कथित बनावट खातेप्रकरणी अशोक खरात शिर्डी पोलिसांच्या ताब्यात, अनेक धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता
आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातील मुख्य आरोपी अशोक खरात याला नाशिक एसआयटीने पुन्हा ताब्यात घेत शुक्रवारी शिर्डी पोलिसांच्या स्वाधीन केले आहे.
Published : August 1, 2026 at 10:38 AM IST
शिर्डी - समता पतसंस्थेतील शंभर बनावट खात्यांच्या गाजलेल्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातील मुख्य आरोपी अशोक खरात याला नाशिक एसआयटीने पुन्हा ताब्यात घेत शुक्रवारी शिर्डी पोलिसांच्या स्वाधीन केले आहे. यापूर्वी शिर्डीतील जमीन खरेदी प्रकरणात झालेल्या चौकशीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या होत्या. त्यातूनच समता पतसंस्थेतील कथित कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा आणि शंभर बनावट खात्यांचा मोठा घोटाळा उघडकीस आला होता. त्यामुळे अशोक खरातच्या नव्या चौकशीत आणखी महत्त्वाचे धागेदोरे समोर येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
शिर्डीतील शेतकरी रावसाहेब गोंदकर यांच्या मालकीची चार एकर जमीन सावकारकीच्या माध्यमातून बळकावल्याप्रकरणी अशोक खरात व त्याची पत्नी कल्पना खरात यांच्याविरोधात शिर्डी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.या गुन्ह्याच्या तपासात अशोक खरातचे साथिदार अरविंद बावके आणि किरण सोनवणे यांना अटक केल्यानंतर अशोक खरात नॉमीनी असलेले अनेक खाते समता बँकेच्या राहता शाखेत असल्याच उघड झाल होत. त्यामुळे शिर्डी पोलिसांनी एसआयटीच्या ताब्यात असलेल्या अशोक खरातचा ताबा घेऊन त्याची कसून चौकशी केली होती.
राहाता येथील समता पतसंस्थेत तब्बल 57 व्यक्तींच्या नावावर 100 बनावट खाती उघडण्यात आली होती. विशेष म्हणजे या सर्व खात्यांमध्ये अशोक खरात याचेच नाव नॉमिनी म्हणून नोंदविण्यात आले होते. या खात्यांमधून कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक उलाढाल झाल्याचा संशय तपास यंत्रणेला आहे. शिर्डी पोलिसांनी संबंधित खातेदारांची चौकशी केली असता, सर्वांनी आपण कोणतेही खाते उघडले नसल्याचे स्पष्ट सांगितले. त्यामुळे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ही खाती उघडण्यात आल्याचा संशय अधिक बळावला आहे. तपासादरम्यान मुंबईतील दिनेश परब व त्यांच्या पत्नीच्या नावावर, तसेच प्रतिभा चाकणकर, तन्मय चाकणकर यांच्यासह परिवहन विभागातील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावानेही खाती उघडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांच्या हाती लागली. या प्रकरणी दिनेश परब यांनी राहाता पोलीस ठाण्यात अशोक खरातविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केलेला आहे.
शिर्डीतील जमीन प्रकरणातील चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर अशोक खरातला पुन्हा नाशिक एसआयटीच्या ताब्यात देण्यात आले होते. त्यानंतर समता पतसंस्थेतील 100 बनावट खातेप्रकरणाच्या तपासासाठी एसआयटीने त्याचा ताबा घेतला असून शुक्रवारी रात्री त्याला नाशिकहून शिर्डी पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले. त्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली असून राहाता ग्रामीण रुग्णालयात त्याची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे. शनिवारी दुपारी अशोक खरातला राहाता न्यायालयात हजर करण्यात येणार असून पुढील तपासासाठी दहा दिवसांच्या पोलीस कोठडीची मागणी केली जाणार आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास एसआयटीचे अधिकारी तथा शिर्डी उपविभागीय पोलीस अधिकारी अमोल भारती करीत आहेत.
दरम्यान, अशोक खरात पुन्हा पोलिसांच्या ताब्यात आल्याने समता पतसंस्थेतील कथित कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा तपास निर्णायक टप्प्यात पोहोचण्याची शक्यता आहे. बनावट खाती नेमकी कशासाठी उघडण्यात आली. या व्यवहारांचा प्रत्यक्ष लाभ कोणाला झाला. या रॅकेटमध्ये आणखी कोणाचा सहभाग होता आणि या आर्थिक गैरव्यवहाराचे धागेदोरे इतर कोणत्या प्रकरणांशी जोडलेले आहेत का याचा उलगडा पुढील चौकशीत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाकडे राज्यभरातील नागरिकांचे आणि तपास यंत्रणांचे लक्ष लागले आहे.