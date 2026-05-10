'एसआयटीला तपासात मी पूर्ण सहकार्य करेल'- आयपीएस तेजस्वी सातपुतेंनी चौकशी केल्यानंतर चाकणकरांची प्रतिक्रिया
भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणामुळे अडचणीत सापडलेल्या राष्ट्रवादीच्या नेत्या रुपाली चाकणकर यांची आज एसआयटीकडून चौकशी करण्यात आली. चौकशीनंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी काय प्रतिक्रिया दिली, वाचा.
Published : May 10, 2026 at 10:35 PM IST|
Updated : May 10, 2026 at 10:50 PM IST
नाशिक - भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांची नाशिकमध्ये एसआयटीकडून चौकशी करण्यात आली. "तपास अधिकाऱ्यांना जी माहिती हवी असेल, त्यासाठी मी सहकार्य करेल", असे रूपाली चाकणकर यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं.
नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणामुळे वादात सापडलेल्या रूपाली चाकणकर यांना राज्य महिला आयोग अध्यक्ष पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. चाकणकर यांनी आज पुण्याहून नाशिकला येत एसआयटी समोर हजेरी लावली. यावेळी चाकणकर वकिलांसोबत चौकशीसाठी पोहोचल्या होत्या. महिला आयोगाच्या अध्यक्ष म्हणून चाकणकर यांनी त्यांच्या पदाचा गैरवापर केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. याशिवाय खरात यांच्या शिवनिका संस्थेच्या विश्वस्त पदी रुपाली चाकणकर होत्या. त्यामुळे आर्थिक व्यवहाराबाबत चाकणकर यांची एसआयटी प्रमुख तेजस्वी सातपुते यांनी चौकशी केली.
काय म्हणाल्या चाकणकर- "एसआयटी पथकाकडून खरात प्रकरणात तपास सुरू आहे. त्या संदर्भात त्यांची काही प्रश्न असतील आणि त्यांना काही उत्तर हवे असतील तर ते देण्यासाठी मी आज नाशिकमध्ये आलेली आहे. एसआयटीला तपासात मी पूर्ण सहकार्य करेल. ती माझी जबाबदारी आहे. तपासाला सामोरे जाता असताना पोलिसांना आणि तपास अधिकाऱ्यांना हवी असलेली मदत मी करेल", असं रूपाली चाकणकर यांनी स्पष्ट केलं.
"कोण काय बोलतंय, याची कल्पना नाही. परंतु तपास पूर्ण झाल्यानंतर तुमच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील. समता पतसंस्था आणि जगदंबा पतसंस्थेत असलेल्या अशोक खरातच्या बँक खात्याशी माझा काही संबंध नाही. ती सर्व खाती बनावट आहेत", असा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या चाकणकर यांनी दावा केला. त्याचा अहवाल समोर येईल, असेही चाकणकर यांनी सांगितलं.
- रुपाली चाकणकर यांची बहीण प्रतिभा चाकणकर आणि मुलगा तन्मय चाकणकर यांचा शिर्डी पोलिसांनी एप्रिलमध्ये जबाब घेतला. आमचे खाते नाही, आम्ही खाते उघडले नाही, अशी माहिती त्यावेळी चाकणकर कुटुंबीयांनी शिर्डी पोलिसांना दिली आहे. मात्र खाते उघडण्यासाठी कागदपत्रे आमचीच वापरली असल्याचं चाकणकर कुटुंबीयांनी पोलिसांना सांगितलं.
काय आहे प्रकरण- भोंदू बाबा अशोक खरातला महिला लैंगिक अत्याचार, लोकांची आर्थिक फसवणूक या प्रकरणी पोलिसांनी अटक केली आहे. खरात याच्या गुन्ह्यांची व्याप्ती पाहता एसआयटी मार्फत तपास सुरू आहे. भोंदूबाबा खरात याची महिला लैंगिक अत्याचार संदर्भात नाशिकमधील चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर त्याला शिर्डी पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलं आहे. त्याची शिर्डी पोलिसांकडून चौकशी सुरू आहे.
हेही वाचा-