली, शिवाजीनगर रेल्वे स्टेशनला आता आणखी एक प्लॅटफॉर्म केला जाणार आहे. पुणे शहराची लोकसंख्या 70 लाख आहे. पुण्यात एक मेगा टर्मिनल बनवणे गरजेचे आहे. उरळी कांचनमध्ये करायचा विचार केला पण जमीन महाग होती. मग आम्ही आळंदीचा विचार केला आहे. पुणे रेल्वे स्टेशनवर सध्या 6 प्लॅटफॉर्म आहेत पण ते कमी आहेत. पुणे रेल्वे स्टेशनवर आणखी 6 म्हणजे एकूण 12 प्लॅटफॉर्म मिळणार आहेत. तसेच वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी तीन एन्ट्री गेट केले जातील. पुणे रेल्वे स्टेशनला जेव्हा गाडी येईल तेव्हा ती आळंदी येथील मेगा टर्मिनल केलं जाईल जिथून ती स्वच्छ धुवून येईल. तसेच मुंबई आणि अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा पहिला टप्पा लवकरच सुरुवात होईल. लवकरच बुलेट ट्रेनच्या माध्यमातून पुणे ते मुंबई प्रवास 48 मिनटात होईल. मलेशियामध्ये जेवढं ट्रेनचं काम नाही, तेवढं रेल्वेचं काम 12 वर्षात झालं आहे. अनेक नेते होऊन गेले पण काम पंतप्रधान मोदीजी यांनीच केलं."
पुणे रेल्वे स्थानकाची रेल्वे हाताळणीची क्षमता दुप्पट होणार : "पुणे रेल्वे स्थानकात प्रवेशासाठी सध्या दोन एंट्री असून तिसरी एन्ट्री तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे गर्दीचे नियमन योग्य प्रकारे होऊ शकेल. आळंदी येथे मेगा कोचिंग टर्मिनल बनल्यामुळं गाड्याच्या स्वच्छता, देखभाल दुरुस्तीचे काम पुण्यातून तेथे स्थलांतरीत होईल. त्यामुळं आळंदी येथून आवश्यक ती स्वच्छता, देखभाल आदी तयारी होऊन रेल्वेगाड्या पुणे रेल्वे स्थानकाची रेल्वे हाताळणीची क्षमता दुप्पट होणार असून येथून अतिरिक्त 20 गाड्या चालविल्या जाऊ शकतील. हे काम येत्या 3 वर्षात पूर्ण केलं जाईल," असं केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले.
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