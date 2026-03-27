भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात पीडित महिलांचे अश्लील व्हिडिओ व्हायरल; नाशिकमध्ये 65 जणांवर गुन्हे दाखल
अशोक खरातशी संबंधित गुन्ह्यातील पीडित महिलांचे अश्लील व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित करणाऱ्या 65 जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
Published : March 27, 2026 at 7:36 PM IST
नाशिक - भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणाबाबतचे व्हिडिओ फॉरवर्ड करणार असाल तर शंभर वेळा विचार करा, कारण अश्लील व्हिडिओ शेयर केल्यास थेट गुन्हे दाखल होणार आहेत. पोलिसांनी कारवाईला सुरुवात केली आहे. भोंदूबाबा अशोक खरातशी संबंधित गुन्ह्यातील पीडित महिलांचे अश्लील व्हिडिओ आणि मॉर्फ केलेले व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित करणाऱ्या 65 जणांविरोधात नाशिक सायबर पोलिसात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
65 जणांवर गुन्हे दाखल - नाशिकचा भोंदूबाबा अशोक खरातनं अनेक महिलांवर लैंगिक अत्याचार केले. याच अत्याचाराचे व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर सर्वत्र व्हायरल होत आहेत. अशात सायबर पेट्रोलिंग दरम्यान आढळून आले की, काही लोक एआय (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर करून फोटोंचे मॉर्फिंग करत आहेत. महिलांची बदनामी करत आहेत. त्यामुळं सायबर पोलिसांनी अशा व्हिडिओचा शोध घेत फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि X या प्लॅटफॉर्मवर पीडित महिलांचे अश्लील व्हिडिओ आणि फोटो प्रसारित करणाऱ्या एकूण 65 जणांवर गुन्हे दाखल केले असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
...तर गुन्हे दाखल करू - "कोणत्याही पीडित महिलेची ओळख, तिचे नातेवाईक किंवा घराचा पत्ता उघड होईल असा कोणताही मजकूर किंवा व्हिडिओ प्रसारित करू नये, ज्यांच्याकडं असे अश्लील किंवा पीडितांची ओळख पटवणारे व्हिडिओ आहेत, त्यांनी ते तत्काळ डिलीट करावेत. व्हिडिओ शेअर करणे किंवा फॉरवर्ड करणे हा देखील गुन्हा मानला जाणार आहे. जर कोणीही अशा प्रकारचे आक्षेपार्ह व्हिडिओ, फोटो सोशल मीडियावर प्रसारित करताना आढळले, तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून थेट अटकेची कारवाई केली जाईल. आम्ही असे व्हिडिओ डिलीट करण्यासाठी फेसबुक आणि मेटाशी संपर्क करत आहोत," अशी माहिती नाशिक सायबर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक संजय पिसे यांनी दिली.
सातपूर पोलीस ठाण्यात सहा जणांवर गुन्हा दाखल - भोंदूबाबा अशोक खरातबरोबरचे पीडित महिलांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. सोशल मीडिया ग्रुपवर व्हिडिओ प्रसारित झाल्याचं उघड झाल्यानंतर सातपूर पोलिसांनी ग्रुप ॲडमिनसह सहा जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.
