ETV Bharat / state

जमीन बळकावणे आणि बनावट खात्यांचा घोटाळा प्रकरणी अशोक खरात शिर्डी पोलिसांच्या ताब्यात

शिर्डीतील शेतकऱ्याची जमीन बळकावल्याच्या तसंच राहाता येथील समता पतसंस्थेत सुमारे बनावट खाती उघडून कोट्यवधींची उलाढाल केल्याप्रकरणी भोंदू अशोक खरातला शिर्डी पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.

अशोक खरात
अशोक खरात (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 5, 2026 at 9:18 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

शिर्डी - शिर्डीतील शेतकरी रावसाहेब गोंदकर यांच्या मालकीची चार एकर जमीन अशोक खरात, त्याची पत्नी कल्पना खरात यांनी सावकारकीच्या माध्यमातून बळकावल्याच्या प्रकरणी शिर्डी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गोंदकर यांना खरातने दिलेल्या पैशांचा स्रोत काय, याचा तपास पोलिसांकडून सुरू असतानाच आणखी एक मोठा आर्थिक घोटाळा उघडकीस आला होता. शिर्डी पोलिसांनी खरातला ताब्यात घेतल्यानं दोन्ही गंभीर प्रकरणांच्या तपासाला गती मिळणार आहे.


या सर्व प्रकरणांच्या सखोल चौकशीसाठी शिर्डी पोलिसांनी नाशिक न्यायालयाशी पत्रव्यवहार करून अशोक खरातचा ताबा मिळवण्याची विनंती केली होती. नाशिक न्यायालयानं बलात्कार प्रकरणात नाशिक एसआयटीच्या ताब्यात असलेल्या खरातला शिर्डी पोलिसांच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार शिर्डी पोलीस ठाण्याचे पीएसआय निवांत जाधव यांच्यासह पथकानं खरातला ताब्यात घेत शिर्डीत आणलं. शिर्डीत आणल्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली असून त्याची वैद्यकीय तपासणी राहाता येथील ग्रामीण रुग्णालयात करण्यात आली आहे.


अशोक खरात याच्या विरोधात शिर्डी पोलीस ठाण्यात दोन गुन्हे दाखल असून पहिला गुन्हा 31 मार्च रोजी शिर्डीतील शेतकरी रावसाहेब गोंदकर यांनी दाखल केला होता. त्यांनी त्यांच्या चार एकर शेतजमिनीची फसवणूक करून सावकारकीच्या माध्यमातून बळकावल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणात अशोक खरात त्याची पत्नी कल्पना खरात, साकुरी येथील कृषी सेवा केंद्र चालक अरविंद बावके, किरण सोनवणे, अशोक तांबे अशा पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या प्रकरणात शिर्डी पोलिसांनी अरविंद बावके, किरण सोनवणे यांना अटक केली होती. पोलिसांनी त्यांची दोनदा पोलीस कोठडी घेत सखोल तपास केला असून त्यानंतर न्यायालयीन कोठडीत त्यांची रवानगी करण्यात आली आहे. त्यांनी सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र सोमवार दिनांक 4 रोजी न्यायालयानं तो फेटाळला. दरम्यान सोमवारीच शिर्डी पोलिसांनी अशोक खरातचा नाशिक न्यायालयाकडून ताबा घेत गोंदकर जमीन फसवणूक प्रकरणात त्याला अटक केली आहे. त्याला राहाता न्यायालयासमोर हजर करण्यात येणार असून पुढील तपासासाठी पोलीस कोठडीची मागणी केली जाणार आहे.


या प्रकरणातील सहआरोपी कल्पना खरात ही गेल्या महिनाभरापासून फरार असून तिचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी विविध पथके रवाना केली आहेत. तिला लवकरच अटक करण्यात येईल अशी माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे.

हेही वाचा...

  1. एक महिन्यात राज्यात 13 भोंदूबाबांच्या विरोधात गुन्हे दाखल, अंनिसची माहिती
  2. भोंदूबाबा अशोक खरातच्या काळ्या दगडाचे रहस्य कायम, आठव्या गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडी

TAGGED:

SHIRDI POLICE
अशोक खरात
शिर्डी पोलिसांच्या ताब्यात
बनावट खात्यांचा घोटाळा
ASHOK KHARAT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.