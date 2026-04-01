अशोक खरातकडून शाकाहारी नागरिकांची दिशाभूल; मासा पाण्यातील वनस्पती म्हणून प्रसादाच्या नावाखाली खाण्यास भाग पाडलं
अशोक खरात हा शाकाहारी व्यक्तींना "मासा हा पाण्यातील वनस्पती आहे," असं सांगून त्यांना प्रसादाच्या नावाखाली मासे खाण्यास भाग पाडत होता.
Published : April 1, 2026 at 7:11 PM IST
Updated : April 1, 2026 at 8:53 PM IST
नाशिक : महिला लैंगिक अत्याचार प्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरातबाबत रोज नवनवीन खुलासे समोर येत आहेत. अशोक खरात हा शाकाहारी व्यक्तींना "मासा हा पाण्यातील वनस्पती आहे," असं सांगून त्यांना प्रसादाच्या नावाखाली मासे खाण्यास भाग पाडत होता. दरम्यान, शाकाहारी किंवा मांसाहारी हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा भाग असून अशोक खरात यानं लोकांची फसवणूक केली असून त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अशी मागणी अंनिसनं केली आहे.
प्रसाद म्हणून मासा खाण्यास भाग पाडलं : भोंदूबाबा अशोक खरातची अनेक अश्लील, काळी कृत्यंही पोलीस तपासात समोर येत असून काही हादरवणारी माहिती देखील उघड होताना दिसत आहे. खरात हा ज्योतिषी असल्याचं सांगत भविष्य सांगण्याचा दावा करायचा आणि लोकांची फसवणूक करत त्यांच्याकडून लाखो रुपये उकळायचा. अशात त्यानं काही जैन धर्मीय व्यावसायिकांना फसवून लाखो रूपयांची रक्कम लुबाडली असल्याचं समोर आलं आहे. याशिवाय, त्यानं शाकाहारी व्यक्तींना "मासा हा पाण्यातील वनस्पती आहे," असं सांगून त्यांना प्रसादाच्या नावाखाली मासे खाण्यास भाग पाडलं. तसंच मासा कापल्यावर रक्त येत नाही, त्यात हाडे नसतात, असं सांगून त्यानं अनेकांची फसवणूक केली आहे.
गुन्हा दाखल झाला पाहिजे : अशा प्रकारामुळं अनेकांकडून लाखो रुपयांची फसवणूक करण्यात आल्याचं तपासात उघड होत आहे. धार्मिक श्रद्धा, अंधविश्वास आणि अज्ञान यांचा फायदा घेत अशोक खरातनं अनेकांना लुबाडले आहे. दरम्यान, "शाकाहारी किंवा मांसाहारी हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा भाग असून भोंदूबाबानं लोकांची फसवणूक केली असून त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे," अशी मागणी अंनिसचे कार्यवाहक कृष्णा चांदगुडे यांनी केली आहे.
आयकर करणार चौकशी : अनेक लोकांची फसवणूक करत भोंदूबाबा अशोक खरातने करोडो रुपयांची माया जमा केली आहे. खरातच्या मालमत्ता आणि कोट्यवधींच्या व्यवहारांची आता आयकर विभाग तपासणी करणार आहे. ज्यामध्ये उत्पन्नाचे स्त्रोत आणि आयकर विवरणपत्रांची पडताळणी होणार असून देणगीदार, भागीदार आणि आर्थिक मदत करणारे देखील यामुळे रडारवर येणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भोंदूबाबा अशोक खरातनं कंपन्या, बांधकाम प्रकल्प, हार्डवेअर व्यवसायात जीएसटी बुडवल्याचा देखील संशय आयकर विभागाला असून त्याच्या विरोधात आयकर विभाग कारवाई करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
