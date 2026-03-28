'माझी काळी आई मला परत द्या, अशोक खरातसह मध्यस्थ्यांनी केली आमची फसवणूक'; 90 वर्षांच्या शेतकरी आजीची आर्त हाक
राज्यात भोंदूबाबा अशोक खरातचे दररोज नवनवीन कारनामे समोर येत आहेत. आता अहिल्यानगरमधून भोंदूबाबा खरातचा जमीन फसवणूक प्रकार समोर आलाय.
Published : March 28, 2026 at 6:56 PM IST
अहिल्यानगर : एका शेतकऱ्यासाठी त्याची शेतजमीन म्हणजे केवळ मालमत्ता नसते, तर ती त्याची 'काळी आई' असते. ज्याप्रमाणं एक आई आपल्या मुलाचं संगोपन करते, तशीच ही जमीन शेतकऱ्याच्या संपूर्ण कुटुंबाचं पोट भरते. परंतु, राज्यात सध्या गाजत असलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरातचा शेतजमीन फसवणुकीचा एक गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी भोंदूबाबा अशोक खरात आणि मध्यस्थ्यांनी गोंदकर कुटुंबीयांची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळं परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून पीडित कुटुंबीयांनी शिर्डी पोलीस तसंच नाशिकमधील एसआयटीकडं तक्रार दाखल केली आहे.
भोळेपणाचा फायदा घेत हडपली जमीन : शिर्डीतील रावसाहेब गोंदकर यांची निघोज हद्दीत वडिलोपार्जित सुमारे 4 एकर शेती होती. या जमिनीवर गोंदकर कुटुंबीय शेती करून आपला उदरनिर्वाह करत होते. या परिसरात पंचतारांकित हॉटेल उभारल्यानंतर ही जमीन मोक्याच्या ठिकाणी आली आणि तिचं बाजारमूल्य वाढलं. त्यामुळंच भोंदूबाबा अशोक खरातची नजर या जमिनीवर पडली. रावसाहेब गोंदकर यांच्या भोळेपणाचा फायदा घेत काही व्यक्तींनी त्यांच्याशी जवळीक वाढवली. त्यानंतर त्यांच्या मुलाला दारुच्या नशेत ठेवून संगनमतानं जमिनीचा व्यवहार भोंदूबाबा अशोक खरात यांच्या नावावर करून घेतला, अशी माहिती गोंदकर कुटुंबीयांनी दिली.
व्यवहार करुन मित्रानं पैसे स्वत:जवळ ठेवले : नातेवाईक आणि गावातील नागरिकांकडून फोन आल्यानंतर गोंदकर कुटुंबीयांना जमीन विक्री झाल्याची माहिती मिळाली. याबाबत मुलगा रावसाहेब याच्याकडं चौकशी केली. यावेळी त्यानं 22 ऑगस्ट 2023 रोजी सुमारे 5 कोटी 52 लाख रुपयांच्या मोबदल्यात जमीन विक्री केल्याचं सांगितलं. मात्र, संबंधित व्यवहारातील रक्कम कुटुंबीयांसह रावसाहेबला मिळालेली नाही. मुलगा रावसाहेब याच्या एका मित्रानं व्यवहार करून पैसे स्वतःकडं ठेवले. तसंच या व्यवहारातून आमच्या कुटुंबाला एकही रुपयाही मिळालेला नाही, असं गोंदकर कुटुंबीयांनी सांगितलं.
संपूर्ण प्रकार पूर्वनियोजित कट : 'शेतकरी रावसाहेबच्या मित्रानं संबंधित भोंदूबाबा अशोक खरात यांच्याकडून दोन टक्के व्याजानं पैसे घेतले होते. कर्ज फेडता न आल्यामुळं त्यानं आमच्या कुटुंबाची जमीन खरातला विकल्याचं सांगितलं. हा संपूर्ण प्रकार पूर्वनियोजित कट असून मुलाला नशेच्या आहारी लावून आणि फसवणूक करुन वडिलोपार्जित मालमत्ता बळकावण्यात आली,' असा गंभीर आरोप गोंदकर कुटुंबीयांनी केला आहे.
आरोपींवर गुन्हा दाखल करुन कठोर कारवाई करावी : आमच्या जमिनीचे सध्याचे बाजारमूल्य 40 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचा अंदाज गोंदकर कुटुंबीयांनी व्यक्त केला आहे. मात्र, व्यवहार करताना मुलाला रक्कमेबाबत कोणतीही ठोस माहिती नसताना हा व्यवहार पूर्ण करण्यात आला. या प्रकरणी गोंदकर कुटुंबीयांनी शिर्डी पोलीस तसंच नाशिक एसआयटीकडं शनिवारी (दि.28) लेखी तक्रार दाखल केली. तसंच संबंधित आरोपींवर गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.
आमची जमीन आम्हाला परत मिळावी : "आमची जमीन ही आमची काळी आई आहे. ही जमीन माझ्या सासू-सासऱ्यानं कष्टानं घेतली होती. मात्र काही लोकांनी माझ्या मुलाचा भोळेपणाचा फायदा घेत तसंच दारुच्या नशेत ती हिरावून घेतली. आम्हाला न्याय मिळावा आणि आमची जमीन आम्हाला परत मिळावी," अशा भावनिक साद शेतकरी प्रयागबाई गोंदकर यांनी दिली.
आमची जमीन हिसकावून घेतली : "आम्ही जमीन विकली असती तर, आज आमच्याकडं पैसे असते आणि पत्र्याच्या घरात न राहता आलिशान घरात राहिलो असतो. माझे पती रावसाहेब गोंदकर यांच्या भोळेपणाचा फायदा आणि दारू पाजून आमची शेती या लोकांनी हिसकावून घेतली आहे. आमच्याकडं दुसरं काहीच नाही. आमची शेती आम्हाला परत नाही मिळाली तर आम्ही रस्त्यावर येऊ, कारण आमच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह याच शेतीतून होत आहे," असं रावसाहेब गोंदकर यांच्या पत्नी ज्योती गोंदकर यांनी सांगितलं.
आम्ही गोंदकर कुटुंबीयांच्या पाठीशी : "शेतकरी रावसाहेब गोंदकर यांच्या भोळेपणाचा फायदा घेत तसंच दारुच्या नशेत काही लोकांनी त्यांची शेती भोंदूबाबा अशोक खरातला विकली आहे. या शेतकरी कुटुंबीयांची मोठी फसवणूक झाली आहे. या संदर्भात आमच्या सर्व ग्रामस्थांची बैठक झाली असून गोंदकर कुटुंबीयांच्या पाठीशी आम्ही उभे आहोत. या कुटुंबीयांना त्यांची जमीन पुन्हा मिळवून देण्यासाठी आम्ही प्रत्यत्न करत आहे," असं ग्रामस्थ निलेश कोते यांनी सांगितलं.
आरोपींवर कारवाई करून गोंदकर कुटुंबाला न्याय द्यावा : "माझे नातेवाईक रावसाहेब गोंदकर यांची शेती कधी अशोक खरातला विकली याबाबत आम्हाला आणि रावसाहेबसह कुटुंबीयांना देखील माहिती नाही. रावसाहेब आणि त्याचं कुटुंब अशिक्षित आहे. रावसाहेब दारू पीत असल्याचा फायदा मध्यस्थींनी घेत त्याची शेती भोंदूबाबा अशोक खरातला विकली. सरकारनं गोंदकर कुटुंबाला न्याय द्यावा आणि संबंधित लोकांना कठोर शिक्षा द्यावी," अशी मागणी शेतकरी रावसाहेब गोंदकर याचे नातेवाईक प्रमोद गोंदकर यांनी केली.
