तीर्थयात्रेच्या नावाखाली कोट्यवधींचा महाघोटाळा; अशोक खरातसह समता व्यवस्थापकाविरोधात गुन्हा दाखल
अशोक खरातनं भाविकांकडून तीर्थक्षेत्र दर्शनाच्या नावाखाली कागदपत्रे घेत बँकेत बनावट खाती काढल्याची माहिती पोलीस तपासात समोर आलीय. या प्रकरणात त्याच्यासह बँकेच्या व्यवस्थापकावर गुन्हा दाखल झाला.
Published : April 6, 2026 at 7:35 AM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर)- सध्या चर्चेत असलेले भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरण दिवसेंदिवस अधिक गंभीर आणि गुंतागुंतीचं होत चाललंय. तीर्थयात्रेच्या नावाखाली कागदपत्र घेऊन कागदपत्रांचा गैरवापर करत बनावट खाती उघडत लाखोंचा व्यवहार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
भोंदूबाबा अशोक खरात यानं भाविकांना तीर्थयात्रेला नेण्याचं आमिष दाखवून त्यांच्याकडून आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि फोटो यांसारखी महत्त्वाची कागदपत्रे गोळा केली. मात्र, या कागदपत्रांचा वापर करून त्यांच्या संमतीशिवाय राहाता येथील समता पतसंस्थांमध्ये त्यांच्या नावानं बँक खाती उघडली. एवढेच नव्हे तर या खात्यांवर स्वतःला नॉमिनी म्हणून नोंदवून त्यावर आर्थिक व्यवहार केल्याचंही समोर आलं आहे. या प्रकरणी मुंबईतील दिनेश परब यांच्या तक्रारीनंतर राहाता पोलीस ठाण्यात भोंदूबाबा अशोक खरात आणि समता पतसंस्थेच्या राहाता शाखेच्या व्यवस्थापकाच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला.
खात्यांशी संबंधित कुटुंबांची पोलिसांकडून चौकशी- अशोक खरातनं शिर्डीतील शेतकरी रावसाहेब गोंदकर यांना पाच कोटी रुपये कसे दिले? याचा तपास शिर्डी पोलीस करत असताना अनेक धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. भोंदूबाबा अशोक खरात हा तब्बल 132 बँक खात्यांचा नॉमिनी असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. राहाता येथील समता पतसंस्थेत 100 तर सिन्नर तालुक्यातील कुंदेवाडी येथील जगदंबा पतसंस्थेत 32 खाती असल्याचं समोर आलं आहे. तपासादरम्यान अप्पर पोलीस अधीक्षक सोमनाथ वाकचौरे, पोलीस निरीक्षक रणजीत गलांडे आणि उपनिरीक्षक निवांत जाधव यांनी विविध खात्यांशी संबंधित कुटुंबांची सखोल चौकशी केली.
कुणाचे आहेत बँक खाते- मुंबई येथील दिनेश परब आणि त्यांची पत्नी यांच्या नावावर खरातनं 4 बँक खाती उघडल्याचं समोर आलंय. तसेच मुंबई येथील राजेश पोळ आणि त्यांच्या परिवाराच्या नावावरही 4 खाती आहेत. तर धुळे येथील श्रीकांत सुखदेव तावडे यांच्या नावावर 2 आणि पत्नीच्या नावावर 1 आणि आईच्या नावावर 1 खाते आहे. पुणे येथील राजेंद्र जासूद यांच्या नावावर 2 खाती आहेत. धुळे जिल्ह्यातील आर्वी येथील उमाकांत तावडे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावानं 2 खाती उघडण्यात आली आहेत. दिनेश परब यांनी तीर्थयात्रेसाठी जाण्यासाठी फोटो आणि आधार कार्ड अशोक खरातकडं दिलं होतं. त्याचा वापर समता पतसंस्थेमध्ये खाते उघडण्यासाठी करण्यात आला.
19 लोकांची चौकशी पूर्ण- शिर्डी पोलिसांनी समता पतसंस्थेमधील खाते प्रकरणात 21 जणांना चौकशीसाठी बोलावले होते. त्यापैकी 19 लोकांची चौकशी झाली आहे. उर्वरित चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर आणखी धक्कादायक खुलासे समोर येण्याची शक्यता आहे. या चौकशीदरम्यान खातेदारांनी सांगितलं की, कागदपत्रे आमची असली तरी आम्ही कोणतीही खाती उघडलेली नाहीत. तसेच कोणत्याही व्यवहारासाठी स्वाक्षरी केलेली नाही. खातेदारांच्या माहितीनंतर या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक झाल्याचं स्पष्ट होत आहे.
ईडीकडूनदेखील तपास होण्याची शक्यता- खरातनं ओळखीच्या लोकांच्या विश्नासाचा गैरफायदा घेत कागदपत्रांचा गैरवापर केल्याचं पोलीस तपासातून समोर आलंय. या खात्यांमधून कोट्यवधी रुपयांची संशयास्पद आर्थिक उलाढाल झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे या व्यवहारांमध्ये काळा पैसा पांढरा करण्याचा प्रयत्न झाला आहे का ? याचाही तपास शिर्डी पोलिसांकडून सुरू आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेता अंमलबजावणी संचालनालयसुद्धा (ED) या तपासात सहभागी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
कागदपत्रांचा गैरवापर केल्याचा आरोप- मुंबई येथे दिनेश परब वास्तव्यास असून ते आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह हॉटेल व्यवसायातून करतात. त्यांची ओळख सुमारे 14 वर्षांपूर्वी नाशिक येथील अशोककुमार खरात यांच्याशी झाली होती. विश्वासाच्या नात्यातून अनेक वेळा भेटीगाठी झाल्या. खरातनं धार्मिक स्थळांच्या दर्शनासाठी तसेच विविध कामांसाठी मदत करण्याचं सांगत परब यांच्याकडून आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि फोटो घेतले होते. याच विश्वासाचा गैरफायदा घेत 25 मे 2021 रोजी राहाता येथील समता सहकारी पतसंस्थेत परब आणि त्यांच्या पत्नीच्या नावानं खाती उघडण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. ही खाती उघडताना संबंधितांनी कधीही त्या संस्थेत हजेरी लावलेली नव्हती. तरीही अर्जावर त्यांच्या बनावट सह्या आणि फोटो लावून खाती सुरू करण्यात आली.
बँक खात्यात मोठी आर्थिक उलाढाल- तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, परब यांच्या नावावरील खात्यामध्ये डेबिट व्यवहार सुमारे 66,59,496 रुपये, तर क्रेडिट व्यवहार 72,05,540 रुपये झाले आहेत. तर शिल्लक रक्कम 5,46,044 रुपये दाखवण्यात आली आहे. तसेच दुसऱ्या खात्यामध्ये डेबिट 49,16,603 रुपये, क्रेडिट 49,59,577 रुपये आणि शिल्लक 42,974 रुपये असल्याचं दिसत आहे. याशिवाय त्यांच्या पत्नीच्या नावावर उघडलेल्या खात्यामध्ये 70,57,496 रुपयांचे डेबिट आणि 71,99,739 रुपयांचे क्रेडिट व्यवहार झाले असून शिल्लक 1,42,243 रुपये असल्याचं नमूद आहे. दुसऱ्या खात्यामध्येदेखील मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक उलाढाल झाल्याचं आढळून आलं आहे. खाते उघडण्याच्या अर्जात अशोक खरातचे नाव नॉमिनी म्हणून नमूद करण्यात आलं. त्याचा मोबाईल क्रमांकही बँक खात्यासाठी देण्यात आला आहे. तसेच बँक खातं काढण्यासाठी अनोळखी व्यक्तीला ओळखीचा व्यक्ती म्हणून दाखविण्यात आलं आहे.
अशोक खरात आणि पतसंस्थेच्या व्यवस्थापकाविरोधात गुन्हा दाखल- बोगस बँक खाती प्रकरणात राहाता येथील समता सहकारी पतसंस्थेच्या शाखा व्यवस्थापकावरही गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. योग्य पडताळणी न करता, तक्रारदारांची प्रत्यक्ष उपस्थिती नसताना आणि ओळख न तपासता खाती उघडण्यात आल्याचं स्पष्ट होत आहे. या प्रकरणी मुंबईतील दिनेश परब यांनी राहाता पोलीस ठाण्यात भोंदूबाबा अशोक खरात आणि समता पतसंस्थेच्या राहाता शाखेच्या व्यवस्थापकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. राहाता पोलिसांनी विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपासासाठी हा गुन्हा शिर्डी पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला आहे.
