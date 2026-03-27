अशोक खरात प्रकरण : रुपाली चाकणकर यांचा महिला प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा घेण्याबाबत पक्षांतर्गत दबाव
भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात रुपाली चाकणकर यांना महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. आता त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष पदाचाही राजीनामा देण्यासाठी दबाव वाढत आहे.
Published : March 27, 2026 at 2:11 PM IST
मुंबई - भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात रुपाली चाकणकर यांचं नाव पहिल्या दिवसापासून चर्चेत आहे. भोंदूबाबा अशोक खरात आणि रुपाली चाकणकर यांच्यातील कथित घरगुती संबंधांमुळे चाकणकर यांना महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. पण आता त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष पदाचाही राजीनामा द्यावा यासाठी दबाव वाढत आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकडून ही मागणी करण्यात येत असली तरी चाकणकर याबाबतची पक्षांतर्गत नाराजी वाढल्याचं समोर येत असून महिला प्रदेशाध्यक्ष पदावरून त्यांचा राजीनामा घेण्याबाबत अनेक आमदारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्ष सुनेत्रा पवार यांच्यासमोर मत मांडल्याची माहिती आहे.
तटकरेंकडून चाकणकरांना पाठीशी घालण्याचा आरोप? - दिवंगत नेते अजित पवार हयात असताना प्रत्येक मंगळवारी सर्व आमदारांची बैठक ही देवगिरी बंगल्यावर घेतली जायची. त्यात पक्षातील संघटनात्मक बांधणी, आमदारांची कामगिरी यावर चर्चा होतं असे. सुनेत्रा पवार यांनी मंगळवारची ही बैठक कायम ठेवली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या या बैठकीत अशोक खरातांच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीला उपस्थित आमदारांनी चाकणकर यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी केल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही आमदारांनी खासगीत बोलताना दिली. त्याचबरोबर चाकणकर यांच्या वर्तणुकीमुळे पक्षाची प्रतिमा मलिन झाल्याचं मत अनेकांनी व्यक्त केलं.
दरम्यान रुपाली चाकणकर यांना अभय देण्याचं काम राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुनिल तटकरे यांच्याकडून केलं जात असल्याचा आरोप काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वड्डेट्टीवार यांनी केला आहे. पण सुनेत्रा पवार योग्य तो निर्णय घेतील असा विश्वास आम्हाला वाटतो असं वडेट्टीवार म्हणाले. चाकणकर यांच्या राजीनाम्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या पातळीवर प्रलंबित असला तरी प्रदेशाध्यक्ष सुनिल तटकरे यांच्याकडून याबाबत प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, “अशोक खरात प्रकरणात कोणालाही पाठीशी घातलं जाणार नाही. रुपाली चाकणकर यांच्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदाच्या राजीनाम्याबाबत पक्षात सर्वांशी चर्चा करून विचार केला जाईल. पक्षाध्यक्ष सुनेत्रा पवार यांचा तो अधिकार आहे. त्यावर मी फार बोलणार नाही.”
चाकणकरांबाबत पक्षांतर्गत नाराजी - चाकणकरांबाबत पक्षांतर्गत नाराजी वाढत असल्याचं चित्र आहे. भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात रुपाली चाकणकर यांचे नाव जोडले गेल्याने पक्षाची प्रतिमा मलिन झाल्याचा आरोप करत त्यांना प्रदेशाध्यक्ष पदावरून दूर करण्याची मागणी पुढे आली आहे. नाशिकच्या महिला जिल्हाध्यक्ष प्रेरणा बलकवडे यांनी याबाबत आक्रमक भूमिका घेत, चाकणकर यांचा तातडीने राजीनामा घ्यावा, अशी आग्रही मागणी केली आहे. या संदर्भात बलकवडे यांनी पक्षाध्यक्ष तसंच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना पत्र पाठवून चाकणकर यांना पदावरून हटवण्याची विनंती केली आहे.
नाशिकच्या महिला संघटनेकडून दिलेल्या या पत्रानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष उदयकुमार अहिर यांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ पोस्ट करत चाकणकरांनी महिला प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा देण्याची मागणी केली. ते या व्हिडिओमध्ये म्हणतात, “राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या विचारांवर चालणारा पक्ष आहे. त्यात जे कोणी अशोक खरातच्या ट्रस्टवर काम करत असेल त्याची चौकशी होणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. जर भविष्यात यातील काही आरोप सिद्ध झाले तर पक्षाची बदनामी अटळ आहे. त्यामुळे रुपाली चाकणकर यांनी महिला प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला पाहीजे अशी आमची संघटनेतील लोकांची मागणी आहे.”
विरोधक आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्षसंघटनेकडून चाकणकर यांच्या राजीनाम्याबाबत जो दबाव निर्माण केला जातोय त्यानंतर पक्षाध्यक्ष सुनेत्रा पवार काय निर्णय घेतात याकडे सर्वाचं लक्ष लागले आहे.
