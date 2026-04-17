अशोक खरातच्या संस्थेच्या उपाध्यक्षांचा कार अपघातात मृत्यू; अपघात असूच शकत नाही, अंजली दमानिया, अमोल मिटकरींना संशय
शिर्डीतील प्रसिद्ध व्यावसायिक व भोंदूबाबा अशोक खरातच्या संस्थेचे उपाध्यक्ष जितेंद्र शेळके यांचा कार अपघातात मृत्यू झालाय.
Published : April 17, 2026 at 5:06 PM IST
शिर्डी - शिर्डीतील प्रसिद्ध व्यावसायिक जितेंद्र शेळके व त्यांच्या पत्नी अनुराधा शेळके यांच्या वाहनाचा कोपरगाव तालुक्यातील धोत्रे शिवारात भीषण अपघात झाला. या अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला असून, मुलगा गंभीर जखमी झाला आहे. मुलाला उपचारासाठी कोपरगावातील एका रुग्णालयात हलवण्यात आलं आहे. भोंदूबाबा अशोक खरातच्या संस्थेचे जितेंद्र शेळके हे उपाध्यक्ष होते. त्यामुळं हा अपघात आहे की घातपात? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
जितेंद्र शेळके यांचा अपघातात मृत्यू - शिर्डीतील उद्योजक जितेंद्र शेळके हे आपल्या कुटुंबीयांसमवेत शेगाव येथून आपल्या चारचाकी वाहनाने शिर्डीकडे समृद्धी महामार्गावरुन परतत असताना त्यांच्या कारनं कंटेनरला मागून धडक दिली. अपघातानंतर मोठा आवाज झाल्याने महामार्गालगत राहणारे धोत्रे गावचे सरपंच प्रदीप चव्हाण व वस्तीवरील नागरिकांनी महामार्गाकडे धाव घेतली. त्यावेळी टोयोटा गाडी ही कंटेनरखाली पूर्णपणे अडकलेली दिसून आली. त्यानंतर गाडीच्या मागील सीटवर अडकलेल्या मुलाला त्यांनी बाहेर काढलं. त्यावेळी त्याने जितेंद्र शेळके यांचे नाव घेतले. ग्रामस्थांनी जखमी मुलगा सुचित शेळके यास तातडीने रुग्णालयात उपचारासाठी हलवले. तसेच घटनेची माहिती पोलिसांना, महामार्ग कर्मचाऱ्यांना आणि शिर्डीतील शेळके यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात आली.
महामार्गावर मोठी गर्दी - धोत्रे गावचे सरपंच प्रदीप चव्हाण यांनी सांगितले की, ज्यावेळी मुलाला गाडीतून बाहेर काढत होते, तेव्हा पुढच्या सीटवर बसलेल्या जितेंद्र शेळके यांच्या पत्नी मदतीसाठी आक्रोश करत होत्या. मात्र, गाडी कंटेनरखाली अडकल्याने त्यांना बाहेर काढता येत नव्हते. हा अपघात दुपारी सव्वा बारा वाजता झाला. मात्र, गाडी ओढण्यासाठी क्रेन तब्बल दोन वाजता आल्यानंतर शेळके व त्यांच्या पत्नीचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. अपघातानंतर महामार्गावर मोठी गर्दी जमली होती. समृद्धी महामार्गावर झालेल्या या अपघातानंतर शिर्डीत शोककळा पसरली आहे.
अशोक खरातच्या शेळके होते जवळचे - भोंदूबाबा अशोक खरातचे निकटवर्तीय जितेंद्र शेळके यांच्या कारला समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात झाला. या अपघातात जितेंद्र शेळके आणि त्यांच्या पत्नीचा जागीच मृत्यू झाला. अशोक खरात प्रकरणावरुन एसआयटीकडून सखोल तपास केला जात असून, दुसरीकडे ईडीनंही खरातच्या संपत्तीवर टाच आणली आहे. त्यातच, खरातच्या शिवनिका संस्थेचे उपाध्यक्ष असलेल्या जितेंद्र शेळके यांचा अपघाती मृत्यू झाल्याने संशय निर्माण होत आहे.
खरातच्या ट्रस्टचे माजी उपाध्यक्ष होते - श्रीरामपूरचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक सोमनाथ वाकचौरे तसेच शिर्डी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक रणजित गलांडे यांनी अपघातस्थळी भेट देत माहिती घेतली. जितेंद्र शेळके हे अशोक खरातच्या ट्रस्टचे माजी उपाध्यक्ष होते. अपघाताचं गांभीर्य लक्षात घेऊन फॉरेन्सिक टीमही घटनास्थळी दाखल झाली.
अपघातात मृत्यू झालेले जितेंद्र शेळके हे शिर्डीतील प्रसिद्ध व्यावसायिक असून, ते अशोक खरातच्या शिवनिका संस्थानचे उपाध्यक्ष होते. खरात प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. तर अनुराधा शेळके या सिल्वर ओक शैक्षणिक संकुलाच्या संचालिका आहेत.
जितेंद्र शेळके हे शिवनिका संस्थानावर नंबर २ पोज़िशन वर होते. कल्पना खरात आणि रुपाली चाकणकर ह्याच्यापेक्षा त्यांचे वजन जास्त होते— Mrs Anjali Damania (@anjali_damania) April 17, 2026
३ दिवसापूर्वी त्यांची ED चौकशी झाली आणि आज ते अपघातात वारले ? हा अपघात असूच शकत नाही. pic.twitter.com/O97BcDMklj
हा अपघात असूच शकत नाही - दमानिया : "जितेंद्र शेळके हे शिवनिका संस्थानावर नंबर दोन पोज़िशनवर होते. कल्पना खरात आणि रुपाली चाकणकर यांच्यापेक्षा त्यांचे वजन जास्त होते. तीन दिवसापूर्वी त्यांची ED चौकशी झाली आणि आज ते अपघातात वारले? हा अपघात असूच शकत नाही," असं म्हणत हा घातपात असल्याचा संशय सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी व्यक्त केला.
Ashok Kharat case takes a darker turn.— Vijay Kumbhar (@VijayKumbhar62) April 17, 2026
Jitendra Shelke, close associate & former Vice President of Shivnika Trust, died in a tragic crash on the Samruddhi Expressway.
He was reportedly under severe stress following Kharat’s arrest.
Accident… or something more sinister?
Rising… pic.twitter.com/1Bl9S5GM5b
सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक - विजय कुंभार : "अशोक खरात प्रकरणाला गंभीर वळण लागलं. शिवनिका ट्रस्टचे निकटचे सहकारी आणि माजी उपाध्यक्ष जितेंद्र शेळके यांचा समृद्धी एक्सप्रेसवेवर झालेल्या एका भीषण अपघातात मृत्यू झाला. अशोक खरातच्या अटकेनंतर ते प्रचंड तणावाखाली होते, असे म्हटले जाते. हा अपघात की यामागे आणखी काहीतरी गंभीर आहे? या प्रकरणाशी संबंधित व्यक्तींच्या सुरक्षेबाबत चिंता वाढत आहे. या प्रकरणाची तातडीने सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे," अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केली.
जितेंद्र शेळके हा भोंदू अशोक खरात चा निकटवर्तीय होता.दोन दिवसांपूर्वी त्याची ED चौकशी झाल्याचे समजले.आता काही तासांपूर्वी समृद्धी महामार्गावर त्याचा दुर्दैवी अपघाती मृत्य झाला व कुटुंबीय गंभीर जखमी झाले ही घटना दुर्दैवी असून नेमका याच व्यक्तीचा अपघात कसा झाला हे मात्र न सुटणारं…— आ. अमोल गोदावरी रामकृष्ण मिटकरी (@amolmitkari22) April 17, 2026
अमोल मिटकरी यांनी व्यक्त केला संशय - "जितेंद्र शेळके हा भोंदू अशोक खरातचा निकटवर्तीय होता. दोन दिवसांपूर्वी त्याची ED चौकशी झाल्याचे समजले. आता काही तासांपूर्वी समृद्धी महामार्गावर त्याचा अपघाती मृत्य झाला व कुटुंबीय गंभीर जखमी झाले. ही घटना दुर्दैवी असून नेमका याच व्यक्तीचा अपघात कसा झाला? हे मात्र न सुटणारं कोडं आहे," असा संशय राष्ट्रवादीचे नेते अमोल मिटकरी यांनी व्यक्त केला. पुढं ते लिहितात, "टिप - काहीही सत्य समोर येणार नाही."
