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विपर्यास, बालबुद्धी आणि अविकसित मेंदूचा परिणाम म्हणजे संजय राऊत - मंत्री आशिष शेलार

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त लावण्यात आलेल्या दिव्यांच्या संदर्भात शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केलेल्या टीकेवर आशिष शेलारांनी उत्तर दिलं.

Ashish Shelar Slams Sanjay Raut
आशिष शेलार यांचं संजय राऊतांना उत्तर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 19, 2026 at 10:57 AM IST

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Updated : September 19, 2026 at 11:19 AM IST

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पुणे : राज्यात यंदाच्या पावसाळ्यात विविध भागांसह मराठवाड्यात जवळपास 70 टक्क्यांहून कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होत असून अनेक पिके जळाली आहेत. मराठवाड्यात दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली असल्यानं विरोधकांकडून सरकारवर टीका केली जात आहे. याबाबत राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांना विचारले असता ते म्हणाले, "सरकारला प्रश्न विचारणं स्वाभाविक आहे. विरोधकांनी आमच्या चुका असतील तर त्यावर जरूर आसूड ओढावेत, पण जर ते 'अल निनो' आणि निसर्गावर आसूड ओढत असतील, तर त्यांच्या आरोपात काहीही तथ्य नाही. कमी झालेल्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत शेतकरी, पिण्याचं पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याच्या सोयीसाठी सरकार काम करत असून विरोधकांनी यात राजकारण करू नये."

माध्यमांशी बोलताना आशिष शेलार (ETV Bharat)

राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी पुणे शहरातील विविध गणेशमंडळांना तसेच श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी गणपती मंडळाला भेट दिली. यावेळी त्यांना विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. मंत्री आशिष शेलार म्हणाले की, राज्य सरकारनं मागच्या वर्षी गणेशोत्सवाला 'राज्य महोत्सव' हा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे राज्यात गणेशोत्सव राज्य महोत्सव म्हणून साजरा होत असून, जगभरातील गणेशोत्सव एका क्लिकवर पाहता यावा, ही सुविधा यंदा सुरू करण्यात आली आहे.

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त लावण्यात आलेल्या दिव्यांच्या संदर्भात शिवसेना (उबाठा) नेते संजय राऊत यांनी केलेल्या टीकेबाबत शेलार यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "विपर्यास, बालबुद्धी आणि अविकसित मेंदूचा परिणाम म्हणजे संजय राऊत आहेत."

पुण्यात डीजेमुक्त गणेशोत्सव व्हावा अशी मागणी केली जात आहे, याबाबत मंत्री आशिष शेलार यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. सांस्कृतिक आणि पारंपरिक पद्धतीने गणेशोत्सव व्हावा अशी सर्वांचीच इच्छा असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं.

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Last Updated : September 19, 2026 at 11:19 AM IST

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