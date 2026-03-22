ETV Bharat / state

भोंदूबाबा अशोक खरातचा नवा व्हिडिओ समोर; आईसमोरच मुलीवर अघोरी उपचार, राज्यात खळबळ

राज्यात भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरण चांगलंच गाजत आहे. तसंच विविध चर्चा सुरू आहेत. दरम्यान त्याचा आणखी एक व्हिडिओ समोर आल्यामुळं राज्यात खळबळ उडाली आहे.

ASHOK KHARAT CASE
अशोक खरात (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 22, 2026 at 1:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक : राज्यात भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणाची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. तसंच भोंदूबाबा अशोक खरात याचे दररोज नवनवीन कारनामे समोर येत आहेत. आता अशोक खरातचा दुसरा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून यात तो एका मुलीवर तिच्या आईसमोरच अघोरी उपचार करत असल्याचं समोर आलं आहे. यामुळं नागरिकांमधून संताप व्यक्त होत असून या प्रकरणामुळं भोंदूबाबाच्या अडचणीत आणखी मोठी वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मुलीवर अघोरी उपचार करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल : अंकशास्त्राच्या नावाखाली महिलांचं लैंगिक शोषण करणाऱ्या भोंदूबाबा अशोक खरातला गेल्या काही दिवसांपूर्वी नाशिक पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. तसंच अत्याचार प्रकरणी त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या प्रकरणाचा तपास एसआयटीमार्फत सुरू आहे. अशात आता भोंदूबाबा अशोक खरातचा आणखी एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यात तो एका मुलीवर तिच्या आईसमोरच तांत्रिक उपकरणांचा वापर करून अघोरी उपचार करत असल्याचं दिसत आहे. या प्रकारामुळं राज्यात खळबळ उडाली आहे. तसंच पोलिसांनी अशोक खरातचे 58 व्हिडिओ जप्त केल्याची माहिती समोर येत आहे.

अंनिसचे सरचिटणीस डॉ. टी. आर. गोराणे यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)

काय आहे व्हिडिओमध्ये? : सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये भोंदूबाबा अशोक खरात एका मुलीवर तिच्या आईसमोर अघोरी उपचार करताना दिसत आहे. मुलीच्या पोटावर इंटरनेट केबल टूल आणि केबल टेस्टर यासारख्या उपकरणांचा वापर करताना दिसत आहे. उपचाराच्या नावाखाली तो त्या मुलीवर अघोरी क्रिया करत असल्याचं व्हिडिओतून समोर आलं आहे.

अशोक खरात विरोधात गुन्हे दाखल : भोंदूबाबा अशोक खरात विरोधात पोलीस ठाण्यात अत्याचार, लैंगिक छळ, जादूटोणा कायदा आणि अवैध शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल आहेत. आता हा नवा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर त्याच्यावर अनिष्ट व अघोरी प्रथा आणि जादूटोणा प्रतिबंधक व उच्चाटन कायद्यानुसार अतिरिक्त गुन्हा दाखल होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

अंधश्रद्धा निर्मूलनाची गरज : "अंधश्रद्धा निर्मूलन ही 90 टक्के भारतीयांची गरज आहे. शिक्षणातून वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित झाले असते, तर नक्कीच अंधश्रद्धा कमी झाली असती. मात्र, तसं घडताना दिसत नाही. सुशिक्षित माणसं देखील अंधश्रद्धेचे बळी पडत आहेत. हे कुठंतरी थांबलं पाहिजे. शासनानं असे प्रकार थांबवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत," अशी प्रतिक्रिया अंनिसचे सरचिटणीस डॉ. टी. आर. गोराणे यांनी दिली आहे.

हेही वाचा :

  1. भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरण शिर्डी पोलिसांनी केलं उघड; नाशिक पोलिसांच्या भूमिकेवर राधाकृष्ण विखे पाटलांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित
  2. 'राजकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्यांनी बंधनं पाळली पाहिजेत'; अशोक खरात प्रकरणावर मंत्री भुजबळांची प्रतिक्रिया
  3. अशोक खरातचे किती नेत्यांशी ‘लागेबांधे’? मोठ्या नेत्यांच्या संबंधामुळे मंत्र्यांचे सीडीआर तपासण्याची मागणी

TAGGED:

ASHOK KHARAT VIRAL VIDEO
अशोक खरात प्रकरण
अशोक खरात व्हायरल व्हिडिओ
भोंदूबाबा अशोक खरात
ASHOK KHARAT CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.