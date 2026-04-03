अशोक खरातसह पत्नीवर सावकारी प्रकरणात गुन्हा दाखल; भोंदूबाबा 57 बँक खातेदारांचा नॉमिनी असल्यानं बँक संचालकांनी काय दिलं स्पष्टीकरण?
भोंदूबाबा अशोक खरातच्या अडचणीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. तर 57 बँक खातेदारांचा नॉमिनी असल्यानं आर्थिक व्यवहाराबाबत संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
Published : April 3, 2026 at 3:01 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर)- सावकारी आणि फसवणूक करून जमीन बळकावणाऱ्या भोंदूबाबा अशोककुमार खरातसह त्याच्या पत्नीसमवेत इतर तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान बनावट आणि संशयास्पद बँक खात्यांची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अशोक खरात नॉमिनी असलेल्या तब्बल 57 खातेधारकांच्या 100 खात्यांद्वारे सुमारे 60 कोटी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झाले आहे. शिर्डीत दाखल झालेल्या सावकारी आणि मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाच्या तपासातून हा प्रकार उघडकीस आला आहे.
शिर्डीतील शेतकरी रावसाहेब गोंदकर यांना पैशांची गरज असल्याचं लक्षात घेऊन अशोक खरातनं त्याच्या ओळखीच्या माध्यमातून संपर्क साधत सावकारी पद्धतीने कर्ज दिले. कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण करण्याच्या बहाण्याने गोंदकर यांना नेण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात शेतकऱ्याच्या जमिनीच स्वतःच्या नावावर करून घेतल्याचं पोलीस तपासात स्पष्ट झालं आहे. गोंदकर यांना मूळतः तीन कोटी रुपयांची गरज असताना खरात यानं त्यांना तब्बल पाच कोटी रुपये दिले. या अतिरिक्त रकमेचा स्रोत काय ? याचा तपास करताना शिर्डी पोलिसांना मोठ्या आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा लागला.
शेतकरी रावसाहेब गोंदकर जमिनी फसवणूक प्रकरणात अटक असलेल्या आरोपींकडून तपास करताना शिर्डी पोलिसांना राहाता येथील समता नागरी सहकारी पतसंस्थामध्ये 57 खातेधारकांच्या नावावर 100 खाती उघडण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. या सर्व खात्यांना नॉमिनी म्हणून अशोक एकनाथ खरातचे (नाशिक) नाव नोंदवण्यात आले होते. या खात्यांवर एकूण 60 कोटी 36 लाख रुपयांचे व्यवहार झाल्याचं निष्पन्न झालं. तर सध्या 78 लाख 99 हजार रुपये शिल्लक असल्याचंही समोर आलं आहे.
बँक खाती सील- सिन्नर तालुक्यातील कुदेवाडी येथील जगदंबा नागरी पतसंस्थेत 32 खात्यांद्वारे सुमारे 2 कोटी 74 लाख रुपयांचं व्यवहार झाल्याचंही तपासात उघड झालं आहे. राहाता येथील समता बँकेत खरात नॉमिनी असलेली तब्बल 100 खाती असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यामध्ये अशोक खरात, त्याची पत्नी आणि मुलगी यांच्या नावावर सहा खाती आहेत. याशिवाय रुपाली चाकणकर यांच्या बहिणी आणि पुतण्याच्या नावावर दोन खाती तसेच साकुरी येथील कृषी सेवा केंद्राचे मालक अरविंद बावके यांच्या कुटुंबीयांच्या नावावरही दोन खाती असल्याचं पोलीस तपासात समोर आलं आहे. या सर्व संशयित खात्यांवर कारवाई करत बँक खाती सील करण्यात आली आहेत.
सर्व खाती वैध असल्याचा संदीप कोयटे यांचा दावा- समता बँकेचे संचालक संदीप कोयटे यांनी माध्यमांसमोर येत या खात्यांबाबत स्पष्टीकरण दिलं. त्यांनी सांगितलं की, ही सर्व खाती वैध आहेत. काही बँक खाती 2021 च्या कोविड काळात उघडण्यात आली होती. त्यावेळी तसेच नंतरही त्यांचं केवायसी पूर्ण करण्यात आलं होतं. व्यवहार ऑनलाइन माध्यमातून झाले असून पैसे काढताना संबंधित खातेदारांच्या सह्या घेण्यात आल्या आहेत. नॉमिनी म्हणून कोणाचंही नाव देणं बँकिंग नियमांनुसार वैध असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर एकाच व्यक्तीचे नॉमिनी म्हणून नाव असणे, तसेच बहुतांश खाती शिर्डीजवळील बँकांमध्येच उघडली जाणे, यामुळे संशय अधिक गडद झाला आहे. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार आणि काळ्या पैशाचं पांढरीकरण झाले का ? याचा तपास सुरू आहे.
आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता- शिवसेनेच्या ( उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ) नेत्या सुषमा अंधारे यांनी खरातशी संबंधित नामकर्ण आवारे हा कथितपणे काळा पैसा पांढरा करण्याचे काम करतात. त्या पतसंस्थेमार्फत मोठ्या नेत्यांचा आणि अधिकाऱ्यांचा पैसा फिरवला जात असल्याचा सुषमा अंधारे यांनी दावा केला. नामकर्ण आवारे यांनी 2022 मध्ये संस्थेच्या पदाचा राजीनामा देत अशोक खरातची चेअरमन म्हणून नियुक्ती केली होती. सुमारे 25 महिने खरात हा संस्थेचा प्रमुख होता. या कालावधीत सुमारे 5 कोटी रुपयांच्या ठेवी वाढल्याची नोंद आहे. मात्र, संस्थेचे व्यवस्थापक अविनाश कांडेकर यांनी संस्थेत कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक गैरव्यवहार झालेला नसल्याचं स्पष्ट करत खरातनं केलेली कृत्ये वैयक्तिक स्वरूपाची असल्याचं सांगितलं आहे. भोंदूबाबा अशोक खरात विरोधात शिर्डीत दाखल झालेल्या जमीन खरेदी फसवणूक प्रकरणात बँक खात्यांचं हे मायाजाळ उघड झाल्यानंतर पोलीस तपास अधिक वेगानं सुरू झाला. येत्या काळात या प्रकरणातून आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
