भोंदूबाबा अशोक खरातला चौथ्या गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडी; उद्या पाचव्या गुन्ह्यात न्यायालयात हजर करणार

महिला अत्याचार प्रकरणातील चौथ्या गुन्ह्याची पोलीस कोठडी संपल्यानं, आज भोंदूबाबा अशोक खरातला नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयात (Nashik Court) हजर करण्यात आलं होतं.

भोंदूबाबा अशोक खरात
Published : April 18, 2026 at 3:49 PM IST

नाशिक : महिला अत्याचार प्रकरणी भोंदूबाबा अशोक खरातला आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चौथ्या गुन्ह्यात नाशिकच्या जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आलं होतं. त्याला कोर्टानं न्यायालयीन कोठडी सुनावली असून पाचव्या गुन्ह्यात पोलिसांनी त्याचा ताबा घेतला. रविवारी (19 एप्रिल) पुन्हा त्याला न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे.


चौथा गुन्हा काय आहे? : पीडित महिलेला मुलगा व्हावा, तसंच कौटुंबिक अडचणी दूर होण्यासाठी तोडगा मिळावा म्हणून पीडिता संशयिताकडं गेली होती. संशयिताने पीडित महिलेला रंगीत खडे, तांब्याच्या भांड्यातील पाणी आणि पेढा खायला देत, मंत्राचा उच्चार करून लगट केली. यासह पीडितेला पाण्यातून गुंगी येणारा पदार्थ देऊन जबरदस्तीनं शारीरिक संबंध ठेवले. मी देवाचा अवतार आहे, तू देवाशी संबंध केल्यानं शुद्ध झाली आहेस. तुझ्या सर्व इच्छा पूर्ण होतील. हे जर कोणाला सांगशील तर देव कोपेल. तुझं चांगलं होणार नाही, अशी धमकी खरातने दिल्याचं फिर्यादीत नमूद करण्यात आलं आहे.

पुन्हा न्यायालयात हजर करणार : आरोपी अशोक खरातला व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आज नाशिकच्या जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर केलं होतं. चौथ्या गुन्ह्यात 30 एप्रिल तारखेपर्यंत MCR मिळाला आहे. पाचव्या गुन्ह्यात वर्ग करण्यात आलं आहे. त्याला रविवारी (19 एप्रिल) या गुन्ह्यासंदर्भात कोर्टात हजर करण्यात येईल असं सरकारी अभियोक्ता किरण बेंडभरे यांनी म्हटलं आहे.


ईडीकडून खरातच्या मालमत्तेची चौकशी सुरू : भोंदूबाबा अशोक खरातने सर्वसामान्यांची वेगवेगळ्या प्रकारे आमिषं आणि भीती दाखवून फसवणूक करत जमवलेली करोडोची मालमत्ता आता ईडीच्या कचाट्यात आली आहे. ईडीच्या कारवाईनंतर जप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रामुळं खरातच्या बेनामी संपत्तीचे अनेक धागेदोरे हाती लागण्याची शक्यता आहे. खरातने ओकस प्रॉपर्टीजच्या माध्यमातून नाशिकसह जिल्ह्यात कुठे कुठे जमिनी खरेदी केल्या, याचा शोध आता ईडी घेत आहे. तपासादरम्यान भोंदूबाबा खरातच्या घरात मालमत्तेच्या कच्च्या नोंदी असलेली कागदपत्रे सापडली आहेत. शासकीय नोंदणी न करता केवळ 500 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर मालमत्तांचे व्यवहार करून खरातने अनेक जमिनी स्वतःच्या ताब्यात घेतल्याचे पुरावे मिळाले आहेत. शासनाच्या कराची चोरी करण्यासाठी आणि काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी मालमत्तांची अधिकृत नोंदणी न करता, केवळ कच्च्या पावत्यांवर हा व्यवहार सुरू होता असं तपासात समोर आलंय. आर्थिक गैरव्यवहाराचे पुरावे मिळाल्यास खरात आणि त्याच्या निकटवर्तीयांची बँक खाती तसंच मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. त्यामुळं अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत.

