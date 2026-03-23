ETV Bharat / state

अशोक खरातच्या करामती : 20 फुटी नाग, 1 लाखात चिंचोका, भोंदूबाबा अशोक खरातने 'अशी' कमवाली माया

अशोक खरात तंत्र मंत्र म्हणून 20 फुटी नागाला स्वतःकडे बोलवत असे. रिमोट कंट्रोलवर चालणार हा नाग सरपटत त्याच्यासमोर येऊन फणा काढून डोलत असे.

अशोक खरात (ETV Bharat/File)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 23, 2026 at 6:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक - भोंदूबाबा अशोक खरात बलात्कार प्रकरणी पोलिसांच्या अटकेत आहे. अशाच त्याच्या नवनवीन करामती समोर येत आहेत. भाविकांना त्यांच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी 1 लाखात चिंचोका तर देवाचा अवतार असल्याचं भासवण्यासाठी खोट्या वीस फूट नागाचा वापर करत असल्याचं त्याच्या निकटवर्ती असलेल्या सहकाऱ्यानं दिलेल्या फिर्यादीत म्हटलं आहे.



नाग दाखवण्याचा चमत्कार - राज्यातील अनेक राजकीय नेते,अधिकारी तसंच सर्वसामान्य भाविकांना श्रद्धा तसंच भविष्यातील घटनांची भीती घालून नाशिक मधील भोंदूबाबा अशोक खरात यानं लाखो रुपयांना चुना लावत करोडो रुपयांची माया जमवली आहे. एकीकडे महिलांचं लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी अटकेत असलेला भोंदूबाबा खरात याचे पैसे कमावण्याचे नवनवीन फंडे समोर येत आहेत. भोंदूबाबा खरातनं सुमारे 17 वर्षांपूर्वी सिन्नर तालुक्यातील मिरगाव शिवारात श्री ईशाननेश्वर मंदिराची उभारणी केली. मंदिरासह त्याचे शिवनिका संस्थान ट्रस्टही उभारले. याठिकाणी रोज सायंकाळच्या सुमारास अंधार पडला की भाविकांना एका ठिकाणी बोलावले जाते. दरबारात भक्त मंडळी जमली की, भोंदूबाबा अशोक खरात ध्यानात मग्न व्हायचा. त्यानंतर तंत्र मंत्र म्हणून एका 20 फुटी नागाला स्वतःकडे बोलवत असे. रिमोट कंट्रोलवर चालणार हा नाग सरपटत त्याच्यासमोर येऊन फणा काढून डोलत असे. खरात सांगेल त्या पद्धतीने हा नाग हालचाली करत असे. समोर भला-मोठा नाग पाहून अनेक भक्तांची बोबडी वळत असे तर काहींना आश्चर्याचा मोठा धक्का बसत असे. हे सगळे अद्भुत चमत्कार बघून खरातकडे राजकीय नेते, अधिकारी आणि श्रीमंत भाविकांची भविष्य जाणून घेण्यासाठी रांग लागत असे. आपल्यात दैवी शक्ती असल्याचं भासवत तो नागरिकांना लाखो रुपयांचा गंडा घालत असे, अशी माहिती खरातच्या निकटवर्तीयाने फिर्यादीत दिली आहे.



100 रुपये किलोमधील एक चिंचोका एक लाखाला - भोंदूबाबा खरात याने भाविकांना अंधश्रद्धेच्या नावाखाली वेड्यात काढून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लूट करत पैसा कमावल्याचं समोर आलं आहे. धार्मिक विधी आणि भविष्यवाणीच्या नावे अघोरी कृत्य तो करत असे. आपल्याकडील कथित शक्तीचा वापर करत तो लोकांना त्यांच्या जाळ्यात ओढत होता. तो बाजारातून 100 रुपये किलो दराने मिळणारे रानटी चिंचोके खरेदी करायचा. ते चिंचोके कापडाने घासून स्वच्छ केल्यानंतर ते खड्यासारखे चमकायचे. हे चिंचोके खरात ऑफिसमध्ये येणाऱ्या भाविकांना मंत्र मारून त्यांच्या परिस्थितीनुसार दहा हजारापासून ते एक लाख रुपयापर्यंत विकायचा, अशी माहिती भोंदूबाबा खरातच्या निकटवर्तीयाने पोलिसांना दिलेल्या फिर्यादीत दिली आहे.

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.