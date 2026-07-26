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मेळघाटच्या आश्रम शाळेतील चाळीसहून अधिक विद्यार्थ्यांना विषबाधा, प्रशासनाची धावपळ

मेळघाटातील धारणी तालुक्यात शासकीय आदिवासी आश्रम शाळेत जेवणानंतर तब्बल 40 हून अधिक विद्यार्थ्यांना अन्नातून विषबाधा झाली.

Dharani ashram shala food poisoning
उपजिल्हा रुग्णालयाबाहेर नागरिकांनी केलेली गर्दी (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 26, 2026 at 8:55 AM IST

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अमरावती - मेळघाटातील धारणी तालुक्यात टिटंबा येथील शासकीय आदिवासी आश्रम शाळेत शनिवारी रात्री जेवणानंतर तब्बल 40 हून अधिक विद्यार्थ्यांना अन्नातून विषबाधा झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. काही वेळातच विद्यार्थ्यांना उलट्या, मळमळ, पोटदुखी आणि जुलाबाचा त्रास सुरू झाल्याने आश्रम शाळेत एकच गोंधळ उडाला. माहिती मिळताच आरोग्य विभाग, प्रशासन आणि रुग्णवाहिका घटनास्थळी धावल्या. सर्व विद्यार्थ्यांना तातडीने धारणी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून, डॉक्टरांच्या माहितीनुसार सर्व विद्यार्थ्यांची प्रकृती स्थिर आहे.

जेवणानंतर काही मिनिटातच प्रकृती बिघडली - शनिवारी सायंकाळी सुमारे साडेसात वाजता विद्यार्थ्यांनी नेहमीप्रमाणे रात्रीचं भोजन केलं. जेवणानंतर काही वेळातच दोन-तीन विद्यार्थ्यांना उलट्या आणि पोट दुखीचा त्रास सुरू झाला. अल्पावधीतच अनेक विद्यार्थ्यांमध्ये अशीच लक्षणं दिसून लागल्याने आश्रम शाळा प्रशासनानं तातडीने प्रकल्प अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला यांना माहिती दिली. त्यानंतर शासकीय पथक आणि रुग्णवाहिका घटनास्थळी पोहोचल्या.

रुग्णालयात मध्यरात्रीपर्यंत धावपळ - विषबाधा झालेल्या विद्यार्थ्यांना रुग्णवाहिकांसह स्थानिक नागरिकांच्या खासगी वाहनांतून धारणी उपजिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आलं. रात्री उशिरापर्यंत उपचार सुरू होते. काही विद्यार्थ्यांची प्रकृती सुधारल्यानंतर त्यांना आश्रम शाळेत परत पाठविण्यात आलं. उर्वरित अनेक विद्यार्थ्यांवर उपचार सुरू आहेत. अमरावतीतूनही अतिरिक्त वैद्यकीय पथक रविवारी पहाटे रवाना करण्यात आलं होतं.


संकटकाळात नागरिकांचे मोलाचे योगदान - या घटनेदरम्यान शहरातील नागरिकांनी सामाजिक बांधिलकीचं दर्शन घडवलं. अनेकांनी स्वतःची वाहनं विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी उपलब्ध करून दिली. तर काहींनी रुग्णालयात केळी, दूध आणि अन्य आवश्यक वस्तूंची व्यवस्था केली.

सेंट्रल किचन व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह - टिटंबा आश्रम शाळेसह धारणी तालुक्यातील नऊ आश्रम शाळांना टेंभली येथील सेंट्रल किचनमधून भोजन पुरवलं जातं. शनिवारी दुपारी तयार झालेलं जेवण सायंकाळी विद्यार्थ्यांना देण्यात आलं होतं. विद्यार्थ्यांनी अर्धवट शिजवलेलं जेवण मिळाल्याचा आरोप केला असून, या घटनेनंतर सेंट्रल किचनच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आश्रम शाळेमध्येच ताजं अन्न शिजवून देण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे.

प्रशासन सतर्क, चौकशीचे संकेत - घटनेची माहिती मिळताच प्रशासनानं तत्काळ हालचाली सुरू केल्या. अन्नाचे नमुने तपासणीसाठी पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू असून, विषबाधाचे नेमके कारण शोधण्यासाठी चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.

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TAGGED:

ASHRAM SCHOOL FOOD POISONING
DHARANI TALUKA ASHRAM SHALA
धारणी आश्रम शाळा विषबाधा
मेळघाट आश्रम शाळा
MELGHAT ASHRAM SCHOOL

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