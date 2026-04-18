अशोक खरात प्रकरण : शिर्डीत दीपक लोंढे यांची 12 तास कसून चौकशी; म्हणाले, अंजली दमानियांमुळे महाराष्ट्रात प्रसिद्ध झालो
भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणी दीपक लोंढे यांची शिर्डीत 12 तास कसून चौकशी करण्यात आली. यानंतर त्यांनी माध्यमांना आपली प्रतिक्रिया दिली.
Published : April 18, 2026 at 7:35 AM IST|
Updated : April 18, 2026 at 8:50 AM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) : नाशिकचा भोंदूबाबा अशोक खरात याचे निकटवर्तीय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दीपक लोंढे यांची शिर्डी पोलिसांकडून शुक्रवारी (17 एप्रिल) तब्बल 12 तास कसून चौकशी करण्यात आली. यापूर्वी बुधवारीही ते चौकशीसाठी हजर राहिले होते. दुसऱ्यांदा चौकशीला सामोरं गेल्यानंतर त्यांनी प्रथमच माध्यमांसमोर प्रतिक्रिया दिली.
'मी एक सामान्य शेतकरी' : दीपक लोंढे यांनी सांगितलं की, “मी आणि माझ्या पत्नीनं समता बँकेत कोणतीही खाती उघडलेली नाहीत. चौकशीदरम्यान ही बाब मी पोलीस अधिकाऱ्यांना स्पष्टपणे सांगितली आहे. अजून काही चौकशी बाकी असल्यानं मी पुन्हा शिर्डी पोलीस ठाण्यात हजर राहणार आहे.”
तसेच त्यांनी आरोप फेटाळत म्हटलं की, “मोठ्या लोकांसोबत माझे फोटो असल्यामुळे काही लोक मला मुद्दाम लक्ष्य करत आहेत. मला या प्रकरणात विनाकारण गोवू नये. मी एक सामान्य शेतकरी असून कोणताही राजकीय नेता नाही.”
त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं की, त्यांच्या कुटुंबातील काही सदस्य राजकारणात सक्रिय असले तरी त्यांचा वैयक्तिकरित्या राजकारणाशी कोणताही संबंध नाही. तसेच आरोपी अशोक खरात याच्याशी त्यांचे कोणतेही आर्थिक व्यवहार नसल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
समता पतसंस्थेतील खात्यांबाबत बोलताना दीपक लोंढे यांनी गंभीर खुलासा केला. त्यांनी सांगितलं की, “माझ्या आणि माझ्या पत्नीच्या नावानं राहाता येथील समता पतसंस्थेत उघडलेली खाती बनावट आहेत. ही खाती उघडताना आमच्या कोणाच्याही सह्या घेण्यात आलेल्या नाहीत. तसेच या खात्यांसाठी दिलेले पत्ते धुळे आणि जळगाव येथील असल्याचं दिसून येते.”
'अंजली दमानियांमुळे फेमस झालो' : दरम्यान, 15 एप्रिल रोजी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दीपक लोंढे यांचे माजी मंत्री दीपक केसरकर तसेच अशोक खरात यांच्यासोबतचे काही फोटो सादर करण्यात आले होते. यावर प्रतिक्रिया देताना लोंढे म्हणाले, “मोठ्या व्यक्तींसोबत माझे फोटो असल्यामुळे ते दाखवले जात आहेत. त्यामुळे मी महाराष्ट्रभर व्हायरल होत आहे. या गोष्टीमुळे मी चर्चेत आलो असून याबद्दल मी अंजली दमानिया यांचे आभार मानतो.” तसेच त्यांनी स्पष्ट केलं की, “मी फक्त अशोक खरातला काही लोकांना भेटवून दिलं होतं. त्यात माझी कोणतीही चूक नाही. तो असा निघेल याची मला कल्पनाही नव्हती.”
उर्वरित चौकशीसाठी दीपक लोंढे आज शनिवारी (18 एप्रिल) पुन्हा शिर्डी पोलीस ठाण्यात हजर राहणार असून पुढील चौकशीतून अशोक खरातच्या आणखी गैरप्रकारांचा उलगडा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.