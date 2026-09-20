Ashtavinayak Yatra : अष्टविनायकातील एकमेव लेणीतील गणपती : लेण्याद्रीच्या 'श्री गिरिजात्मज' मंदिराचा रंजक इतिहास
अष्टविनायकांपैकी एकमेव लेणीतील गणपती अशी लेण्याद्रीच्या 'श्री गिरिजात्मज' मंदिराची ओळख आहे. या मंदिराचा इतिहास जाणून घ्या, सज्जाद सय्यद यांच्या या स्पेशल रिपोर्टमधून...
Published : September 20, 2026 at 4:07 PM IST
पुणे : सर्वत्र गणेशोत्सवाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. बाप्पाच्या सेवेसाठी सर्वजण आपापल्या पद्धतीने प्रयत्न करत आहे. अशातच प्रत्येक जण अष्टविनायक गणपतीच्या देखील दर्शनाला जात असतात. राज्यातील या अष्टविनायक गणपती मंदिरांना विशेष महत्त्व आहे. अष्टविनायकांमध्ये स्वतःचं वेगळं वैशिष्ट्य आणि निसर्गरम्य स्थान लाभलेलं तीर्थक्षेत्र म्हणजे जुन्नर तालुक्यातील लेण्याद्रीचं श्री गिरिजात्मज गणपती मंदिर.
लेण्याद्रीचा गिरिजात्मज सहावा गणपती - लेण्याद्रीच्या श्री गिरिजात्मज गणपतीचं वैशिष्ट्य म्हणजे, अष्टविनायकांमधील इतर सात मंदिरं स्वतंत्र वास्तुशैलीत बांधलेली आहेत, तर लेण्याद्रीचा गणपती हा डोंगरातील लेणीमध्ये वसलेला अष्टविनायकांपैकी एकमेव गणपती आहे. धार्मिक परंपरेनुसार, अष्टविनायकांपैकी लेण्याद्रीचा गिरिजात्मज हा सहावा गणपती मानला जातो. याच लेण्याद्रीच्या श्री गिरिजात्मज गणपतीचा नेमका इतिहास काय, हे जाणून घेऊ या स्पेशल रिपोर्टमधून...
लेण्यांमध्ये कोरलेलं एकमेव अष्टविनायक गणपती मंदिर - राज्यातील अष्टविनायक म्हणजे गणपती बाप्पाचे आठ स्वयंभू आणि अत्यंत जागृत मूर्तीचे पवित्र मंदिर. अष्टविनायक गणपतीच्या दर्शनासाठी जगभरातून भाविक मोठ्या संख्येनं येत असतात. याच अष्टविनायक गणपतीमध्ये जुन्नर तालुक्यातील लेण्याद्री येथील श्री गिरिजात्मज गणपती मंदिर हे एकमेव अष्टविनायक मंदिर आहे, जे डोंगरामधील कोरलेल्या लेण्यांमध्ये आणि गिरिजानंदन पर्वतावर स्थित आहे.
लेण्याद्री मंदिराची आख्यायिका - 'गिरीजात्मज' नामाभिधान पौराणिक कथेनुसार, माता पार्वतीनं पुत्रप्राप्तीसाठी या डोंगरावर सलग 12 वर्षे कठोर तपश्चर्या केली होती. त्यांची तपश्चर्या पूर्ण झाल्यावर त्यांच्या भक्तीवर प्रसन्न होऊन गणपती बाप्पा येथे स्वयंभू रूपात प्रकट झाले. 'गिरीजा' म्हणजे माता पार्वती आणि 'आत्मज' म्हणजे पुत्र म्हणूनच माता पार्वतीचा पुत्र म्हणून या गणेशाला 'श्री गिरिजात्मज' असं नाव प्राप्त झालं. याबाबतची माहिती लेण्याद्रीच्या श्री गिरिजात्मज गणपती मंदिराचे अरुण गाडेकर महाराज यांनी दिली.
28 लेण्यांचा समूह आणि 350 पायऱ्यांची चढण - मंदिराचं मूळ स्वरूप, दगडी कोरीव काम आणि प्राचीन वास्तुरचना आजतागायत जशीच्या तशी जतन करून ठेवण्यात आली आहे. आधुनिक बदल न करता मंदिराचं पुरातन पावित्र्य टिकवून ठेवण्यावर भर देण्यात आल. तसंच या डोंगरावर प्राचीन काळात कोरलेली एकूण 28 लेणी असून, डोंगरामध्ये लेण्यांचा समूह असल्यामुळंच या परिसराला 'लेण्याद्री' असं नाव पडलं.
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