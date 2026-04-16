समता पतसंस्थेच्या बनावट खात्यांत भोंदूबाबा अशोक खरातचा 71-49 पॅटर्न...; अंकशास्त्राचं काय गुढ?

अहिल्यानगरमधील अशोक खरातनं राहाता येथील समता पतसंस्थेत 57 लोकांच्या नावावर 100 बनावट खाती उघडली. या '71-49 पॅटर्न'द्वारे 60 कोटींच्या व्यवहारांचा खळबळजनक खुलासा पोलिसांनी केला आहे.

Published : April 16, 2026 at 2:14 PM IST

अहिल्यानगर : महिला अत्याचार प्रकरणी चर्चेत असलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरातचे अनेक आर्थिक व्यवहार समोर येत आहेत. त्यात राहाता येथील समता पतसंस्थेमध्ये त्यानं 57 लोकांच्या नावानं तब्बल 100 खाती उघडली होती. या खात्यांद्वारे अशोक खरातनं सुमारे 60 कोटी रुपयांचा व्यवहार केल्याचं समोर आलं आहे. या सर्व व्यवहारांसाठी अशोक खरातनं एक विशेष 71-49 पॅटर्न वापरल्याचं उघड झालं आहे.

अशोक खरातनं उघडली बनावट खाती? : अशोक खरातनं राहाता येथील समता बँकेत ही खाती उघडताना विशिष्ट तारखांची निवड केली होती. कोविडच्या दुसऱ्या लॉकडाऊनच्या काळात प्रत्येक महिन्याच्या 21 तारखेला ही खाती उघडली होती. विशेष म्हणजे या सर्व खात्यांचा नॉमिनी स्वतः अशोक खरातच होता. त्यामुळं या व्यवहारांवर संशय अधिक गडद झाला आहे. तसंच या खात्यांसाठी वापरण्यात आलेले मोबाईल क्रमांकही त्याच्याच नावावर असल्याचं समोर आलं आहे. या धक्कादायक माहितीमुळं पोलिसांनी तपास अधिक वेगानं सुरू केलाय. या प्रकरणात शिर्डी पोलिसांनी आतापर्यंत 38 खातेदारांची चौकशी केली असून या सर्व खातेदारांनी 'आम्ही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतंही खातं उघडलं नाही' असं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळं ही खाती बनावट असल्याचा संशय अधिक बळावला आहे.

अशोक खरातचा 71-49 पॅटर्न : खात्यांच्या आर्थिक व्यवहारांचा तपास करताना आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. प्रत्येक व्यक्तीच्या नावावर दोन खाती उघडण्यात आली होती. यात एक स्पेशल खातं आणि एक साधं खातं होतं. या खात्यांमध्ये पैसे जमा करताना अशोक खरातनं एकच ठराविक पॅटर्न वापरला होता. बहुतांश खात्यांमध्ये 71 लाख आणि 49 लाख रुपयांची रक्कम समान स्वरूपात जमा करण्यात आली होती. पैसे काढतानाही हाच 71-49 चा फॉर्म्युला वापरल्याचं उघड झालं आहे.

अशोक खरातनं केली लाखोंची उलाढाल : अशोक खरातचे दोन सख्खे भाचे नितीन पोकळे आणि प्रदीप पोकळे यांची शिर्डी पोलिसांनी बुधवारी कसून चौकशी केली. पोकळे भावंडांनी आम्ही कोणतेही खाते बँकेत उघडलं नाही आणि कोणताही व्यवहार केलेला नाही, असं स्पष्ट केलं. मात्र या दोघांच्या नावावर समता पतसंस्थेत प्रत्येकी एक स्पेशल आणि एक साधं अशा दोन-दोन खात्यांची नोंद आहे. नितीन पोकळे यांच्या खात्यातून 71 लाख आणि 49 लाख तर प्रदीप पोकळे यांच्या खात्यातूनही 71 लाख आणि 49 लाख रुपयांची उलाढाल अशोक खरातनं केली आहे.

दीपक लोंढे आणि पत्नीच्या खात्यात लाखोंचा व्यवहार : सिन्नर येथील दीपक लोंढे यांच्या नावावर एक स्पेशल आणि एक साधं अशी दोन खाती आहेत. तसंच त्यांच्या पत्नी जयश्री लोंढे यांच्या नावावरही दोन खाती असल्याचं पोलीस तपासातून समोर आलं आहे. दीपक लोंढे यांच्या खात्यातून 71 लाख आणि 49 लाख, तर जयश्री लोंढे यांच्या खात्यातूनही 71 लाख आणि 49 लाख रुपयांचा व्यवहार झाल्याचं निष्पन्न झालं आहे.

रुपाली चाकणकर यांच्या नातेवाईकांच्या नावानं खाती : रुपाली चाकणकर यांच्या भगिनी प्रतिभा चाकणकर आणि पुतण्या तन्मय चाकणकर यांच्या नावानं राहाता येथील समता बँकेत प्रत्येकी एक स्पेशल आणि एक साधं अशी एकूण चार खाती असून प्रतिभा चाकणकर यांच्या खात्यांतून 71 लाख आणि 49 लाख तर तन्मय चाकणकर यांच्या खात्यातूनही 71 लाख आणि 49 लाख रुपयांची उलाढाल अशोक खरातनं केली आहे.

71-49 आकड्यांमागच्या रहस्याकडं सगळ्यांचं लक्ष : आतापर्यंत पोलिसांनी चौकशी केलेल्या खातेदारांच्या खात्यांतून अशोक खरातनं 71 लाख आणि 49 लाख रुपये जमा केले. तसंच त्या खात्यांमधून पैसे काढतानाही अशोक खरातनं तोच पॅटर्न वापरला आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळं 71-49 पॅटर्नमागील नेमकं गणित काय? याबाबत उत्सुकता वाढली असून पुढील तपासात या आकड्यांमागचं खरं रहस्य उलगडण्याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

  • अशोक खरातची अंकतज्ञ म्हणून ओळख निर्माण झाली होती. प्रत्यक्षात तो दहावीत गणितात नापास आल्याची माहिती समोर आली होती.

