Ashtavinayak Yatra : विघ्नांचा नाश करून ‘विघ्नेश्वर’ म्हणून ओळख निर्माण करणारा गणराया : ओझरचा श्री विघ्नेश्वर!
ओझर येथील विघ्नहर गणपती भक्तांच्या नवसाला पावणारा आणि श्रीमंत गणपती म्हणून ओळखला जातो. या मंदिराच्या आख्यायिकेबाबत सज्जाद सय्यद यांचा स्पेशल रिपोर्ट...
Published : September 21, 2026 at 8:43 PM IST
पुणे : सर्वत्र मोठ्या उत्साहात गणेशोत्सव सुरू आहे. गणेशोत्सव पाहण्यासाठी नागरिक मोठी गर्दी करत आहेत. अष्टविनायक गणपतीचं देखील भाविक मोठ्या प्रमाणावर दर्शऩ घेतात. अष्टविनायकांपैकी एक आणि नवसाला पावणारा गणपती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या श्री क्षेत्र ओझर येथील ‘श्री विघ्नहर गणपती देवस्थान’मध्ये गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. या गणेशोत्सवानिमित्त देवस्थान ट्रस्टच्या वतीनं भाविकांसाठी विविध धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत.
अष्टविनायक यात्रेतील सातवे स्थान - अष्टविनायक गणपती मंदिरामध्ये सातवे स्थान असलेले पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील कुकडी नदीच्या काठी वसलेल्या 'श्री विघ्नहर मंदिर ओझर' हे अत्यंत प्रसिद्ध आणि जागृत देवस्थान आहे. पेशव्यांच्या वैभवशाली काळात याचं मोठ्या प्रमाणावर जीर्णोद्धार करण्यात आला होता. इ.स. 1785 मध्ये बाजीराव पेशव्यांचे धाकटे बंधू चिमाजी आप्पा यांनी वसई किल्ल्यावर विजय मिळवल्यानंतर मंदिरावर सोन्याचा कळस अर्पण केला होता. आजही हा कळस उन्हाच्या प्रकाशात झळाळून निघतो.
'अशी' आहे पौराणिक कथा - ओझर येथील विघ्नेश्वर मंदिराबाबत पौराणिक कथा आहे की, विघ्नासुर नावाचा एक बलाढ्य राक्षस हा त्याकाळी पृथ्वीवर संकट निर्माण करत होता. सर्वांना तो त्रास देत होता. ऋषी-मुनींच्या यज्ञ-विधींमध्ये त्रास देत अडथळे निर्माण करत असल्यानं याबाबत त्यांनी गणपतीकडं मदत मागितली. यानंतर गणपतीनं या विघ्नासुराशी युद्ध केलं आणि त्याचा पराभव केला. जेव्हा विघ्नासुराने शरणागती पत्करली तेव्हा त्यानं आपल्या दुष्कृत्यांची पश्चात्तापाने कबुली दिली.
राक्षसाची शेवटची इच्छा केली पूर्ण - राक्षसाने शेवटची इच्छा व्यक्त केली, त्याचं नाव गणपतीसोबत कायमचं जोडलं जावं. तेव्हा गणपतीनं त्याची ही इच्छा पूर्ण केली आणि 'विघ्नेश्वर' हे नाव धारण केलं. या ऐतिहासिक विजयाच्या स्मरणार्थ ओझर येथे भव्य मंदिर उभारण्यात आलं. त्याला विघ्नेश्वर हे नाव दिलं. इथं येणाऱ्या प्रत्येक भक्ताचं विघ्न दूर होतात, अशी श्रद्धा असून मोठ्या प्रमाणावर भाविक दर्शनाला येत असतात.
चार दिवस चालणारा बहिणींच्या पालखीचा वैशिष्ट्यपूर्ण सोहळा - ओझर येथील उत्सवाचं मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे, गणरायाच्या चार बहिणींना पालखीतून वाजत-गाजत आणण्याची जुनी परंपरा आहे. पहाटे विधिवत महापूजा करून सामूहिक आरती करण्यात येते. त्यानंतर गणरायाची बहीण असलेल्या उंब्रज येथील ‘महालक्ष्मी मातेला’ आणण्यासाठी हजारो भाविक अनवाणी पायानं रवाना होतात. उत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी धनेगाव येथून, त्यानंतर शिरोली आणि चौथ्या दिवशी आंब्रई येथून उर्वरित बहिणींची पालखी आणली जाते.
ओझर येथे स्वयंभू मूर्ती - श्री क्षेत्र ओझर येथील विघ्नेश्वर मंदिरात आजही मोठ्या उत्साहात पारंपरिक पद्धतीनं मुख्य ‘गणेश जन्म’ सोहळा पार पडतो. ओझर येथे स्वयंभू मूर्ती असल्यानं या ठिकाणी स्वतंत्र मूर्तीची प्रतिष्ठापना न करता पारंपरिक जन्मोत्सव साजरा केला जातो. उत्सवात भाविकांना पेढ्यांच्या शिराण्यांचा प्रसाद वाटप केला जातो. तसंच उत्सवादरम्यान दररोज संध्याकाळी भजन आणि कीर्तनाचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत असतात. उत्सवाच्या शेवटच्या दिवशी गावातील सर्व समाजातील नागरिक एकत्र येऊन गावातून भव्य पालखी मिरवणूक काढतात.
गणपती मंदिराचं वैशिष्ट्य - पुणे जिल्ह्यातील निसर्गरम्य ओझर गावात वसलेलं विघ्नेश्वर गणपती मंदिर हे अतिशय सुंदर असून, हे मंदिर केवळ भक्तीचं स्थान नसून अप्रतिम कलाकुसरीचं उदाहरण आहे. इतर अष्टविनायक मंदिरांच्या तुलनेत याचं प्रवेशद्वार अधिक भव्य आणि कलात्मक आहे. मंदिराच्या प्रांगणात सुंदर कोरीव दगडी खांब आहेत. गाभाऱ्यात विराजमान असलेल्या गणेशमूर्तीची सोंड डाव्या बाजूला आहे, जी समृद्धीचं प्रतीक मानली जाते. गणेशाच्या दोन्ही बाजूला ऋद्धी-सिद्धीच्या आकर्षक पितळी मूर्ती आहेत. या मूर्ती यश आणि संपत्तीचं प्रतीक म्हणून पूजल्या जातात. मंदिराभोवती असलेल्या दीपमाळा आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. उत्सवांच्या दिवशी या दीपमाळांमध्ये दिवे पेटवले जातात. संपूर्ण मंदिर दिव्य प्रकाशानं उजळून निघतं. मंदिराच्या भिंती आणि छतावर गणपतीच्या विविध कथा कोरलेल्या आहेत.
"ओझर येथील विघ्नहर गणपती भक्तांच्या नवसाला पावणारा आणि श्रीमंत गणपती म्हणून ओळखला जातो," अशी माहिती यावेळी मंदिर प्रशासनाकडून देण्यात आली.
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