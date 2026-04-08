अशोक खरातच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात नवे धक्कादायक खुलासे; बनावट खात्यांचं जाळं उघड
भोंदूबाबा अशोक खरातच्या अडचणींत वाढ झाली असून, महिला अत्याचारानंतर आता बनावट बँक खात्यांद्वारे केलेल्या मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचे गंभीर धागेदोरे तपासात समोर आले आहेत.
Published : April 8, 2026 at 4:09 PM IST
शिर्डी : भोंदूबाबा अशोक खरातच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. महिला अत्याचार प्रकरणात अशोर खरातचे पाय अधिक खोलात गेलेत. अशोक खरातशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात तपास जसजसा पुढं सरकत आहे. तसतसे नवीन आणि गंभीर तपशील उघड होत आहेत. प्राथमिक चौकशीत समोर आलेल्या माहितीनुसार विविध व्यक्तींच्या नावावर बनावट बँक खाती उघडून अशोक खरातनं मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार केल्याचं समोर आलंय.
अशोक खरात 132 बँक खात्यांचा नॉमिनी : अशोक खरातचं महिला अत्याचार प्रकरण समोर आल्यानंतर राज्यात खळबळ उडाली होती. त्यानंतर शिर्डी शेतकऱ्याची फसवणूक करून जमीन लाटल्याचा प्रकार समोर आला. यानंतर अशोक खरातनं शिर्डीतील शेतकरी रावसाहेब गोंदकर यांना पाच कोटी रुपये कसे दिले. याचा तपास अप्पर पोलीस अधीक्षक सोमनाथ वाकचौरे, पोलीस निरीक्षक रणजीत गलांडे आणि उपनिरीक्षक निवांत जाधव करत असताना अनेक धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. भोंदूबाबा अशोक खरात हा तब्बल 132 बँक खात्यांचा नॉमिनी (वारसदार) असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. राहाता येथील समता पतसंस्थेत 100 तर, सिन्नर तालुक्यातील कुंदेवाडी येथील जगदंबा पतसंस्थेत 32 खाती असल्याचं समोर आलं आहे. या सर्व खात्यांमध्ये खरातचं नाव नॉमिनी म्हणून नोंदवलं असून संबंधित मोबाईल क्रमांकही त्याचाच असल्याचं निष्पन्न झालं आहे. या तपासादरम्यान पोलिसांनी विविध खात्यांशी संबंधित कुटुंबांची सखोल चौकशी केली. संबंधित प्रकरणात परिवहन विभागाशी संबंधित दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावावरही काही खाती उघडल्याचं आढळून आलं आहे. विशेष म्हणजे या अधिकाऱ्यांनी अशा कोणत्याही खात्यांबाबत आपल्याला माहिती नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
खरात सांभाळायचा सर्व खाती : राहाता येथील समता पतसंस्थेमध्ये खरातनं नॉमिनी म्हणून 57 खातेदारांची नोंद केली होती. यापैकी आतापर्यंत शिर्डी पोलिसांनी 26 जणांची कसून चौकशी केली आहे. सोमवारी आणखी सात खातेदारांचे जबाब नोंदवले. त्या सह्या आमच्या नाहीत. पोलिसांसमोर हजर झालेल्या खातेदारांनी या व्यवहारांशी आमचा संबंध नसल्याचं सांगितलं. धक्कादायक बाब म्हणजे, या खात्यांवरील सह्या आमच्या नसून त्या बनावट आहेत, असा दावा खातेदारांनी केला आहे. यामुळं ही सर्व खाती खरात स्वतःच हाताळत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
अशोक खरातचं जाळं खोलवर पसरलेलं : या प्रकरणात परिवहन विभागीत दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावानं तीन खाती असल्याचं समोर आल्यानंतर मोठी खळबळ उडाली. मात्र, या अधिकाऱ्यांनीही पोलीस चौकशीत आपल्याला या खात्यांची पुसटशी कल्पना नसल्याचं सांगत हात वर केले. त्याचबरोबर अशोक खरातनं केवळ बाहेरील व्यक्तींच्याच नव्हे तर स्वतःच्या बहिणी आणि भाच्याच्या नावावरही बँक व्यवहार केले होते. मात्र, या नातेवाईकांनीही तपासात खरातला साथ न देता आम्हाला या व्यवहारांची काहीही माहिती नाही, असं सांगूत पोलिसांना सहकार्य केलं. या सर्व प्रकारामुळं अशोक खरातनं गुंफलेलं आर्थिक जाळं किती खोलवर पसरलं आहे, हे स्पष्ट होतं. बनावट सह्या करून लोकांच्या नावावर खाती उघडणे आणि त्यातून कोट्यवधींचे व्यवहार करणं हा गंभीर गुन्हा असल्यामुळं शिर्डी पोलिसांनी आता आपला तपास अधिक तीव्र केला आहे.
