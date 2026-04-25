भोंदूबाबा अशोक खरातचा 'जमीन कारनामा'; फरार असताना कल्पना खरातच्या नावानं उरणमध्ये 20 गुंठ्यांचा व्यवहार
अशोक खरातची फरार पत्नी कल्पना खरातच्या नावानं उरणमध्ये जमीन घेतल्याचं समोर आलंय. ती फरार असताना आर्थिक व्यवहार कसा झाला? याबाबत आता संशय व्यक्त होत आहे.
Published : April 25, 2026 at 11:39 AM IST
नवी मुंबई : मुंबई, नवी मुंबईप्रमाणं तिसरी मुंबई म्हणून उरण परिसरातील पायाभूत सुविधांचा विकास होत आहे. त्यामुळं उरणमधील जमिनींचे भाव गगनाला भिडले आहेत. भोंदूबाबा अशोक खरातनं असंख्य महिलांचा लैंगिक छळ करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या देखील लुटलं आहे. भोंदूबाबा अशोक खरातला पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यापासून त्याची पत्नी कल्पना खरात फरार आहे. परंतु, तिनं उरण तालुक्यातील चाणजे ग्रामपंचायत हद्दीत 20 गुंठे जमीन खरेदी केल्याचं उघड झालं आहे. विशेष म्हणजे अशोक खरातची पत्नी फरार असताना हा व्यवहार कसा झाला? यावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
उरणमध्ये फरार पत्नीच्या नावावर 58 लाखांचा जमीन व्यवहार : राज्यभर चर्चेत असलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरातशी संबंधित आणखी एक प्रकरण उरण तालुक्यात समोर आलं आहे. यामुळं महसूल, नोंदणी विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. उरण तालुक्यातील चाणजे गावात 12 मार्च 2026 रोजी सर्वे क्रमांक 371/3 (क्षेत्र 0.20.00आर) ही जमीन अस्मिता अविनाश म्हात्रे आणि कैलास मिश्रीमल शहा यांनी भोंदूबाबा अशोक खरातची फरार असलेली पत्नी कल्पना खरातच्या नावावर नोंदणीकृत खरेदीखताद्वारे हस्तांतरित केली. या व्यवहाराची किंमत सुमारे 58 लाख 50 हजार रुपये असल्याची माहिती समोर आली आहे.
जमीन खरेदी प्रकरणावर अनेक प्रश्न उपस्थित : हा संपूर्ण व्यवहार अशोक खरातची पत्नी फरार असताना झाला. त्यानंतर अवघ्या पाच दिवसांत म्हणजेच 17 मार्च 2026 रोजी तलाठी कार्यालयाकडून वर्दी नोटीस जाहीर करण्यात आली. याच दिवशी अशोक खरातला अटक झाल्याची नोंद आहे. एकाच दिवशी अटक आणि महसूल प्रक्रिया पार पडल्यानं नागरिकांमध्ये संशय अधिकच गडद झाला आहे. यानंतर 13 एप्रिल 2026 रोजी फेरफार क्रमांक 8351 मंजूर करण्यात आला. म्हणजेच अवघ्या एका महिन्यात संपूर्ण महसूल प्रक्रिया पूर्ण झाली. सामान्य नागरिकांना सातबाऱ्यावर नाव चढवण्यासाठी अनेक महिने किंवा वर्ष लागतं. मात्र या प्रकरणात वेगानं प्रक्रिया झाल्यानं अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या प्रकरणात दुय्यम निबंधक कार्यालय, तहसीलदार, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. तसंच जमीन विक्रेते अस्मिता म्हात्रे आणि कैलास शहा यांनी कागदपत्रांची तपासणी, ओळख पडताळणी योग्य पद्धतीनं केली होती का? याचीही चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
मार्च महिन्यात झालेला व्यवहार महसूल विभागानं रद्द केला : "संबंधित परिसरात तिसरी मुंबई विकसित करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर, चाणजे ग्रामपंचायत हद्दीत आधुनिक करंजा बंदर, करंजा रेवस रो-रो सेवा यामुळं या भागातील जमिनीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळं या परिसरातील नागरिक जमिनी घेऊन गुंतवणूक करत आहेत. मात्र मार्च महिन्यात झालेला हा व्यवहार महसूल विभागानं रद्द केला आहे," अशी माहिती उरणचे तहसीलदार उद्धव कदम यांनी दिली.
दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे : "हा प्रकार अतिशय गंभीर आहे. सामान्य शेतकऱ्यांना साधा फेरफार करायला अनेक महिने फिरावं लागतं. पण या प्रकरणात काही दिवसात सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली. यामागं कोणाचा दबाव किंवा संगनमत आहे का? याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे," अशी मागणी शेतकरी नेते राजाराम पाटील यांनी केली.
