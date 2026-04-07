अशोक खरातचं गुपित उघड; एसआयटी प्रमुखांनी केली पोलखोल, प्रश्नोत्तरे न झाल्यानं अनेक गोष्टी अनुत्तरित
महिला अत्याचार आणि विविध गुन्ह्यात पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या अशोक खरातची एसआयटी प्रमुख तेजस्वी सातपुते यांनी पोलखोल केली.
Published : April 7, 2026 at 5:25 PM IST|
Updated : April 7, 2026 at 5:50 PM IST
मुंबई : महिलांचं लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी एसआयटीच्या ताब्यात असलेल्या अशोक खरातची मंगळवारी एसआयटी प्रमुख तेजस्वी सातपुते यांनी पत्रकार परिषद घेत पोलखोल केली. यावेळी त्यांनी न्यायालयाकडं अशोक खरातला पुन्हा पोलीस कोठडी मिळावी, अशी मागणी करणार असल्याचं सांगितलं. यावेळी सातपुते यांनी त्यांचं निवेदन सादर केलं. मात्र कोणतीही प्रश्नोत्तरे घेतली नाहीत. त्यामुळे माध्यम प्रतिनिधींचा भ्रमनिरास झाला.
अशोक खरातवर महिला अत्याचार प्रकरणी गुन्ह्यांची नोंद : पोलीस महासंचालक यांनी अशोक खरात प्रकरणाचा तपास एसआयटीमार्फत करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार या प्रकरणाचा तपास एसआयटीचं पथक करत आहे. भोंदूबाबा अशोक खरातवर एसआयटीकडं 11 गुन्ह्यांची नोंद आहे. अशोक खरातच्या कारनाम्यांच्या तपास करणाऱ्या एसआयटी पथकामध्ये 24 अधिकाऱ्यांच्या समावेश आहे. अशोक खरात याच्याविरुद्ध नाशिक आणि अहिल्यानगर मिळून 12 गुन्हे नोंद आहेत. यामध्ये एसआयटीकडं नऊ गुन्हे आहेत, त्यामध्ये अहिल्यानगरमध्ये दोन तर नाशिकमध्ये एका गुन्ह्याची अशोक खरातविरोधात नोंद आहे. यापैकी अशोक खरातवर महिला अत्याचार प्रकरणी 8 गुन्हे नोंद आहे. तर उर्वरित गुन्हे फसवणूक केल्यामुळं दाखल केले आहेत, असं एसआयटी प्रमुख तेजस्वी सातपुते यांनी सांगितलं.
अशोक खरात अंधश्रद्धा पसरवत होता : "भोंदूबाबा अशोक खरात नागरिकांच्या श्रद्धेचा गैरफायदा घ्यायचा. तसंच तो त्यांना चिंचोके आणि खडे देऊन पैसे उकळत होता. यासह महिलांना विविध धमकी देऊन त्यांचं शोषण करायचा. आपल्याकडं दैवी शक्ती असल्याचं भासवून अशोक खरात अंधश्रद्धा पसरवत होता. शोषण होत असलेल्या महिलांनी लोक काय म्हणतील? या भीतीनं अन्याय सहन केला. परंतु काही महिलांनी धाडस दाखवत अन्यायाविरोधात आवाज उचलला," अशी माहिती एसआयटी प्रमुख तेजस्वी सातपुते यांनी दिली.
अशोक खरातविरोधात पुरावे समोर येत आहेत : "अशोक खरातनं केलेल्या महिला अत्याचाऱ्याच्या 4,850 लिंक सायबर पोलिसांनी डिलिट केल्या आहेत. तर 451 अकाउंट कायमस्वरूपी बंद केले आहेत. गुन्हा दाखल झाल्यापासून 60 दिवसात दोषारोपपत्र दाखल करणं गरजेचं असतं. अशोक खरात प्रकरणी पहिले 20 दिवस झाले असून दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी 40 दिवस उरले आहेत. अशोक खरातविरोधात पुरावे समोर येत असून त्या आधारे तपास सुरू आहे," असं एसआयटी प्रमुख तेजस्वी सातपुते यांनी सांगितलं
