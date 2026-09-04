आदिवासी आश्रमशाळेतील आठ वर्षीय विद्यार्थिनीचा मृत्यू; एकुलती मुलगी गमाविल्यानं पित्याचा आक्रोश
आदिवासी आश्रमशाळेतील सुविधांचा अभाव चर्चेत असताना नाशिक जिल्ह्यातील आश्रमशाळेत एका विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी चौकशी करावी, अशी मागणी मृत मुलीच्या पित्यानं केली.
Published : September 4, 2026 at 4:15 PM IST
नाशिक- गडचिरोली, अमरावतीनंतर नाशिकमधील आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाला. जिल्ह्यातील कळवण तालुक्यातील विसापूर येथील आश्रमशाळेत इयत्ता दुसरी शिकणाऱ्या आठ वर्षीय विद्यार्थिनीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. मुलीचा मृत्यू हा संशयास्पद असल्याचा दावा मुलीच्या पित्यानं केला आहे.
कळवण येथील आश्रमशाळेत असताना आठ वर्षाच्या मुलीला काल (गुरुवारी) सकाळी ताप आला होता. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी तिला प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेऊन औषधोपचार केले. उपचारानंतर प्रकृती सुधारल्यानं तिला आश्रमशाळेत आणण्यात आलं. मात्र, रात्री पुन्हा तिला ताप आल्यानं अधीक्षकांनी तिला रुग्णालयात दाखल केलं. उपचारादरम्यान तिला अचानक उलटी झाली. त्यानंतर तिचा मृत्यू झाल्याचं समोर आलं. या घटनेची माहिती मिळताच आदिवासी आयुक्त लीना बनसोड यांनी तातडीने प्रकल्प अधिकाऱ्यांना आश्रमशाळेत जाऊन प्राथमिक माहिती घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. विद्यार्थिनीच्या मृत्यूचं नेमके कारण शवविच्छेदन अहवालानंतर स्पष्ट होईल असे त्यांनी सांगितलं.
मुलीला न्याय मिळाला पाहिजे- कळवण येथील आदिवासी आश्रम शाळेत इयत्ता दुसरी शिकणाऱ्या मुलीचा मृत्यू होणं ही धक्कादायक बाब आहे. आतापर्यंत राज्यातील शासकीय आश्रम शाळेत 593 मृत्यू झाले आहेत. मात्र, आदिवासी विभागयाकडे लक्ष देत नाही. या मुलीचा मृत्यू आम्हाला संशयास्पद वाटत आहे. जर तिची प्रकृती खालावली होती, तर डॉक्टरांनी तिला हॉस्पिटलमध्ये का ठेवले नाही? रात्री एक वाजता तिच्या पालकांना याबाबत सांगण्यात आलं. त्यामुळे मुलीच्या कुटुंबाला न्याय मिळाला पाहिजे, अशी मागणी आदिवासी समाजसेवक चिंतामण गायकवाड यांनी केली. एकुलती एक मुलगी होती, तिच्या मृत्यूबाबात तपास करावा, अशी मुलीच्या पित्यानं मागणी केली आहे.
शवविच्छेदनानंतर मृत्यूचं कारण समजेल- काल (गुरुवारी) सकाळी या मुलीला ताप आला होता. त्यानंतर आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांनी तिला प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेलं होतं. तिथे तिच्यावर उपचार झाले. त्यानंतर तिला औषधोपचार करून सोडण्यात आलं. त्यानंतर तिनं दुपारी जेवण केलं. त्यानंतर तिला थोडी उलटी झाली. संध्याकाळी तिला परत ताप आला .त्यानंतर तिला परत औषध देण्यात आलं. त्यानंतर ती झोपली. रात्री एक वाजता पुन्हा तिला त्रास झाला. त्यानंतर तात्काळ तिला शिक्षकांनी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र, तिला डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केलं. तिचं शवविच्छेदन झाल्यानंतर नेमकं मृत्यूचे कारण समजू शकेल, असं आदिवासी विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड यांनी सांगितलं.
आश्रमशाळेत नुकतेच विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या घडल्या आहेत घटना- चालू महिन्यात अमरावतीमधील आदिवासी आश्रम शाळेत विद्यार्थ्यांना उलटी आणि जुलाबचा त्रास झाल्यानंतर एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झालाय. गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील अनुदानित निवासी आश्रमशाळेच्या वसतिगृहात जमिनीवर अंथरुण टाकून झोपलेल्या 3 विद्यार्थीनींचा सर्पदंश झाल्यानं जागीच मृत्यू झाला. 1992 पासून ही निवासी आश्रमशाळा सुरू आहे. मात्र, 34 वर्षांनंतरही वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी झोपण्याकरिता साधे बेडही उपलब्ध नसल्याचा आरोप होत आहे.
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