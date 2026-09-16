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Ashtavinayak Yatra : देवांचा 'संकटमोचक' सिद्धटेकचा गणराय! सिद्धिविनायक गणपतीची 'अशी' आहे आख्यायिका

गणेशोत्सवानिमित्तानं अष्टविनायक मंदिरांची यात्रा करत आहोत. यात्रेतील दुसरा गणपती सिद्धटेकच्या सिद्धिविनायकाची महती 'ईटीव्ही भारत'चे वार्ताहर सचिन आव्हाड यांच्या स्पेशल रिपोर्टमधून जाणून घेणार आहोत.

Siddhivinayak ganpati Mandir Siddhatek
सिद्धटेकचा सिद्धिविनायक गणपती (ETV Bharat Marathi Desk)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 16, 2026 at 6:24 AM IST

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पुणे/अहिल्यानगर - पुणे आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांच्या सीमा भागात कर्जत तालुक्यात येणाऱ्या सिद्धटेकचा सिद्धिविनायक हा अष्टविनायकांपैकी एक गणपती आहे. हा एकमेव गणपती आहे, जो उजव्या सोंडेचा आहे. हे मंदिर अष्टविनायकांपैकी एक असून, श्री विष्णूला सिद्धी प्राप्त करून देणारा, कार्य सिद्धीस नेणारा, अशी या सिद्धिविनायक गणपतीची ओळख आहे. भाविकांची गणेशोत्सवानिमित्त मोठी गर्दी सिद्धटेक येथे दर्शनासाठी होत असते .

सिद्धटेकचा सिद्धिविनायक गणपती (ETV Bharat Reporter)

एकमेव उजव्या सोंडेचा गणपती - अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सिद्धटेक येथील सिद्धिविनायक गणपती हा अष्टविनायकातील दुसरा मानाचा गणपती आहे. सिद्धटेक येथील सिद्धिविनायक हा अष्टविनायकातील एकमेव उजव्या सोंडेचा गणपती आहे. भगवान विष्णू यांना या ठिकाणी गणपती प्रसन्न झाले आणि भगवान विष्णू यांना सिद्धी प्राप्त झाली म्हणून येथील गणपतीला सिद्धिविनायक असे म्हटले जाते. भीमा नदीकाठी सिद्धटेक येथील या गणेश मंदिराची एक किलोमीटरची प्रदक्षिणा आहे. या प्रदक्षिणा एक, तीन, पाच अशा स्वरूपात पूर्ण करणाऱ्या व्यक्तींच्या मनोकामना पूर्ण होतात, अशी येथील भक्तांची धारणा आहे.

Siddhivinayak ganpati Mandir Siddhatek
सिद्धटेकचा सिद्धिविनायक गणपती (ETV Bharat GFX)

प्रदक्षिणा घालायची म्हणजे 1 किलोमीटर चालणे - गणेश मूर्ती ही स्वयंभू असून, उजव्या सोंडेची मूर्ती आहे. मंदिरातील सिद्धिविनायकाची मूर्ती तीन फूट उंच व अडीच फूट रुंद आहे. मूर्तीचे तोंड उत्तरेकडे असून, ती गजमुखी आहे. सोंड उजवीकडे असल्याने सोवळे कडक आहे. त्यामुळे हा गणपती भक्तांसाठी कडक मानला जातो. गणपतीने एक मांडी घातली असून, त्यावर ऋद्धि-सिद्धी बसलेल्या आहेत. प्रभावळीवर चंद्र, सूर्य, गरुड यांच्या आकृत्या असून, मध्यभागी नागराज आहे. या मंदिराला एक प्रदक्षिणा घालायची म्हणजे 1 किलोमीटर चालावं लागतं.

Siddhivinayak ganpati Mandir Siddhatek
सिद्धटेकचा सिद्धिविनायक गणपती (ETV Bharat GFX)

सिद्धिविनायक मंदिराची आख्यायिका - पूर्ण पृथ्वीवर मधु व कैटभ या राक्षसांचा उन्माद वाढला होता. देव, मानव, दानव सगळेच त्रस्त झाले होते. त्यावेळी भगवान विष्णू यांनी या राक्षसांचा वध करण्यासाठी टेकडीवर बसून गणपतीची आराधना केली. त्यावेळी गणपती बाप्पा प्रसन्न झाले आणि विष्णूंना सिद्धी प्राप्त झाली. यामुळं या गणपतीचं सिद्धिविनायक असं नाव पडलं. या युद्धात गणपतीची आराधना करून विष्णूंनी असुरांचा वध केला, अशी आख्यायिका आहे.

Siddhivinayak ganpati Mandir Siddhatek
सिद्धटेकचा सिद्धिविनायक गणपती (ETV Bharat Reporter)

कितीही पूर आला तरी भीमा नदीचा आवाज येत नाही - भगवान विष्णू यांनी तपश्चर्या करताना नदीला विनंती केली होती की, माझी तपश्चर्या चालू असेपर्यंत आवाज येता कामा नये. यामुळं आजही सिद्धटेक परिसरात भीमा नदीला कितीही पूर आला तरी आवाज येत नसल्याचं तेथील रहिवासी सांगतात.

Siddhivinayak ganpati Mandir Siddhatek
सिद्धटेकचा सिद्धिविनायक गणपती (Getty Images)

मंदिर कोणी बांधलं? - सिद्धटेक येथील सिद्धिविनायकाच्या मंदिरात जेथे मूर्ती आहे, ते मंदिर कोणी बांधले याचा इतिहास उपलब्ध नाही. पेशवेकालीन महत्त्व लाभलेल्या या सिद्धिविनायकाच्या मंदिराचा गाभारा पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांनी बांधला होता. या मंदिरातील देवाचे मखर पितळेचे असून, सिंहासन पाषाणाचे आहे. तसंच फरस आणि वेस सरसेनापती हरिपंत फडके यांनी बांधलेली आहे.

Siddhivinayak ganpati Mandir Siddhatek
सिद्धटेकचा सिद्धिविनायक गणपती (Getty Images)

छोट्या टेकडीवर असलेल्या या मंदिराचा रस्ता पेशव्यांचे सरदार हरिपंत फडके यांनी तयार केला. मात्र, 15 फूट उंचीचे व 10 फूट लांबीचे हे मंदिर अहिल्याबाई होळकर यांनी बांधले, असं सांगितलं जात आहे. हरिपंत फडके यांचे सरदारपद पेशव्यांनी काढून घेतलं, तेव्हा फडक्यांनी या मंदिरास 21 प्रदक्षिणा घातल्या. त्यानंतर 21 दिवसांनी त्यांची सरदारकी त्यांना परत मिळाल्याची आख्यायिका सांगितली जाते.

Siddhivinayak ganpati Mandir Siddhatek
सिद्धटेकचा सिद्धिविनायक गणपती (ETV Bharat Reporter)

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