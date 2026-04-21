अशोक खरातकडं नेलेली महिलाच पलटली; सेवानिवृत्त सहाय्यक आयुक्त खरातच्या सेवेत, गुन्हा दाखल

ठाणे महापालिकेचे सेवानिवृत्त सहाय्यक आयुक्त महेश आहेर यांच्याविरोधात एका महिला कर्मचाऱ्यानं लैंगिक अत्याचाराची गंभीर तक्रार दाखल केली. या प्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झालाय.

सेवानिवृत्त सहाय्यक आयुक्तांवर गुन्हा दाखल (ETV Bharat Reporter)
Published : April 21, 2026 at 9:34 PM IST

ठाणे : ठाण्याच्या कासारवडवली पोलीस ठाण्यात महिलेनं दाखल केलेल्या गुन्ह्यात ठाणे महानगरपालिकेचे नुकतेच सेवानिवृत्त झालेले सहाय्यक आयुक्त महेश आहेर यांनी तक्रारदार महिलेला भोंदूबाबा अशोक खरातच्या कार्यालयात नेवून त्यांच्यासाठी खडे आणल्याचं तक्रारीत नमूद करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. यामुळं भोंदूबाबा खरात कनेक्शन ठाण्यात असल्याचं समोर आलं आहे. कासारवडवली पोलीस महेश आहेर यांचा शोध घेत असून, त्यांच्याशी संपर्क केला असता, त्यांचा फोन नॉट रिचेबल आला.

अशोक खरातचे ठाणे कनेक्शन : महिलांचे लैंगिक शोषण आणि अनेकांची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी भोंदूबाबा अशोक खरातच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. पाचव्या गुन्ह्यात पोलीस कोठडीत असलेल्या खरातविरोधात आता ईडीची देखील एन्ट्री झाली आहे. अशोक खरातचे काही राजकीय नेत्यांसोबतचे संबंध असल्याचे आरोप झाले आहेत.

नाशिकमध्ये 'पॉवरफुल' असणाऱ्या अशोक खरातचे आता ठाणे कनेक्शन समोर आले. अशोक खरातच्या ठाणे कनेक्शनमुळं प्रकरणात नवीन गोष्टींचा उलगडा होण्याची शक्यता आहे. भोंदूबाबा अशोक खरात आणि ठाण्यातील वादग्रस्त माजी अधिकारी महेश आहेर यांच्यातील धक्कादायक संबंध आता उघड झाले आहेत. महेश आहेर हे केवळ खरातचे भक्तच नव्हते, तर त्यांनी ठाणे महापालिकेतील एका महिला कर्मचाऱ्यालाही खरातच्या जाळ्यात ओढल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी ठाण्याच्या कासारवडवली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याच आल्याची माहिती,पोलीस उपायुक्त अमरसिंह जाधव यांनी दिली.

"पीडित महिलेच्या इच्छेविरुद्ध लैंगिक शोषण करणे आणि तिचे फोटो, व्हिडिओ व्हायरल केल्याबाबत, तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त महेश आहेर यांच्याविरोधात कासारवडवली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे." - अमरसिंह जाधव, पोलीस उपायुक्त, ठाणे

पालिका कर्मचारी महिलेला जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न : ठाणे महानगरपालिकेचे सेवानिवृत्त सहाय्यक आयुक्त महेश आहेर यांनी ठाणे पालिकेतील एका लिपिक महिलेला विश्वासात घेऊन तिला अशोक खरातच्या नाशिक येथील कार्यालयात नेलं होतं. त्या महिलेची इच्छा नसतानाही महेश आहेर आणि अशोक खरात यांनी संगनमताने पीडित महिलेवर जादूटोणासदृश प्रकार केला. इतकंच नव्हं, तर तिला जबरदस्तीनं 'मोती' हा खडा घालण्यास भाग पाडलं. या प्रकारामुळं पीडित महिलेला मानसिक त्रासाला सामोरं जावं लागल्याचं पीडित महिलेनं तक्रारीत म्हटलं आहे.

ठाणे महानगरपालिकेचे माजी सहाय्यक आयुक्त हे कार्यरत असताना नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात अडकले होते. त्यातच ते काही महिन्यापूर्वी सेवेतून सेवानिवृत्त झाले. ठाण्यातील महिलेला नाशिकच्या खरातच्या कार्यालयात नेल्यानं महेश आहेर आणि भोंदूबाबा खरात यांच्यात आर्थिक आणि आध्यात्मिक संबंधामुळं खळबळ उडाली आहे. अशोक खरातच्या दरबारात ठाण्याचे आणखी किती 'पांढरपेशे' लोक जात होते, याचा शोध आता गुन्हे शाखा घेत आहे. या प्रकरणाने ठाणे महापालिकेत पुन्हा एकदा महेश आहेर यांच्या कारनाम्यांची चर्चा सुरू झाली असून, लवकरच काही मोठ्या अटकेची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

पीडित महिलेच्या तक्रारीवरून, कासारवडवली पोलीस ठाण्यात विविध कलमांनुसार तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त महेश आहेर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. तक्रारीत भोंदूबाबा खरातच्या कार्यालयात नेल्याचं नमूद केल्यानं या प्रकरणाचा सविस्तर तपास मध्यवर्ती गुन्हे शाखा करत आहे. खरातच्या कार्यालयात नेण्यात आलेल्या तक्रारदारांनी तक्रारी कराव्यात, संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती पोलीस उपायुक्त अमरसिंह जाधव यांनी दिली.

