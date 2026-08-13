कल्पना खरात पोलिसांसमोर हजर; पती अशोक खरातनंच जमीन व्यवहार केल्याचा जबाब
कथित जमीन खरेदी फसवणूक प्रकरणात नवी घडामोड समोर आली. संशयित आरोपी तथा अशोक खरातची पत्नी कल्पना अशोक खरात गुरुवारी चौकशीसाठी शिर्डी पोलीस ठाण्यात हजर झाली.
Published : August 13, 2026 at 7:06 PM IST
शिर्डी - बहुचर्चित कथित जमीन खरेदी फसवणूक प्रकरणात नवी घडामोड समोर आली आहे. या प्रकरणातील संशयित आरोपी तथा अशोक खरातची पत्नी कल्पना अशोक खरात गुरुवारी चौकशीसाठी शिर्डी पोलीस ठाण्यात हजर झाली. न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मिळाल्यानंतर तपासाचा भाग म्हणून ती पोलिसांसमोर हजर झाल्याची माहिती समोर आली आहे. यावेळी तपास अधिकाऱ्यांनी तिची सविस्तर चौकशी करून जबाब नोंदवून घेतला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलिसांसमोर दिलेल्या जबाबात कल्पना खरातने या जमीन व्यवहाराशी आपला कोणताही थेट संबंध नसल्याचा दावा केला आहे. शेतकरी रावसाहेब गोंदकर यांच्याकडून अशोक खरातनं जमीन खरेदी केली होती आणि या व्यवहारातील सर्व निर्णय तसेच प्रक्रिया अशोक खरातनेच पार पाडल्याचे तिने सांगितल्याची माहिती आहे. याशिवाय, या व्यवहाराशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीला आपण ओळखत नसल्याचेही कल्पना खरातनं आपल्या जबाबात नमूद केल्याचं समजतंय. त्यामुळे या प्रकरणाच्या तपासाला आता नवे वळण मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
काय आहे प्रकरण? - दरम्यान, शिर्डीतील शेतकरी रावसाहेब गोंदकर यांनी या प्रकरणी शिर्डी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. त्यांच्या मालकीची शिर्डीलगतच्या निघोज परिसरातील गट क्रमांक 106/2 मधील सुमारे चार एकर जमीन खरेदीत फसवणूक आणि आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप करत तक्रार दाखल करण्यात आली होती. पोलिसांनी केलेल्या प्राथमिक तपासानंतर भोंदूबाबा अशोक एकनाथ खरात, कल्पना अशोक खरात यांच्यासह अन्य काही जणांविरुद्ध सावकारीसह विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपींनी संगनमत करून जमीन व्यवहार करताना माझी फसवणूक केल्याचा आरोप तक्रारदार आणि जमिनीचे मूळ मालक रावसाहेब गोंदकर यांनी केला आहे.
जमीन खरेदीत सहभाग नसल्याचा दावा - या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अशोक खरात याला अटक करून पोलिसांकडून यापूर्वीच चौकशी करण्यात आली आहे. दरम्यान, कल्पना खरातनं राहाता न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी केलेल्या अर्जावेळी वकिलांकडून कल्पना खरातचा जमीन खरेदीत सहभाग नसल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यानंतर कल्पना खरातला सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मिळाल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिर्डी पोलिसांसमोर येत आपला जबाब नोंदवला आहे.
शिर्डीतील जमीन फसवणूक प्रकरणाचा तपास पोलिसांनी करत राहाता न्यायालयात दोषारोपपत्रही दाखल केले आहे. त्यामुळे आता न्यायालयीन प्रक्रियेत पुढे काय होते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
संवाद साधण्यास नकार - अशोक खरातचे विविध कारनामे समोर आल्यानंतर त्याची पत्नी आज पहिल्यांदाच कॅमेऱ्यासमोर आली. मात्र, शिर्डी पोलीस ठाण्यातील चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर कल्पना खरात तेथून बाहेर पडली. यावेळी पोलीस ठाण्याबाहेर माध्यमांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मात्र, तिनं माध्यमांशी कोणताही संवाद साधण्यास नकार दिला. पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर न देता ती तेथून निघून गेली. कल्पना खरातनं पोलिसांसमोर केलेले दावे आणि तपासादरम्यान उपलब्ध झालेले पुरावे यांची सांगड घालण्याचे काम आता तपास यंत्रणेसमोर आहे. या व्यवहारात प्रत्यक्ष सहभाग होता की ती केवळ पतीच्या व्यवहारापासून अलिप्त होती, हे तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
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