भोंदूबाबा अशोक खरातला 'ती' औषधं कोणी पुरवली? नाशिकमधील डॉक्टर अन् मेडिकल एसआयटीच्या रडारवर

पोलीस कोठडीत असलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरातबाबत रोज नवनवीन खुलासे होत आहेत.

Ashok Kharat case
फाईल फोटो - भोंदूबाबा अशोक खरात (ETV Bharat Reporter)
Published : March 31, 2026 at 3:23 PM IST

नाशिक - महिला लैंगिक शोषण प्रकरणात पोलीस कोठडीत असलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरातबाबत रोज नवनवीन खुलासे होत आहेत. अशात भोंदूबाबा खरात याने भविष्य सांगण्याच्या बहाण्याखाली पीडित महिलांचा गैरफायदा घेत शरीरसंबंध ठेवल्याचं समोर आलं. याचे व्हिडिओ सोशल मीडियाच्या माध्यमातून समोर आले आहेत. अशात आता एक धक्कादायक नवा कारनामा समोर आलाय. पीडित महिलांशी शरीरसंबंध ठेवत असताना अशोक खरात महिलांना नकळत नको ते औषध देत होता का? ज्यामुळं महिला त्याच्या जाळ्यात अलगद फसत होत्या, याचा तपास एसआयटी करत असून, यामुळं नाशिकमधील काही नामांकित डॉक्टर देखील तपास यंत्रणांच्या रडारवर आले आहेत. यामुळं वैद्यकीय क्षेत्रात देखील मोठी खळबळ उडण्याची शक्यता आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण? - महिला बलात्कार प्रकरणी सध्या एसआयटी पथकाच्या पोलीस कोठडीत असलेल्या अशोक खरातची कसून चौकशी सुरू आहे. महिलांना जाळ्यात ओढल्यानंतर त्यांच्याशी शरीरसंबंध ठेवल्यानंतर त्यांना गर्भधारणा होऊ नये यासाठी अशोक खरात काही विशिष्ट औषधे किंवा गर्भनिरोधक गोळ्या देत होता का? आणि ही औषधे त्याला कोणत्या डॉक्टरांच्या सल्ल्याने मिळत होती? त्या दिशेनं देखील आता तपास सुरू झाला आहे. यासाठी पोलिसांनी खरातच्या मोबाइलमधील डॉक्टरांची यादी तयार केली असून, त्यांच्या क्लिनिक किंवा मेडिकल स्टोअर्समधून कोणत्या प्रकारच्या औषधांची खरेदी-विक्री झाली याचा रेकॉर्ड तपासला जाण्याची शक्यता आहे. यातून नाशिकमध्ये बडे डॉक्टर पोलिसांच्या जाळ्यात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

Ashok Kharat sit
एसआयटीकडून अशोक खरातच्या कार्यालयाची झडती (ETV Bharat Reporter)

कोणाच्या सांगण्यावरून औषधं देत होता? - भोंदूबाबा अशोक खरातकडून महिलांना पूर्णपणे आपल्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी किंवा त्यांना संमोहित करण्यासाठी देखील काही विशिष्ट औषधांचा वापर केला जात होता का? या प्रतिबंधित औषधांचा पुरवठा नेमका कोठून झाला? त्यामागे कोणत्या नामांकित क्लिनिक किंवा मेडिकल स्टोअर्सचे धागेदोरे आहेत? यावर आता तपास यंत्रांनी लक्ष केंद्रित केलं आहे.

अशोक खरातच्या कार्यालयातून औषधाची बाटली जप्त - सोमवारी एसआयटी आणि फॉरेन्सिक टीमने संयुक्तरित्या भोंदूबाबा खरातच्या नाशिक येथील कॅनडा कॉर्नर कार्यालयाची पीडित महिलांसह झडती घेतली. यावेळी त्याच्या कार्यालयातून काही कागदपत्रे, खडे आणि औषधाची बाटली मिळून आल्याची माहिती आहे. नेमकं हे औषध कसलं आहे आणि त्याचा वापर खरात कशासाठी करत होता? याबाबत आता फॉरेन्सिक टीम तपास करत आहे.

