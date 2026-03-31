शिर्डीत जमीन व्यवहारप्रकरणी भोंदूबाबा अशोक खरातसह पाच जणांविरोधात गुन्हा, दोघांना अटक

अशोक खरात प्रकरणातील शिर्डीमधील जमीन व्यवहार प्रकरण चर्चेत आहे. या प्रकरणी भोंदूबाबा अशोक खरातसह पाच जणांविरोधात गुन्ह्याची नोंद झालीय.

Published : March 31, 2026 at 4:54 PM IST

अहिल्यानगर : नाशिकमध्ये उघडकीस आलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणामुळं राज्यात मोठी खळबळ उडालीय. भोंदूबाबा अशोक खरात याचे अनेक व्हिडीओ तसंच विविध प्रकरणं बाहेर येत आहेत. राज्यातील अनेक नेत्यांचे अशोक खरातबरोबरचे फोटो समोर आलेत. तसंच खरातचे अनेक प्रकार समोर येत आहेत. शिर्डी परिसरात चार एकर जमिनीच्या संशयास्पद व्यवहारप्रकरणी भोंदूबाबा अशोक खरातसह पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्यानं खळबळ उडालीय. या प्रकरणात पोलिसांनी साकुरी येथील अरविंद पांडुरंग बावके आणि शिर्डीतील जमीन व्यवहारातील मध्यस्थ किरण नानासाहेब सोनवणे यांना अटक केली. त्यांना मंगळवारी (31) राहाता न्यायालयात हजर करण्यात आलंय.

प्रतिक्रिया देताना रावसाहेब गोंदकर (ETV Bharat Reporter)

रावसाहेब गोंदकर यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल : या प्रकरणी शेतकरी रावसाहेब नानासाहेब गोंदकर यांनी शिर्डी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केलीय. रावसाहेब गोंदकर यांच्या मालकीची शिर्डीलगत निघोज परिसरातील गट नंबर 106/2 मधील सुमारे चार एकर जमीन संशयास्पदरीत्या व्यवहारात आणल्याचा आरोप करण्यात आलाय. या व्यवहारात फसवणूक आणि अनियमितता झाल्याची बाब समोर आल्यानंतर पोलिसांनी तपास सुरू केलाय. तपासानंतर भोंदूबाबा अशोक एकनाथ खरात, कल्पना अशोक खरात, अशोक तांबे यांच्यासह एकूण पाच जणांवर सावकारीसह विविध कलमांनुसार गुन्ह्याची नोंद झालीय. प्रकरणातील आरोपींनी संगनमतानं जमीन व्यवहार करताना मूळ मालकाची फसवणूक केल्याचा आरोप असून, संबंधित कागदपत्रांचीही चौकशी सुरू आहे.

मला एक रुपयाही मिळालेला नाही : "अशोक खरात, किशोर सोनवणे आणि अरविंद बावके यांनी माझी फसवणूक केलीय. जमीन विकल्यावर मला पैसे दिल्याच्या चर्चा होत आहेत. परंतु यापैकी मला एक रुपयाही मिळालेला नाही. त्यातला कुठलाही व्यवहार मी केलेला नाही. तो सगळा व्यवहार किरण सोनवणे बघत होता. मला माझी जमीन परत मिळवून द्यावी," अशी मागणी शेतकरी रावसाहेब गोंदकर यांनी केलीय.

दोन आरोपी न्यायालयासमोर हजर : अटक केलेल्या दोन आरोपींना न्यायालयात हजर केल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. या प्रकरणामुळं शिर्डी परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून, जमीन व्यवहारांबाबत सतर्क राहण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित झालीय. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असून, आणखी धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.

हेही वाचा :

  1. भोंदूबाबा अशोक खरातला 'ती' औषधं कोणी पुरवली? नाशिकमधील डॉक्टर अन् मेडिकल एसआयटीच्या रडारवर
  2. जिद्दीनं डोळस असलेली ईश्वरी 38 किमीची सामुद्रधुनी करणार पार; जागतिक विक्रमाकरिता कसून तयारी सुरू
  3. मेट्रो वुमन अश्विनी भिडे ठरल्या मुंबई महापालिकेच्या पहिल्या महिला आयुक्त

