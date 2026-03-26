भोंदूबाबा अशोक खरातच्या नाशिकमधील कार्यालयाची एसआयटी पथकाकडून तपासणी; अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे ताब्यात
नाशिक येथील भोंदूबाबा अशोक खरातकडून महिलांचे लैंगिक शोषण झालेल्या घटनास्थळाची एसआयटीकडून (SIT) कसून पाहणी करण्यात आली.
Published : March 26, 2026 at 8:48 PM IST
नाशिक : नाशिकमध्ये लैंगिक अत्याचार प्रकरणी अटकेत असलेला संशयित भोंदूबाबा अशोक खरातच्या चौकशीला एसआयटी पथकानं वेग दिलाय. आज एसआयटी पथकासह फॉरेन्सिक टीमनं खरातच्या कॅनडा कॉर्नर भागातील कार्यालयात तपासणी सुरू केली. यावेळी पथकाने संपूर्ण परिसराची बारकाईनं पाहणी केली. याचठिकाणी भोंदूबाबा खरातनं अनेक महिलांचे लैंगिक शोषण केल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे.
मुख्य कार्यालयाची केली पाहणी : नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात भोंदूबाबा खरात विरोधात सात महिलांनी लैंगिक शोषणाचे गुन्हे दाखल केले आहेत. राज्य शासानं या घटनेचे गांभीर्य ओळखून यासाठी एसआयटीची स्थापना केली आहे. आज एसआयटीचे पथक आणि फॉरेन्सिक टीमने संयुक्तिकरित्या खरातच्या नाशिक शहरातील कॅनडा कॉर्नर भागातील ओकस या मुख्य कार्यालयाची पाहणी केली. दीड तास चाललेल्या या झाडाझडतीत एसआयटीनं कार्यालयातून मालमत्तेशी संबंधित अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे ताब्यात घेतले आहे. तसेच फॉरेन्सिक टीमनं कार्यालयातून महत्त्वाचे ठसे आणि इतर पुरावे गोळा केले आहेत. तसेच या कार्यालयातून वाघाचे कातडे, रिमोट-कंट्रोल साप आणि इतर काही संशयास्पद वस्तू आढळल्याचा अंदाज आहे. या वस्तूंचा वापर भोंदूबाबा खरात हा भाविकांना फसवून त्यांची आर्थिक लूट करत असल्याचा पोलिसांना संशय आहे.
शिवनिका संस्थेचे बँक खाते सील : एसआयटी पथकाने पुढील टप्प्यात आर्थिक व्यवहारांवरही लक्ष केंद्रित केलं आहे. खरातच्या शिवनिका संस्थेचे बँक खातं सील करण्यात आले असून त्याच्या कुटुंबीयांच्या नावावर असलेल्या मालमत्तांची माहिती गोळा केली जात आहे. घर, जमीन, दुकाने अशा विविध मालमत्तांची चौकशी सुरू आहे. त्यासाठी नोंदणी विभागाकडून राज्यभरात तपास सुरू करण्यात आला आहे.
सिन्नर येथील बंगल्याची झडती : एसआयटी पथकाने भोंदूबाबा खरातच्या सिन्नर येथील ब्रह्मसदन या बंगल्याची झाडाझडती घेतली आहे. ईशान्येश्वर मंदिर परिसरात हा आलिशान बंगला आहे. यापूर्वीही गुन्हे शाखेने याच बंगल्याची झडती घेतली होती. त्यावेळी तेथून एक रिव्हॉल्वर आणि काही जिवंत काडतुसे मिळून आली होती. मात्र. या तपासणीत काय मिळवून आले याबाबत विशेष पथकाकडून गुप्तता पाळण्यात आली आहे.
भोंदूबाबाची करोडोंची संपत्ती : बुधवारी मुख्यमंत्री फडणवीसांनी अधिवेशनात भोंदूबाबा खरातबाबत निवेदन दिलं. तेव्हा त्यांनी भोंदूबाबा खरातची कुंडली बाहेर काढली. त्याच्याकडं एकूण किती संपत्ती आहे याचा पाढा त्यांनी वाचला. यात नाशिक तालुक्यातील सिन्नर येथील मिरगाव येथे 33 एकर, नाशिक शहरातील पाथर्डी गाव 10 एकर, नाशिक सिन्नर 10 एकर, राहता अहिल्यानगर साडेचार एकर, काकडी तालुका शिर्डा विमानतळ साडे पाच एकर, पाथर्डी फाटा फ्लॅट, नाशिक शहरातील कॅनडा कॉर्नर या उचभ्रू परिसरात 180 स्वेआर फूट ऑफिस, नाशिक जिल्ह्यातील ओझर परिसरात 5 गुंठ्याचा प्लॉट, पनवेल 40 गुंठे प्लॉट, संगमनेर येथे मुलीच्या नावावर 80 गुंठे प्लॉट, पुणे मुलीच्या नावावर प्लॉट, नाशिक कर्मयोगी नगर बंगला, शिर्डी तालुका राहता साई सिल्व्हर ओक मंगल कार्यालय, सिन्नर 5 जणात सहा एकर जमीन, मिरगाव फार्महाऊस, स्वत:कडे 12 तोळे सोने, पत्नीकडे 20 तोळे सोने, पत्नीच्या नावे डीमॅट अकाऊंटवर एक ते दोन लाख गुंतवणूक, 5 बँक खाते असून एकूण 40 कोटी 87 लाखांची संपत्ती असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं.
