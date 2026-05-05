ETV Bharat / state

शिर्डीतील जमीन बळकावणे प्रकरणात अशोक खरातला 9 मेपर्यंत पोलीस कोठडी

शिर्डीतील जमीन बळकावणे आणि सावकारी प्रकरणात अशोक खरातला शिर्डी पोलिसांनी अटक केली असून, राहाता न्यायालयाने त्याला 9 मेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

अशोक खरातला पोलीस कोठडी
अशोक खरातला पोलीस कोठडी (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 5, 2026 at 7:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

शिर्डी : शिर्डीतील गाजत असलेल्या जमीन बळकावणे आणि सावकारी प्रकरणात आरोपी अशोक खरातला शिर्डी पोलिसांनी अटक करून कडेकोट बंदोबस्तात आज राहाता न्यायालयात हजर केलं. शिर्डी पोलीस ठाण्यापासून सुमारे सात किलोमीटर अंतरावरील राहाता न्यायालयापर्यंत पोलिसांचा मोठा ताफा तैनात करण्यात आला होता. राहाता न्यायालयाने अशोक खरातला आज 9 मेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.



सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद : सरकारी वकील गौरव बोर्डे यांनी न्यायालयात ठोस मुद्दे मांडताना सांगितलं की, आरोपी अशोक खरातने फसवणूक आणि सावकारीसारखा गंभीर गुन्हा केला आहे. 2 टक्के व्याजाने व्यवहार करूनही रक्कम परत देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. आरोपीची पत्नी ही सध्या फरार असून तिचा शोध घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच या प्रकरणात इतर मालमत्ता, व्यवहार आणि संभाव्य सहकारी आरोपींचा तपास अद्याप बाकी असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. मोबाईल डेटा, बँक व्यवहार आणि चेकबुक यांची फॉरेन्सिक तपासणी करणं गरजेचं असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं.

अशोक खरातला 9 मे पर्यंत पोलीस कोठडी (ETV Bharat Reporter)



पोलिसांचा युक्तिवाद : पोलिसांनी न्यायालयात मांडलेल्या युक्तिवादात, जमीन व्यवहारात फसवणूक नेमकी कशाप्रकारे झाली याचा सखोल तपास आवश्यक असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं. आरोपीकडून महत्त्वाची माहिती मिळण्याची शक्यता असल्यानं पोलीस कोठडीची गरज असल्याचं सांगण्यात आलं. तसेच आरोपी क्रमांक 5 अशोक तांबे हा या प्रकरणात साक्षीदार असण्याची शक्यता असल्याचेही पोलिसांनी नमूद केलं.


बचाव पक्षाचा युक्तिवाद : दुसरीकडं, अशोक खरातच्या वकिलांनी सर्व आरोप फेटाळून लावत. संबंधित व्यवहार पूर्णपणे कायदेशीर असल्याचा दावा केला. व्यवहारात कोणतीही जबरदस्ती झालेली नाही असं त्यांनी स्पष्ट केलं. फिर्यादी रावसाहेब गोंदकर हे स्वतः कर्जबाजारी होते आणि 5.52 कोटी रुपयांचा व्यवहार परस्पर संमतीने करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. सर्व कागदपत्रे वैध असल्याचा दावा करत इतर गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर खरातवर हेतुपुरस्सर तक्रारी दाखल करण्यात आल्याचा आरोप बचाव पक्षाने केला. तसेच 18 मार्चपासून अशोक खरात एसआयटीच्या ताब्यात असल्यानं पत्नीबाबत माहिती असणं शक्य नसल्याचेही त्यांनी नमूद केलं. दरम्यान, राहाता न्यायालयाने या सर्व युक्तिवादावर सुनावणी करत 9 मे पर्यंत अशोक खरातला पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

हेही वाचा -

  1. जमीन बळकावणे आणि बनावट खात्यांचा घोटाळा प्रकरणी अशोक खरात शिर्डी पोलिसांच्या ताब्यात
  2. भोंदूबाबा अशाेक खरातला शिर्डी पोलीस घेणार ताब्यात, विशेष पथक नाशिकला जाणार
  3. भोंदूबाबा अशोक खरातच्या काळ्या दगडाचे रहस्य कायम, आठव्या गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडी

TAGGED:

अशोक खरात
ASHOK KHARAT CASE
ASHOK KHARAT CASE UPDATE
अशोक खरात प्रकरण
ASHOK KHARAT CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.