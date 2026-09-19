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चिंता हरून मनःशांती देणारा 'थेऊरचा चिंतामणी'; पौराणिक कथेसह पेशव्यांच्या इतिहासाचा साक्षीदार

अष्टविनायक यात्रेतील पाचवा गणपती अशी थेऊरच्या चिंतामणी गणरायाची ओळख आहे. मंदिर पौराणिक कथेसह पेशव्यांच्या इतिहासाचं साक्षीदार आहे. 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी राहुल शिंदे यांचा विशेष रिपोर्ट...

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अष्टविनायक यात्रेतील पाचवा थेऊरचा चिंतामणी (ETV Bharat Marathi Desk)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 19, 2026 at 1:23 PM IST

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पुणे (थेऊर) - अष्टविनायक यात्रेतील महत्त्वाचे स्थान असलेल्या थेऊरच्या श्री चिंतामणी गणपती मंदिराला धार्मिक श्रद्धेबरोबरच पौराणिक आणि ऐतिहासिक वारशाचे अनोखे महत्त्व आहे. पुण्याजवळ मुळा-मुठा नदीच्या परिसरात वसलेले हे देवस्थान भाविकांसाठी ‘चिंता हरणारा गणपती’ म्हणून विशेष श्रद्धास्थान मानले जाते. महाराष्ट्र शासनाच्या माहितीनुसार, अष्टविनायकांपैकी थेऊरचा चिंतामणी हा पुणे जिल्ह्यातील प्रमुख गणपती क्षेत्रांपैकी एक आहे.

कपिल मुनी, चिंतामणी मणी आणि गणासुराची आख्यायिका - थेऊरच्या चिंतामणी गणपतीशी संबंधित एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा कपिल मुनी आणि चिंतामणी रत्नाशी जोडली जाते. आख्यायिकेनुसार, कपिल मुनींकडे इच्छा पूर्ण करणारे चिंतामणी रत्न होते. गणासुर नावाच्या राजाला या रत्नाचा मोह झाला आणि त्याने कपिल मुनींकडून ते हिरावून घेतले. त्यानंतर कपिल मुनींनी गणेशाची आराधना केली. श्रीगणेशाने गणासुराचा पराभव करून ते रत्न कपिल मुनींना परत मिळवून दिले. मात्र, कपिल मुनींनी ते रत्न पुन्हा स्वतःकडे न ठेवता गणरायालाच अर्पण केले. त्यामुळे या क्षेत्रातील गणपतीला ‘चिंतामणी’ हे नाव मिळाल्याची आख्यायिका सांगितली जाते.

chintamani ganpati theur
अष्टविनायक यात्रेतील पाचवा थेऊरचा चिंतामणी (ETV Bharat GFX)

या कथेमुळे थेऊरचा गणपती भक्तांच्या चिंता दूर करणारा आणि मनःशांती देणारा देव म्हणून ओळखला जातो. कदंब वृक्षाशीही या क्षेत्राची पौराणिक परंपरा जोडली जाते.

मंदिराच्या बांधकामामागे नेमका इतिहास काय?

आज दिसणारे मंदिर एका व्यक्तीने एकाच काळात उभारले, अशी सरळ ऐतिहासिक नोंद आढळत नाही. महाराष्ट्राच्या मराठी विश्वकोशानुसार, थेऊरचे मंदिर चिंचवडच्या मोरया गोसावी यांच्या वंशातील चिंतामण देव यांनी बांधले. त्यानंतर अठराव्या शतकात थोरले माधवराव पेशवे यांनी मंदिराचा विस्तार करून भव्य सभामंडप उभारला. पुढे हरिपंत फडके यांच्यासह अन्य भक्तांनी मंदिरात दुरुस्ती आणि सुधारणा केल्याचा उल्लेख आहे.

chintamani ganpati theur
अष्टविनायक यात्रेतील पाचवा थेऊरचा चिंतामणी (ETV Bharat GFX)

विशेष म्हणजे, मंदिराचा लाकडी सभामंडप हा पेशवेकालीन स्थापत्यकलेचे वैशिष्ट्य मानला जातो. उत्तरेकडील भव्य प्रवेशद्वार, प्रशस्त सभामंडप आणि मंदिर परिसरातील जुन्या वास्तू आजही त्या काळाच्या स्थापत्याची आठवण करून देतात. Incredible India च्या माहितीनुसार, माधवराव पेशव्यांनी अठराव्या शतकात लाकडी सभामंडप उभारला होता.

माधवराव पेशव्यांच्या आयुष्याशी जोडलेला भावनिक इतिहास - थेऊरच्या चिंतामणीचे आणि पेशवा घराण्याचे नाते अत्यंत जवळचे होते. थोरले माधवराव पेशवे हे चिंतामणी गणपतीचे निस्सीम भक्त होते. त्यांच्या आयुष्याच्या अखेरच्या काळात त्यांनी थेऊर येथे वास्तव्य केले आणि 18 नोव्हेंबर 1772 रोजी त्यांचे निधन याच परिसरात झाले, अशी ऐतिहासिक नोंद आहे. त्यांच्या पत्नी रमाबाई यांचे सतीचे वृंदावनही येथे आहे. त्यामुळे थेऊरचे मंदिर केवळ धार्मिक स्थळ न राहता मराठा इतिहासातील एका अत्यंत भावनिक पर्वाचे साक्षीदार ठरते.

स्वयंभू मूर्ती हे आणखी एक वैशिष्ट्य - गाभाऱ्यातील श्री चिंतामणीची मूर्ती स्वयंभू, डाव्या सोंडेची आणि पूर्वाभिमुख असल्याचे विविध संदर्भांमध्ये नमूद केले आहे. मूर्तीच्या डोळ्यांमध्ये मौल्यवान रत्नांची सजावट असल्याचेही सांगितले जाते. मंदिराचे महाद्वार मात्र उत्तराभिमुख आहे.

Chintamani Ganpati Mandir Theur
चिंतामणी गणपती थेऊर (ETV Bharat Reporter)

अशा प्रकारे पौराणिक आख्यायिका, स्वयंभू गणेशमूर्ती, पेशवेकालीन लाकडी स्थापत्य आणि माधवराव पेशव्यांच्या जीवनातील ऐतिहासिक प्रसंग या सर्वांचा संगम थेऊरच्या चिंतामणी मंदिरात पाहायला मिळतो. त्यामुळे अष्टविनायक यात्रेत थेऊरला केवळ श्रद्धेचे नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या धार्मिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाचे महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त झाले आहे.

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TAGGED:

अष्टविनायक यात्रा
चिंतामणी गणपती थेऊर
CHINTAMANI GANPATI MANDIR THEUR
CHINTAMANI GANPATI HISTORY
ASHTAVINAYAK YATRA

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