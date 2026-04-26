भोंदूबाबा अशोक खरातला न्यायालयीन कोठडीत धोका; सरकारी वकिलांची नाशिक न्यायालयात धक्कादायक माहिती
भोंदू अशोक खरातला रविवारी सहाव्या गुन्ह्याची पोलीस कोठडी संपल्यानंतर जिल्हा न्यायालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर करण्यात आलं होतं. न्यायालयाने त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली.
Published : April 26, 2026 at 4:05 PM IST
नाशिक : भोंदूबाब अशोक खरातची आज सहाव्या गुन्ह्याची पोलीस कोठडी संपल्यानं त्याला नाशिक जिल्हा न्यायालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर करण्यात आलं होतं. दरम्यान, अशोक खरातला न्यायालयीन कोठडीत धोका असल्याचा युक्तिवाद सरकारी पक्षाकडून करण्यात आला. अशोक खरातची सहाव्या गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली. आजच तपास यंत्रणेला संशयित आरोपींचा ताबा मिळावा अशी विनंती न्यायालयात करण्यात आल्यामुळं न्यायालयीन कोठडीतून खरातला पुढील तपासासाठी एसआयटी ताब्यात घेणार असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी दिली.
पुन्हा एकदा खरातचा ताबा एसआयटी घेणार : खरातला न्यायालयीन कोठडीत धोका असल्याचं म्हणत आजच पुढील तपासासाठी एसआयटीच्या ताब्यात त्याला द्यावं, असा विनंती अर्ज न्यायालयाला करण्यात आला असून, तो मान्य करण्यात आला आहे. त्यामुळं पुन्हा एकदा खरातचा ताबा एटीएस घेणार आहे.
सरकारी वकील काय म्हणाले? : आरोपी अशोक खरात दोन दिवस पोलीस कोठडीत होता. त्याच्या इतरही गुन्ह्यांचा तपास सुरू आहे. या गुन्ह्यात जो पोलीस कस्टडीचा हक्क आहे तो राखीव ठेवून आज त्याला महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यात वर्ग करून उद्या (27 एप्रिल) पोलीस कस्टडीसाठी कोर्टात हजर करणार असल्याची माहिती सरकारी अभियोक्ता किरण बेंडभर यांनी दिली.
खरात पोलिसांबद्दल काय म्हणाला? : न्यायमूर्तींनी अशोक खरातला तुझी पोलिसांच्या विरोधात काही तक्रार आहे का? अशी विचारणा केली. त्यावर खरातने 'नाही' असं उत्तर दिलं. खरातवर आतापर्यंत अनेक महिला अत्याचाराचे गंभीर गुन्हे दाखल असून दररोज नवनवीन कारनामे समोर येत आहेत. आजच पुन्हा त्याचा ताबा एसआयटी घेणार असून पुढील तपासात नेमकं काय समोर येणार? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
काय होता सहावा गुन्हा ? : महिला लैंगिक अत्याचार प्रकरणी अशोक खरात गेल्या अनेक दिवसापासून एसआयटीच्या ताब्यात आहे. आठ महिलांच्या लैंगिक शोषणाबाबत त्याच्यावर गुन्हे दाखल आहेत. महिला अत्याचाराच्या सहाव्या गुन्ह्यात खरातने पीडित महिलेला गुंगीकारक औषध देऊन तिच्यावर चारवेळा लैंगिक अत्याचार केला. तसेच माझ्यात दैवी शक्ती असून तू याबाबत कोणाला काही सांगितल्यास तुझ्या वडिलांना ठार करेन, अशी धमकी खरातने पीडित महिलेला दिली, असं फिर्यादीत म्हटलं आहे.
