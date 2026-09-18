Ashtavinayak Yatra : महडचा वरदविनायक : भक्तांच्या मनोकामना पूर्ण करणारा गणराय, 'नारळ' प्रसादाला विशेष महत्त्व, जाणून घ्या आख्यायिका
भक्ती, श्रद्धा आणि नवसाला पावणारा गणराय अशी महडच्या वरदविनायकाची ख्याती आहे. गणपतीची महती आणि आख्यायिका जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी सिद्धांथ कारेकर यांच्या विशेष रिपोर्टमधून...
Published : September 18, 2026 at 6:23 AM IST
रायगड - अष्टविनायक गणपतींपैकी दोन गणपती रायगड जिल्ह्यात विराजमान आहेत. पालीचा श्री बल्लाळेश्वर आणि महडचा श्री वरदविनायक... भक्ती, श्रद्धा आणि नवसाला पावणारा गणराय अशी महडच्या वरदविनायकाची ख्याती आहे. भक्तांच्या मनोकामना पूर्ण करणारा गणपती म्हणून वरदविनायकाच्या चरणी राज्यभरातून भाविक दाखल होत असतात. आजच्या 'ईटीव्ही भारत' स्पेशल ‘अष्टविनायकांचे दर्शन’ या मालिकेत जाणून घेऊ या महडच्या श्री वरदविनायकाची महती आणि या स्थानाशी जोडलेली पौराणिक आख्यायिका...
रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यात मुंबई-पुणे जुन्या महामार्गालगत महड हे निसर्गरम्य गाव वसले आहे. याच महड नगरीत अष्टविनायकांपैकी एक असलेले श्री वरदविनायक भक्तांना दर्शन देत आहेत. महड गावात प्रवेश करताच मंदिराकडे जाणाऱ्या भव्य कमानीतून भाविकांचे स्वागत होते. मंदिराच्या दिशेने पुढे जाताना रस्त्याच्या दुतर्फा प्रसाद, हार-फुले आणि पूजासाहित्यांची दुकाने दिसतात. ‘गणपती बाप्पा मोरया’च्या जयघोषात भाविक मंदिराकडे जातात आणि श्रींच्या दर्शनासाठी रांगेत उभे राहतात.
मंदिराच्या गाभाऱ्यात विराजमान असलेली श्रींची मूर्ती स्वयंभू असल्याची भाविकांची श्रद्धा आहे. या मंदिराचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, भाविकांना गाभाऱ्यात थेट प्रवेश करून श्रींच्या मूर्तीला स्पर्श करून पूजा-अर्चा आणि दर्शन घेता येते. त्यामुळे वरदविनायकाच्या मंदिराबाबत भाविकांमध्ये विशेष आकर्षण आहे.
महडच्या वरदविनायक मंदिराशी एक प्राचीन पौराणिक आख्यायिका जोडलेली आहे. या आख्यायिकेनुसार, गृत्समद ऋषींनी याच ठिकाणी कठोर तपश्चर्या केली. त्यांच्या तपश्चर्येने प्रसन्न होऊन गणराय त्यांच्यासमोर प्रकट झाले. गणपती बाप्पाने गृत्समद ऋषींना वर मागण्यास सांगितले. मात्र, गृत्समद ऋषींनी स्वतःसाठी कोणतीही इच्छा न मागता एक वेगळीच मागणी केली. ‘मला काही नको, मात्र या ठिकाणी तुम्ही वास्तव्य करून भक्तांच्या मनोकामना पूर्ण करा,’ अशी विनंती त्यांनी गणरायाकडे केली.
गृत्समद ऋषींच्या भक्तीने प्रसन्न झालेल्या गणरायांनी त्यांची इच्छा पूर्ण केली आणि या ठिकाणी वास्तव्य केले. भक्तांना वर देणारा, त्यांच्या मनोकामना पूर्ण करणारा गणराय म्हणून ‘वरदविनायक’ या नावाने प्रसिद्ध झाले, अशी आख्यायिका सांगितली जाते.
या मंदिरात वर्षभर भाविकांची दर्शनासाठी गर्दी पाहायला मिळते. गणेशोत्सवाच्या काळात मंदिरात विविध पूजा-अर्चा, धार्मिक विधी आणि उत्साहाचे वातावरण असते.
भाद्रपदातील गणेशोत्सवाबरोबरच माघी गणेशोत्सवाला महडमध्ये विशेष महत्त्व आहे. माघ महिन्यातील गणेश जयंतीच्या उत्सवानिमित्त मंदिर परिसरात मोठी गर्दी होते. दूरदूरच्या भागातून भाविक महडमध्ये दाखल होतात. गणरायाच्या दर्शनासाठी रांगा लागतात आणि संपूर्ण परिसर भक्तिमय होऊन जातो.
महडचा वरदविनायक हा केवळ अष्टविनायकांपैकी एक गणपती म्हणूनच प्रसिद्ध नाही, तर नवसाला पावणारा आणि भक्तांच्या इच्छा पूर्ण करणारा गणराय अशी त्याची भाविकांच्या मनातील श्रद्धा आहे.
संतानप्राप्तीसाठीही अनेक भाविक वरदविनायकाच्या चरणी नवस करतात. निपुत्रिकांना पुत्रप्राप्ती होते, मनातील इच्छा पूर्ण होतात, संकटे दूर होतात, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. त्यामुळे आपल्या मनोकामना घेऊन महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून भाविक महडच्या वरदविनायकाच्या चरणी येतात.
श्री क्षेत्र वरदविनायकाची कथा - आख्यायिकेनुसार, कौन्डीन्यपूरचा सम्राट भीम आणि त्याची राणी यांना मूल नव्हते. ऋषी विश्वामित्र हे जंगलात तपस्या करीत होते. त्यांना भेटायला ते दोघे गेले. तेव्हा विश्वामित्र यांनी त्यांना एकाक्षर गणेश मंत्र त्यांना दिला. त्या मंत्राच्या जपामुळे त्यांना रुक्मंद नावाचा सुपुत्र झाला. राजकुमार रुक्मंद लवकरच लहानाचा मोठा झाला.
राजकुमार एकदा शिकारीला जंगलात गेला असता ऋषी वाचक्नवी यांच्या आश्रमात राहिला. तेव्हा ऋषींची पत्नी मुकुंदा राजकुमार रुकंद याच्या प्रेमात पडली. पण राजकुमाराने तिचे प्रेम स्वीकारण्यास नकार दिला आणि तो आश्रम सोडून निघून गेला. मुकुंदा राजकुमारासाठी झुरत असलेली पाहून इंद्राने रुक्मंद याचा वेश धारण केला आणि तो मुकुंदाकडे गेला. त्यातून मुकुंदाला दिवस गेले आणि तिने ग्रीत्सम्द नावाच्या मुलाला जन्म दिला. ग्रीत्सम्द याला जेंव्हा आपल्या जन्माविषयी समजले तेंव्हा तो आपल्या आईला शाप देतो आणि पुष्पक अरण्यात जाऊन तपस्या करू लागतो. त्याच्या तपाने गणपती प्रसन्न होतो आणि त्याला सांगतो की त्याला एक अतिशय धाडसी मुलगा होईल ज्याला केवळ भगवान शंकर हरवू शकतील.
ग्रीत्सम्द याने गणपतीला तेथेच कायमचा निवास करण्यास सांगितले आणि ब्रम्हज्ञान देण्याची विनंती केली. आज त्या जंगलाला भद्रका असे म्हणतात. ग्रीत्सम्द याने त्या जागी गणपतीचे मंदिर बांधले आणि तिथे स्थापना केलेल्या गणपतीला वरदविनायक म्हणतात. असे मानले जाते की माघी चतुर्थीला जर इथे प्रसाद म्हणून मिळालेला नारळ खाल्ल्याने पुत्र प्राप्ती होते. त्यामुळे माघी उत्सवात या अष्टविनायकाच्या देवळात भक्त अतिशय गर्दी करतात.
गणरायाच्या स्वयंभू मूर्तीचे जवळून दर्शन आणि गाभाऱ्यात जाऊन श्रींच्या मूर्तीला स्पर्श करून पूजा करण्याची संधी हे या मंदिराचे विशेष आकर्षण आहे. भक्त आणि बाप्पा यांच्यातील हा थेट साक्षात्कार भाविकांच्या श्रद्धेला आणखी बळ देतो.
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