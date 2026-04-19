भोंदूबाबा अशोक खरातला हवाय न्यूरोसर्जन; खरातला महिला अत्याचाराच्या पाचव्या गुन्ह्यात पोलीस कोठडी
महिला अत्याचाराच्या पाचव्या गुन्ह्यात भोंदूबाबा अशोक खरातला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. दरम्यान, प्रकृती बिघडल्यानं त्याला न्यूरोसर्जनची विनंती वकिलांनी नाशिक न्यायालयात केली आहे.
Published : April 19, 2026 at 4:42 PM IST
Updated : April 19, 2026 at 5:22 PM IST
नाशिक : भोंदूबाबा अशोक खरातला रविवारी महिला अत्याचाराच्या पाचव्या गुन्ह्यात नाशिक जिल्ह्यात सत्र न्यायालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर करण्यात आलं. यावेळी अशोक खरातला न्यायालयानं पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. अशोक खरातच्या खांद्याचं ऑपरेशन झालं आहे. त्याचं डोकं दुखत आहे. त्यामुळं औषधं दिली आहेत. पण पेनकिलर गोळ्या, औषधांनी फारसा फरक पडत नाही. त्यामुळं अशोक खरातला वैद्यकीय तपासणीवेळी न्यूरोसर्जनकडं घेऊन जावं लागेल, असं अशोक खरातच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितलं.
सखोल चौकशी करण्यासाठी पोलीस कोठडीची गरज : भोंदूबाबा अशोक खरात विरोधात अनेक महिलांनी लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळं त्याला रविवारी पाचव्या गुन्ह्यात एसआयटी पथकानं व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नाशिकच्या जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर केलं होतं. एसआयटीकडून प्रत्येक गुन्ह्यात भोंदूबाबा अशोक खरातची कसून चौकशी केली जात आहे. यावेळी सरकारी वकिलांनी आरोपीच्या पोलीस कोठडीची मागणी करताना महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. आरोपीची गुन्हे करण्याची पद्धत एक असली तरी पीडित महिला वेगवेगळ्या आहेत. महिलांना गुंगीचे पदार्थ पाजून आणि फसवणूक करून त्यानं अत्याचार केलेत. या द्रव्यांचा आणि गुन्ह्यामागच्या कटाचा सखोल तपास करण्यासाठी पोलीस कोठडीची आवश्यकता आहे असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला.
खरातचे वकील काय म्हणाले? : "भोंदूबाबा अशोक खरात याच्या वकिलांनी पोलीस कोठडीला विरोध करताना म्हटलं की पहिल्या कोठडीपासून सरकारी पक्ष तेच मुद्दे मांडत आहे. द्रव्य कुठून आणलं आणि इतर बाबींचा तपास आधीच झाल्यानं पुन्हा कोठडीची गरज नाही. मात्र पीडितांची संख्या आणि गुन्ह्याचं गांभीर्य लक्षात घेता न्यायालयानं कोठडी मंजूर केली. अशोक खरातला पाच दिवसांची 23 एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे."
सरकारी वकील काय म्हणाले? : "आरोपी अशोक खरातनं माझ्याकडं दैवी शक्ती आहे, असं भासवून महिलेलावर अत्याचार केलेत. ऑफिसला बोलवून तिला मिठाई खाऊ घातली आणि शारीरिक संबंध केले. जर याबाबत कोणाला सांगितलं तर मृत्यू होईल, तुझ्या मुलाचा विनाश होईल अशी भीती त्यानं दाखवली होती. याचा तपास करायचा आहे. मी शंकराचा अवतार आहे. माझ्यासोबत संबंध ठेवल्यानं तू शुद्ध झाली आहेस. पण ही गोष्ट कोणाला सांगितली तर देवाचा कोप होईल मुलांना साप चावेल, अशी धमकी दाखवली. याचा तपास करायचा आहे. त्यामुळं आम्ही पोलीस कोठडीची मागणी केली होती," असं सरकारी अभियोक्ता किरण बेंडभर यांनी म्हटलं आहे.
