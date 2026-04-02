घटस्फोटीत महिलेवर बलात्कार अन् गर्भपात: भोंदूबाबा अशोक खरातला 7 दिवसांची पोलीस कोठडी: न्यायालयासमोर जोडले हात, म्हणाला . .

लग्नाच्या आमिषानं घटस्फोटीत महिलेवर बलात्कार आणि गर्भपात केल्याप्रकरणी भोंदूबाबा अशोक खरातला आज न्यायालयात हजर करण्यात आलं. यावेळी न्यायालयानं त्याला 7 दिवसांची पोलीस कोठडी ठोठावली.

Published : April 2, 2026 at 2:08 PM IST

नाशिक : भोंदूबाबा अशोक खरातला आज महिला बलात्कार आणि गर्भपाताच्या दुसऱ्या गुन्ह्यात नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयानं 8 एप्रिलपर्यंत 7 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान खरातला आपली बाजू मांडण्यास सांगितलं होतं. यावर, "मला काहीही सांगायचं नाही," असं त्यानं म्हणतं न्यायाधीशांसमोर हात जोडले. विशेष म्हणजे सुरक्षेच्या कारणास्तव भोंदूबाबा अशोक खरातला व्हीसीद्वारे कोर्टासमोर हजर करण्यात आलं होतं.

भोंदूबाबा अशोक खरातला 7 दिवसांची पोलीस कोठडी : महिला बलात्कार आणि गर्भपात प्रकरणी भोंदूबाबा अशोक खरात याला आज न्यायालयात हजर करण्यात आलं. सुरक्षेच्या कारणास्तव खरातला व्हिडिओ कॉन्फरंसिंगद्वारे न्यायालयासमोर एसआयटी पथकानं हजर केलं. पीडित घटस्फोटीत महिलेला लग्नाचं आमिष दाखवून खरातनं तिच्यावर लैगिंक अत्याचार केले. ही पीडिता गर्भवती राहिल्यानंतर तिला गर्भपाताची औषधं आणि जडीबुटी देत तिचा गर्भपात केल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे. ही गंभीर घटना असल्याचं म्हणत सरकारी वकिलांनी खरातच्या सात दिवसाच्या पोलीस कोठडीची मागणी केली. न्यायालयानं ही मागणी मान्य करत त्याला 8 एप्रिलपर्यंत 7 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

सरकारी वकिलांनी काय काय मांडली बाजू : पीडित घटस्फोटीत महिला ही आपलं भविष्य जाणून घेण्यासाठी खरात याच्या संपर्कात आली होती. त्यानंतर खरातनं तिच्या कुटुंबातील लोकांचा आणि तिचा विश्वास संपादन केल्यानंतर तिला त्यानं लग्नाचं आमिष दाखवून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. त्यानंतर महिला गर्भवती राहिल्यानंतर तिला वेगवेगळ्या प्रकारची औषधं आणि जडीबुटी देऊन तिचा गर्भपात केला. खरातकडून पीडित महिलेनं 12 हजार रुपयात एक औषध खरेदी केलं. तसेच खरातनं तिला मरणाची भीती घालून वारंवार अत्याचार केला, असा पीडित महिलेनं आरोप केला आहे. तसेच पीडितेकडून खरातनं आधार कार्ड, पॅन कार्ड घेतलं होतं. हे कशासाठी घेतले होते? याद्वारे काही मालमत्ता खरेदी केली होती का? अत्याचार करण्याआधी खरात पीडितेला पाणी पिण्यास देत होता. त्यात तो काय टाकत होता. याचा शोध घ्यायचा आहे, अशोक खरात तपासात सहकार्य करत नसल्याचंही सरकारी वकील शैलेश बागडे यांनी न्यायालयासमोर सांगितलं आहे.

