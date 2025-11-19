कोपरगाव नगरपरिषद निवडणुकीत पंचरंगी चुरस; काळे-कोल्हे गटांची प्रतिष्ठेची लढत
नगरपरिषद निवडणुकीची रणधुमाळी राज्यभर सुरू असताना कोपरगाव नगरपरिषदेत (Kopargaon Municipal Council) पंचरंगी चुरस होणार आहे.
Published : November 19, 2025 at 4:40 PM IST
अहिल्यानगर : जिल्ह्यातील ऐतिहासिक कोपरगाव नगरपरिषदेच्या (Kopargaon Municipal Council) निवडणुकीत यंदा पंचरंगी लढत होणार आहे. महायुतीतील भाजपा, राष्ट्रवादी (अजित पवार) आणि शिवसेना (शिंदे) हे स्वतंत्रपणे मैदानात उतरले आहेत. तर महाविकास आघाडीचे तिन्ही पक्ष एकत्र येत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवार उतरवल्याने मुकाबला अधिकच रोमहर्षक बनला आहे. दरम्यान, माजी नगराध्यक्ष विजय वहाडणे यांनी पुन्हा एकदा अपक्ष म्हणून रिंगणात उतरल्यानं समीकरण अधिक गुंतागुंतीचं झालं आहे.
यंदाची निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरणार : कोपरगाव तालुक्याचं राजकारण अनेक वर्षांपासून काळे-कोल्हे गटाच्या प्रभावाखाली राहिले असून, यंदाची निवडणूकदेखील या दोन गटांसाठी प्रतिष्ठेची ठरणार आहे. या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे विद्यमान आमदार आशुतोष काळे आणि भाजपाच्या माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे यांची प्रतिमा आणि राजकीय अस्तित्व पणाला लागले आहे.
नगराध्यक्षपदाचे मुख्य उमेदवार -पराग संधान (भाजपा) : कोल्हे गटातील निष्ठावंत नेता म्हणून पराग संधान यांची ओळख आहे. 2016 मध्ये अचानक उमेदवारी मिळूनही त्यांनी अल्पावधीत प्रचार उभा करून दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळवली होती. निकालानंतर त्यांनी कृतज्ञता दौरा काढत जनतेशी आत्मीयता वाढवली हीच त्यांची मोठी ताकद आहे.
शैक्षणिक, सामाजिक आणि जनहिताचे कार्य : रयत शिक्षण संस्थेच्या स्थानिक समितीवर योगदान, सी. एम. मेहता स्कूल प्रकल्पात सक्रिय सहभाग, संजीवनी युवा प्रतिष्ठान, गणेशोत्सव मंडळे, हिंदू एकता. मंच यांच्या माध्यमातून उपक्रम, रक्तदान, अन्नदान, महापुरातील मदतकार्य, कोरोना काळातील सहाय्य, पाणी टंचाईत स्वतःचे टँकर लावून मदत, अनाथ मुलांसाठी उपक्रम, 2022 मध्ये अवास्तव कर आकारणीविरोधात साखळी उपोषण, तीन वर्षे सायकलवरून पंढरपूर वारी पर्यावरण वाचवा संदेश देण्यात आलाय.
ओमप्रकाश उर्फ काका कोयटे ( राष्ट्रवादी अजित पवार) : राजकीय, सामाजिक आणि सहकार क्षेत्रात व्यापक कामगिरी असलेले कोयटे हे राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष असून, कोपरगावमध्ये त्यांचं नाव घराघरात पोहोचलं आहे. अनेक वेळा नगरसेवक, तर त्यांच्या पत्नी सुहासिनी कोयटे माजी नगराध्यक्षा राहिल्या आहेत. काका कोयटे काही वर्षे राजकारणापासून दूर राहिल्यानंतर ते या निवडणुकीत पुन्हा सक्रिय होत नगराध्यक्षपदाची निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे निकटवर्तीय मानले जातात.
राजेंद्र झावरे (शिंदे ) : माजी नगराध्यक्ष असलेले झावरे यांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेला रामराम करून शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आणि नगराध्यक्षपदाची महत्त्वाकांक्षी उमेदवारी दाखल करून निष्ठावंतावर होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फोडली.
सपना मोरे (उद्धव ठाकरे) : निष्ठावान शिवसैनिक भरत मोरे यांच्या पत्नी सपना मोरे यांना उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवारी दिली आहे. कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा आणि स्थानिक पातळीवरील त्यांचा संपर्क हा त्यांच्या उमेदवारीचा आधार आहे.
विजय वहाडणे (अपक्ष) : भाजपाचे निष्ठावंत असताना 2016 मध्ये बंडखोरी करत अपक्ष म्हणून नगराध्यक्षपद पटकावणारे विजय वहाडणे पुन्हा एकदा अपक्ष म्हणूनच रिंगणात उतरले आहेत. त्यांचा जनसंपर्क आणि माजी कामगिरी पुन्हा त्यांची ताकद ठरण्याची शक्यता आहे.
मतदारसंघाचे आकडे
- एकूण मतदार : 63,448
- पुरुष : 31,132
- महिला : 32,312
- इतर : 4
एकूण प्रभाग : 15
- एकूण नगरसेवक : 30
- महिला आरक्षण : 15 जागा
- नगराध्यक्ष पद : ओबीसी राखीव
निवडणूक तापवणारे प्रमुख मुद्दे
1. अनियमित पाणीपुरवठा- गोदावरी नदी आणि कालवा असूनही शहर पाण्याअभावी त्रस्त.
2. अतिक्रमणग्रस्तांचे पुनर्वसन-विस्थापितांचे प्रश्न अद्याप मार्गी नाहीत.
3. रस्त्यांची दुर्दशा-कोपरगावची धुळगाव म्हणून टीका झाल्यानं नागरिकांमध्ये नाराजी.
4. साठवण तलाव वाढीचा प्रश्न- शहराच्या पाणीपुरवठ्याशी निगडित महत्त्वाचा मुद्दा.
5. ओबीसी विरुद्ध मराठा-कुणबी समीकरण, सामाजिक संतुलनाचा केंद्रबिंदू.
6. नगरसेवक-ठेकेदार सांठगांठ-पारदर्शकतेवर प्रश्न.
7. स्थानिक विरुद्ध राज्य पातळीवरील उमेदवार- एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू.
लढतीचे मुख्य चित्र स्पष्ट : पंचरंगी चुरस असली तरी मुख्य सामना राष्ट्रवादी (अजित पवार)चे काका कोयटे आणि भाजपाचे पराग संधान यांच्यात होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळं महायुतीतील आजी-माजी आमदार काळे आणि कोल्हे यांची प्रतिष्ठा पुन्हा एकदा मतदानपेटीत कसोटीला लागणार आहे.
हेही वाचा -
- घराणेशाहीचा मुद्दा चर्चेत! नगरपरिषद निवडणुकीत भाजपाकडून एकाच घरातील सहा जणांना उमेदवारी
- 10 वर्षांच्या राजकीय शत्रुतेनंतर कागलमध्ये मुश्रीफ-घाटगे एकत्र; कार्यकर्त्यांना मेळाव्यात सांगितला मुख्यमंत्र्यांचा 'तो' किस्सा
- शिवसेनेच्या आमदारांचा मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार, ठिणगी साताऱ्यात; निवडणुकीत काय चित्र आहे?