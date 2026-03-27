150 महिला, शक्तिवर्धक गोळ्या अन् एचआयव्ही टेस्ट...भोंदूबाबा अशोक खरातची डार्क फाईल
भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात रोज नवनवीन खुलासे समोर येत आहेत. एसआयटीकडून अशोक खरातची चौकशी सुरू आहे.
Published : March 27, 2026 at 7:08 PM IST
नाशिक - महिला भाविकांबरोबर केलेलं कृत्य हा सर्व विधीचाच एक भाग होता. मी कोणावरही बळजबरी केली नाही. मी ज्यांचं भलं केलं, तेच आता माझ्यावर उलटले, असं भोंदूबाबा अशोक खरात यानं म्हटलं आहे. तसंच तो सध्या पोलीस कोठडीत असून, तेथे तो मंत्रजप करत असल्याचं समोर आलं आहे.
भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात रोज नवनवीन माहिती समोर येत आहे. अनेक महिलांच्या लैंगिक शोषण प्रकरणी विशेष पथकाच्या ताब्यात असलेला अशोक खरातनं पोलीस कोठडीत अजब दावा केला. मी महिलांबरोबर केलेलं कृत्य हा सर्व विधीचाच एक भाग होता. मी कोणावरही बळजबरी केली नाही. माझ्या अंतर्मनानं मला धोका दिला. ज्यांचं मी भलं केलं.तेच आता माझ्यावर उलटले, असं विधान अशोक खरात यानं पोलिसांनी केलेल्या चौकशी दरम्यान केलं.
मी मनाचं नाही, मेंदूचं ऐकणार - 29 मार्चपर्यँत नाशिकच्या न्यायालयानं अशोक खरातला पोलीस कोठडी दिली. तो सध्या एसआयटी पथकाच्या ताब्यात आहे. या ठिकाणी भोंदूबाबा अशोक खरात याचा मंत्रजप सुरू असून, यापुढं मी फक्त माझ्या मेंदूचंच ऐकणार, असं अशोक खरात बोलल्याची माहिती समोर आली. त्याच्या या बोलण्यामुळं पोलीसही चक्रावून गेले आहेत.
शक्तिवर्धक औषधांच्या अतिसेवनामुळं प्रकृती बिघडल्याचा संशय - भोंदूबाबा अशोक खरातनं आतापर्यंत 150 हून अधिक महिलांवर लैंगिक अत्याचार केल्याची माहिती समोर येत आहे. काही व्हिडिओ देखील पोलिसांनी जप्त केले आहेत. अशात दीड वर्षांपूर्वी खरातला अर्धांगवायूचा झटका आल्याची माहिती समोर आली. पॉवर वाढवण्यासाठी शक्तिवर्धक औषधांच्या अतिसेवनामुळं प्रकृती बिघडल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. यानंतर अशोक खरातवर शहरातील खासगी रुग्णालयात उपचार करण्यात आले होते. त्यामुळं आजही त्याच्या एका हाताची हालचाल मर्यादित झाल्याचं दिसून येत आहे.
एचआयव्ही रिपोर्ट आला समोर - अशोक खरातनं अनेक महिलांना विधीचं कारण देत त्यांना गुंगीचं औषध देत त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्यानं राज्यभर खळबळ उडाली. आतापर्यंत सात महिलांनी खरातविरोधात लैंगिक अत्याचाराची तक्रार सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात दाखल केली. या प्रकरणात गुन्ह्याची व्याप्ती बघता राज्य शासनानं विशेष पथकाची स्थापना केली. याच अंतर्गत आता अशोक खरात एसआयटीच्या ताब्यात असून, त्याची एचआयव्ही चाचणी करण्यात आली. या चाचणीचा अहवाल आता समोर आला असून, अशोक खरातचा एचआयव्ही चाचणी अहवाल निगेटिव्ह आला असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
दरम्यान, वरील सर्व माहिती पोलीस सूत्रांनी दिलेली आहे. अधिकृत माहिती देण्यास कोणीती तयार नाही.
