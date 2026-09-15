Ashtavinayak Yatra : मोरगावचा 'मयुरेश्वर' अन् सिंधू राक्षसाचा वध; अष्टविनायक यात्रेचा प्रारंभबिंदू आणि समारोपाचं स्थान, जाणून घ्या आख्यायिका
गणेशोत्सवानिमित्तानं आपण राज्यातील अष्टविनायक मंदिरांची यात्रा करणार आहोत. मोरगावच्या मयुरेश्वराच्या दर्शनानं या यात्रेची सुरुवात केली जाते. यावरचा आमचे वार्ताहर राहुल शिंदे यांचा हा विशेष रिपोर्ट...
Published : September 15, 2026 at 7:02 AM IST
पुणे - जिल्ह्यातील बारामती तालुक्यात कऱ्हा नदीच्या तीरावर वसलेले मोरगाव हे केवळ एक गाव नाही, तर महाराष्ट्राच्या गणेशभक्तीच्या परंपरेतील एक महत्त्वाचं तीर्थक्षेत्र आहे. अष्टविनायक यात्रेतील पहिलं आणि अत्यंत महत्त्वाचं स्थान म्हणून श्री मयुरेश्वर मंदिराची ओळख आहे. विशेष म्हणजे, अष्टविनायक यात्रेची सुरुवात मोरगावच्या मयूरेश्वराच्या दर्शनानं केली जाते आणि महाराष्ट्रातील इतर सात गणपतींचं दर्शन घेतल्यानंतर पुन्हा मयूरेश्वराच्या चरणी नतमस्तक झाल्यावर यात्रेची सांगता झाली, असं मानलं जातं. त्यामुळं भक्तांसाठी मोरगावचे मयुरेश्वर मंदिर हे यात्रेचं प्रारंभबिंदू आणि समारोपाचं स्थान ठरतं.
मोठ्या प्रमाणात मोरांचा वावर - मोरगावच्या मयूरेश्वराला ‘मोरेश्वर’ असंही संबोधलं जातं. ‘मयूर’ म्हणजे मोर. पौराणिक आख्यायिकेनुसार भगवान गणेशानं मयूरावर आरूढ होऊन ‘मयुरेश्वर’ हे रूप धारण केलं आणि सिंधू नावाच्या बलाढ्य दैत्याचा वध केला. या विजयाशी या क्षेत्राचा संबंध जोडला जातो. त्यामुळं मयूरावर आरूढ झालेल्या गणरायाचं हे स्थान अत्यंत पवित्र मानलं जातं. मोरगाव या नावामागंही मोराशी संबंधित परंपरा सांगितली जाते. पूर्वी या परिसरात मोठ्या प्रमाणात मोरांचा वावर होता आणि गावाचा आकारही मोरासारखा असल्याची श्रद्धा आहे.
श्री गणेशपुराण आणि मुद्गलपुराणात मयुरेश्वर क्षेत्राचा उल्लेख - मयूरेश्वराचं महत्त्व केवळ अष्टविनायक यात्रेपुरतं मर्यादित नाही. हे क्षेत्र गाणपत्य संप्रदायाचं एक आद्यपीठ मानलं जातं. गणपतीला सर्वोच्च दैवत मानणाऱ्या या परंपरेत मोरगावला विशेष स्थान आहे. श्री गणेशपुराण आणि मुद्गलपुराणात मयुरेश्वर क्षेत्राचा उल्लेख आढळतो. त्यामुळं पुराणपरंपरा, संतपरंपरा आणि लोकश्रद्धा यांचा संगम या मंदिराच्या धार्मिक महत्त्वात पाहायला मिळतो.
गणेशभक्तीची साधना - या क्षेत्राशी संत मोरया गोसावी यांचंही अतूट नातं आहे. चिंचवड देवस्थान ट्रस्टच्या माहितीनुसार, "मोरया गोसावी यांच्या वडिलांनी मयूरेश्वराची उपासना केली होती. पुढं मोरया गोसावी यांनीही मोरगाव येथे गणेशभक्तीची साधना केली आणि त्यांच्या भक्तीपरंपरेचा प्रभाव महाराष्ट्रातील गणेश उपासनेवर मोठ्या प्रमाणात पडला. माघी आणि भाद्रपद चतुर्थीच्या काळात चिंचवडहून मंगलमूर्तीची पालखी मोरगावला येण्याची परंपराही या नात्याची साक्ष देते."
काळ्या दगडात बांधलेलं मंदिर - मंदिराची रचना पाहिली तरी त्याचं वेगळेपण लक्षात येतं. काळ्या दगडात बांधलेलं हे मंदिर तटबंदीनं वेढलेलं असून, चारही दिशांना प्रवेशद्वारं आहेत. मंदिराच्या परिसरातील उंच दगडी बांधकाम, बुरुजासारखी रचना आणि मंदिराभोवतीची तटबंदी यामुळं मंदिराला किल्ल्यासारखे स्वरूप प्राप्त झालं आहे. मंदिराच्या आवारात गणेशाच्या विविध रूपांशी संबंधित प्रतिमाही आहेत. चिंचवड देवस्थान ट्रस्टच्या माहितीनुसार, "तटाच्या आतील आठ कोपऱ्यांमध्ये एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, विकट, विघ्नराज, धूम्रवर्ण आणि वक्रतुंड या आठ गणेशरूपांच्या प्रतिमा आहेत."
नंदीबाबत एक लोकप्रिय आख्यायिका - मंदिराचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, मुख्य प्रवेशभागाजवळ असलेलं नंदीचं स्थान. गणपती मंदिरासमोर नंदी असणं हे सामान्यतः आढळत नाही. मात्र, मयूरेश्वर मंदिरातील नंदीबाबत एक लोकप्रिय आख्यायिका सांगितली जाते. हा नंदी जवळच्या शिवमंदिरात प्रतिष्ठापनेसाठी नेत असताना गाडी मंदिरासमोर अडकली आणि नंदीची मूर्ती तेथून हललीच नाही. त्यानंतर नंदीनं मयूरेश्वराच्या चरणीच राहावं, अशी दैवी इच्छा असल्याची श्रद्धा निर्माण झाली आणि नंदी तेथेच विराजमान झाला, असं सांगितलं जातं. ही कथा धार्मिक लोकपरंपरेचा भाग आहे.
मूर्ती सिंदूराने मढवलेली - गर्भगृहातील श्री मयूरेश्वराची मूर्तीही भक्तांचे विशेष आकर्षण आहे. पूर्वाभिमुख, डाव्या सोंडेची ही मूर्ती सिंदूराने मढवलेली असून, दोन्ही बाजूंना ऋद्धी-सिद्धीच्या प्रतिमा आहेत. मूर्तीसमोरील मूषक आणि मयूर यांनाही विशेष धार्मिक महत्त्व आहे. मंदिरात अभिषेक, षोडशोपचार पूजा, पंचोपचार पूजा, सामुदायिक आरती आणि शेजारती अशा विविध धार्मिक विधींची परंपरा असल्याचे उपलब्ध मंदिरविषयक माहितीत नमूद आहे.
नागणभैरवाचे दर्शन घेण्याची प्रथा - भक्तांच्या दृष्टीने येथील दर्शनाची स्वतःची एक परंपरा आहे. मयूरेश्वराच्या दर्शनापूर्वी क्षेत्रपाल मानल्या जाणाऱ्या नागणभैरवाचे दर्शन घेण्याची प्रथा असल्याचेही सांगितले जाते. मंदिरातील पूजा-अर्चा, अभिषेक आणि विविध धार्मिक विधींना भक्तांकडून विशेष महत्त्व दिले जाते. गणरायाच्या चरणी नारळ, दुर्वा, फुले आणि नैवेद्य अर्पण करून अनेक भाविक मनोकामना व्यक्त करतात.
आरतीची आख्यायिका - मोरगावच्या मयूरेश्वर मंदिराशी समर्थ रामदास स्वामींच्या ‘सुखकर्ता दुःखहर्ता’ या आरतीचीही एक प्रसिद्ध परंपरागत आख्यायिका जोडली जाते. ही आरती समर्थ रामदास स्वामींना याच मंदिरात स्फुरली, असे विविध धार्मिक संदर्भांत नमूद केले जाते. मात्र, हा संदर्भ आख्यायिका आणि परंपरेच्या स्वरूपात मांडला जातो.
मंदिराच्या स्थापत्यरचनेशी बहामनी काळाचा संबंध - मंदिराच्या इतिहासाबाबत उपलब्ध संदर्भांमध्ये वेगवेगळे उल्लेख आढळतात. मंदिराच्या स्थापनेची एकच निश्चित तारीख उपलब्ध नसली तरी या क्षेत्राचे प्राचीन धार्मिक महत्त्व पुराणग्रंथांपासून स्पष्ट होते. मंदिराच्या स्थापत्यरचनेशी बहामनी काळाचा संबंध जोडणारे संदर्भही आढळतात, तर पुढील काळात पेशव्यांच्या आश्रयामुळे या देवस्थानाचा विकास झाल्याचे विविध स्रोत सांगतात. त्यामुळे मंदिराचा इतिहास हा एका विशिष्ट कालखंडापुरता मर्यादित न राहता अनेक शतकांच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरेत विकसित झालेला दिसतो.
उत्सवकाळात विशेष महत्त्व - गणेश चतुर्थी, गणेश जयंती यांसारख्या प्रमुख उत्सवांच्या काळात मोरगावमध्ये भक्तांची मोठी गर्दी होते. विशेषतः भाद्रपदातील गणेशोत्सवात मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरणाने भारून जातो. चिंचवडहून येणाऱ्या पालखी परंपरेलाही या उत्सवकाळात विशेष महत्त्व आहे.
अष्टविनायक यात्रेची खास ओळख - आज आधुनिक काळातही मोरगावचा मयूरेश्वर लाखो गणेशभक्तांच्या श्रद्धेचा केंद्रबिंदू आहे. अष्टविनायक यात्रेतील सात तीर्थक्षेत्रांचे दर्शन घेऊन शेवटी पुन्हा मयूरेश्वराच्या चरणी येण्याची परंपरा या मंदिराचे वेगळेपण अधोरेखित करते. सुरुवातही मयूरेश्वरापासून आणि सांगताही मयूरेश्वराच्या दर्शनाने, हीच अष्टविनायक यात्रेची खास ओळख आहे. पुराणातील आख्यायिका, संतांची परंपरा, प्राचीन वास्तुरचना आणि आजही सुरू असलेली भक्तीची अखंड परंपरा यामुळे बारामती तालुक्यातील मोरगावचे श्री मयूरेश्वर मंदिर हे महाराष्ट्राच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारशातील एक अमूल्य ठेवा ठरते.
हेही वाचा -