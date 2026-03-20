भोंदूबाबा कॅप्टन अशोक खरात प्रकरण : शिर्डीतील मुलीला आक्षेपार्ह फोटो पाठवून ब्लॅकमेल, तपास एसआयटीकडं
अशोक खरात याचे शिर्डीतील काही व्यावसायिकांशी घनिष्ठ संबंध असल्याचे उघड झाले आहे.
Published : March 20, 2026 at 6:59 AM IST
शिर्डी - नाशिक येथे गुन्हा दाखल झाल्यानंतर भोंदूबाबा अशोक खरात याच्या प्रकरणातील शिर्डी कनेक्शन उघड होत आहे. शिर्डीत कोट्यवधी रुपयांची जमीन खरेदी केल्याचे तसेच स्थानिकांशी त्याचे घनिष्ठ संबंध असल्याची माहिती समोर येत आहे. या पार्श्वभूमीवर शिर्डीतील एका प्रतिष्ठित कुटुंबातील मुलीला आक्षेपार्ह फोटो पाठवून ब्लॅकमेल केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण? - तक्रारीत दिलेल्या माहितीनुसार, अशोक खरात याच्या कार्यालयातील निरज जाधव याने संबंधित मुलीला खरातसोबतचा एक आक्षेपार्ह फोटो पाठवला. हा फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देत तिच्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी पीडित मुलीने 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी शिर्डी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती.
गुन्हा दाखल करत तपास सुरू - तक्रारीनंतर शिर्डी पोलिसांनी गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 131/2026 अंतर्गत कलम 351(2) तसेच भारतीय न्याय संहिता कलम 66 (3 ) 67 (अ) आणि माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता प्रकरण पुढील तपासासाठी विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) वर्ग करण्यात आले आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
अशोक खरातचे शिर्डी कनेक्शन - दरम्यान, अशोक खरात याचे शिर्डीतील काही व्यावसायिकांशी घनिष्ठ संबंध असल्याचे उघड झाले आहे. तसेच अशोक खरात अध्यक्ष असलेल्या सिन्नर तालुक्यातील मिरगाव येथील ईशानेश्वर ट्रस्टमध्ये शिर्डी परिसरातील दोन व्यक्ती विश्वस्त म्हणून कार्यरत असल्याची माहितीही समोर आली आहे. अशोक खरात याचे शिर्डीत वारंवार येणे-जाणे असल्याने अनेकांशी त्याचे संबंध प्रस्थापित झाले होते. या सर्व प्रकरणाचा सखोल तपास एसआयटीकडून सुरू असून पुढील चौकशीत आणखी धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा -