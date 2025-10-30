ETV Bharat / state

मुंबईमध्ये महायुतीचाच महापौर! त्यासाठी जेवढ्या जागांची गरज तेवढ्या भाजपा लढणार - आशिष शेलार

राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी आज रामोजी फिल्म सिटीला भेट दिली. यावेळी त्यांची विशेष मुलाखत ईटीव्ही भारत, महाराष्ट्रचे संपादक सचिन परब यांनी घेतली.

राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी रामोजी फिल्मसिटीला भेट दिली
राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी रामोजी फिल्मसिटीला भेट दिली
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 30, 2025 at 6:03 PM IST

Updated : October 30, 2025 at 7:25 PM IST

हैदराबाद - महाराष्ट्रात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचं वातावरण तापत आहे, यानिमित्तानं मुंबई भाजपाचे माजी अध्यक्ष आणि राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांना त्यांच्या रणनितीविषयी विचारलं असता, यावेळी मुंबईत महायुतीचा महापौर निवडून आणायचा आहे. त्यासाठी भाजपाला जेवढ्या जागा लढवाव्या लागतील तेवढ्या जागा पक्ष लढवेल असं शेलार यांनी स्पष्ट केलं.

आशिष शेलार यांनी आज रामोजी फिल्म सिटी तसंच ईटीव्ही भारतच्या हैदराबाद मुख्यालयाला भेट दिली. यावेळी ईटीव्ही भारत, महाराष्ट्रचे संपादक सचिन परब यांनी त्यांची विशेष मुलाखत घेतली.

मंत्री आशिष शेलार यांची विशेष मुलाखत (ETV Bharat)

मुंबई महापालिका किंवा ठाणे महापालिका निवडणुकीचा विचार करता भारतीय जनता पार्टी किती जागा लढेल असं विचारलं असता आशिष शेलार म्हणाले की, महायुतीचा महापौर या दोन्ही शहरांमध्ये झाला पाहिजे. त्यासाठी भाजपाने जेवढ्या जागा लढणं आवश्यक आहे, तेवढ्या जागावर पक्ष लढेल. शिंदे यांच्या शिवसेनेला जेवढ्या जागा लढण्याची गरज आहे, तेवढ्या जागांवर ते लढतील. अजित पवार किंवा आरपीआय पक्षानं जेवढ्या जागांवर लढणं आवश्यक आहे तशा पद्धतीनं जागावाटप केलं जाईल अशी माहिती शेलार यांनी दिली.

अबू आझमी यांना इशारा - समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांनी 'वंदे मातरम्'ला विरोध केला आहे. त्याबाबत विचारलं असता, आशिष शेलार म्हणाले की, वंदे मातरम् हे प्रेरणा गीत आहे. तसंच मानलं तर ते राष्ट्रगीतच आहे, स्फूर्तिगीत आहे. यंदा वंदे मातरम् चा शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सव आहे. त्यामुळे वंदे मातरम् चा कार्यक्रम राज्य सरकार, केंद्रसरकार दणक्यात करणार आहे. भारतमातेवर प्रेम करणारे सगळे वंदे मातरम् च्या कार्यक्रमात सहभागी होणार. ज्यांच्या डोक्यात वाळवी लागली आहे. त्यांच्या डोक्यातली वाळवी काढण्याचं काम 'अबू आम्ही दाबून करू' एवढंच त्यांना सांगतो, असा खणखणीत इशारा आशिष शेलार यांनी अबू आझमी यांना दिला.

मंत्री आशिष शेलार यांची ईटीव्ही भारत, महाराष्ट्र डेस्कला भेट
मंत्री आशिष शेलार यांची ईटीव्ही भारत, महाराष्ट्र डेस्कला भेट

सध्या राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचे पडघम वाजत आहेत. दुसरीकडे महायुतीमध्ये सरकार चालवताना खटके उडताना दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत सगळ्याच मित्रपक्षांचे सूर जुळणार आहेत का, असं विचारलं असता, शेलार म्हणाले, "लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आपलं मत मांडण्याचा अधिकार आहे. प्रत्येक पक्षाला आपलाच पक्ष वाढला पाहिजे, मोठा झाला पाहिजे हे वाटणं स्वाभाविक आहे. त्यामुळे महायुतीमधील पक्षातील काही नेते बोलतात. मात्र त्यामध्ये पक्षाचे प्रमुख असलेले नेते बोलत नाहीत. देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, रामदास आठवले हे या सगळ्या संदर्भात अजिबात भाष्य करत नाहीत. काही स्थानिक नेते, कार्यकर्ते यावर प्रतिक्रिया जरूर देतात. तो त्यांचा लोकशाहीमध्ये अधिकार आहे. आपला पक्ष वाढला पाहिजे, मोठा झाला पाहिजे असं वाटणं स्वाभाविक आहे, तेवढ्यापुरतंच त्याचं महत्त्व आहे. अंतिम निर्णय नेतेमंडळी करतील." त्यावर धूर निघतोय तर आग लागली असेलच की असं विचारलं असता, आशिष शेलार यांनी खास शैलीत सांगितलं की, आग लागलीय महायुती जिंकण्याची आणि राजकीयदृष्ट्या भस्मसात होणाराय महाविकास आघाडी.

आशिष शेलार यांच्या आग लागल्याच्या वक्तव्याला धरुन, शिवसेना उद्धव ठाकरे त्यावर मशाल हाती घेऊन भूमिका घेतील यासंदर्भात विचारलं असता ते म्हणाले, मशाल या चिन्हाबाबतही ते संभ्रमात आहेत. अजूनही त्या चिन्हावरुन त्यांच्याच पक्षात आणि त्यांच्याच कार्यकर्त्यांमध्ये खल सुरू आहे. धनुष्यबाण मागण्यासाठी ते कोर्टात गेलेत. द्विधा मनस्थितीत उबाठा सेना आहे. त्यामुळे त्यांचाच मशालवर विश्वास नाही, तर लोकांचा कसा असणार.

ईटीव्ही भारत इमारत परिसरात मंत्री आशिष शेलार समूह संपादक बिलाल भट आणि इतर
ईटीव्ही भारत इमारत परिसरात मंत्री आशिष शेलार समूह संपादक बिलाल भट आणि इतर

आशिष शेलार यांनी मुंबई भाजपा अध्यक्ष म्हणून काम केलंय. पक्षाला मोठी उभारी त्यांनी मिळवून दिली आहे. राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री तसंच इतर खात्याचे मंत्री म्हणूनही ते उत्तम काम करत आहेत. त्यामुळे भावी मुख्यमंत्री म्हणून तुमच्याकडे पाहिलं जातंय असं म्हणताच, शेलार यांनी त्याला फाटा देत 'साफ खोटं आहे' असं रोखठोक उत्तर दिलं. ते पुढे म्हणाले, भारतीय जनता पक्षामध्ये भावी या विषयावर विचार करण्याचा वेळ, संधी आणि स्वभाव हा पक्षाच्या मूळ स्वयंसेवक कार्यकर्त्याचा नाही. मला असं वाटतं की देवेंद्र फडणवीस तसंच पक्षानं दिलेलं काम विचार करुन दिलय. ते काम परिपूर्ण करणं हे माझ्यासमोरचं टास्क आहे. ते शंभर टक्के मी करीन. उलट मी तर संघटनेचा माणूस आहे. मला जर काय पाहिजे असं पक्षानं विचारलं तर मी संघटनेत काम करण्यात आनंदी राहीन.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२९ पर्यंत आपणच मुख्यमंत्री राहणार असल्याचं दिवाळी स्नेहमिलन कार्यक्रमात स्पष्ट केलंय. त्यामुळे तोपर्यंत तर व्हेकन्सीच नाही, यावर काय सांगाल असं विचारलं असता, आशिष शेलार म्हणाले की, व्हेकन्सीचा प्रश्नच नाही. देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राचं यशस्वी नेतृत्व आहे. ते भारतीय जनता पक्षाचे तर राज्यातील सर्वोच्च नेते आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक गतीमान परिवर्तनशील असं त्यांचं नेतृत्व आहे. त्यामुळे त्यांनीच राज्याच्या मुख्यमंत्री पदी काम करावं अशीच भारतीय जनता पक्षाचीही भूमिका आहे.

ईटीव्ही भारत न्यूजरुम मध्ये माहिती घेताना मंत्री आशिष शेलार आणि इतर
ईटीव्ही भारत न्यूजरुम मध्ये माहिती घेताना मंत्री आशिष शेलार आणि इतर

पुन्हा मुंबईच्या राजकारणावर येताना आशिष शेलार हे वांद्र्यात त्यांचा उत्तराधिकारी शोधतायत का, असं विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, आपण कधीच मतदारसंघ बदलला नाही. २००९ साली पराभव झाला, त्यानंतरही मुंबई भाजपाची जबाबदारी मिळाल्यावर दुसऱ्या मतदार संघात, म्हटलं तर भाजपासाठी सोईच्या मतदारसंघात जाऊ शकलो असतो. पण मी त्याच मतदारसंघामध्ये काम केलं. २०१४, १९ आणि २४ साली याच मतदारसंघातून चढत्या मताधिक्यानं निवडून आलो आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष आणि वांद्रे विधानसभा हे गणित घट्ट करण्याचं काम केलं, याचा मला आनंद आहे.

वास्तविक या काळामध्ये पक्षबांधणी मतदारसंघातील काम याकडे पाहिलं तर लोकनेता म्हणून पुढे येताना लालबाग किंवा वरळीसारखा मतदारसंघ निवडण्याचा विचार आहे का, याबाबत विचारलं असता, आशिष शेलार म्हणाले की, यासंदर्भात भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, तसंच कोअर कमिटी निर्णय करते. मात्र सर्व समावेशक असा वांद्रे पश्चिम मतदारसंघ आहे. त्यामध्ये बहुभाषिक, बहूधर्मिय असे बहूआयामी लोक आहेत. त्या मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाला विजयी हातभार लावू शकलो, यात मी समाधानी आहे, असं ते म्हणाले. त्यामुळे यापुढेही पक्ष जो मतदारसंघ देईल, जी जबाबदारी देईल त्यासाठी तयार असल्याचं शेलार यांनी स्पष्ट केलं. एवढंच नाही तर कोणतीही निवडणूक न लढवता पक्षाचं काम करण्याची जबाबदारीही पक्ष देऊ शकतो. त्यासाठीही मी तयार आहे, असंही शेलार यांनी सांगितलं.

ईटीव्ही भारत न्यूजरुम मध्ये माहिती घेताना मंत्री आशिष शेलार आणि इतर
ईटीव्ही भारत न्यूजरुम मध्ये माहिती घेताना मंत्री आशिष शेलार आणि इतर (ETV Bharat)

मुंबई भाजपाची जबाबदारी आता अमित साटम यांच्याकडे देण्यात आली आहे. त्यांच्या नेतृत्वगुणांविषयी विचारलं असता, ते माझ्याही दोन पावलं पुढे आहेत, असं शेलार यांनी स्पष्टपणे सांगितलं. त्यांचं शिक्षण आणि व्हिजन पक्षाला नक्कीच चांगलं नेतृत्व देईल यात शंकाच नाही असं शेलार म्हणाले.

ईटीव्ही भारत न्यूजरुममध्ये विविध राज्य प्रमुखांना भेटताना मंत्री आशिष शेलार आणि इतर
ईटीव्ही भारत न्यूजरुममध्ये विविध राज्य प्रमुखांना भेटताना मंत्री आशिष शेलार आणि इतर

शरद पवार आणि आशिष शेलार मिळून एमसीएच्या खुर्चीवर कुणाला बसवणार असं विचारलं असता, एमसीएच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक प्रस्तावित आहे, अजूनही हा गुलदस्त्यातला विषय असल्याचं शेलार यांनी सांगितलं. त्याचवेळी निवडणूक होऊच नये अशी आपली वैयक्तिक भावना असल्याचं ते म्हणाले. आजपर्यंत पवार साहेबांचा गट आणि आमचा गट दोघांनी एकत्र काम केलेलं आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही चर्चा झालेली आहे. त्यामुळे एकत्रितच सर्वमान्य निर्णय व्हावा, असा आमचा प्रयत्न आहे.

राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी आज रामोजी फिल्म सिटीला भेट दिली
राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी आज रामोजी फिल्म सिटीला भेट दिली (ETV Bharat)

राजकारणात नांदा सौख्यभरे असं म्हटलं जातं, मात्र शेवटी राजकारण करताना भांडा सौख्यभरेवर ते येतं, त्यामुळे सूर जुळवणं कितपत सोप्पं असतं, असं विचारलं असता, राजकारणामध्ये ज्यावेळी हेतूंवर शंका निर्माण होते, त्यावेळी गफलती होतात. त्यातून विभक्ती होते. मग जनता बाजूला राहते आणि स्वार्थ पुढे येतो. शेवटी माणूस अहंकाराकडे जातो. उद्धवजींचा स्वभाव तसा असल्यानं ते वेगळे झाले.

राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी आज रामोजी फिल्म सिटीला भेट दिली
राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी आज रामोजी फिल्म सिटीला भेट दिली (ETV Bharat)

खरं तर नांदा सौख्यभरेचा विचार करता, मुंबई महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाच्या मदतीनं ते सत्तेवर आले. विधानसभेतही वेगळं लढून सत्तेवर आल्यावर एकत्र काम केलं. आमच्या मेहेरबानीनंच महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष आमच्याबरोबर सत्तेत आला. नंतर मोदीजींच्या फोटोवर निवडणूक जिंकले. मात्र स्वार्थ आणि अहंकारासाठी काँग्रेसबरोबर गेले. आता महापालिकेत पराभव दिसत असल्यानं नविन दरवाजा शोधून शिवतीर्थाकडे गेलेत. त्यामुळे स्वार्थ-अहंकाराची राजनीती असू नये आणि उद्धवजींचा तोच कार्यक्रम आहे, हे महाराष्ट्र पाहतोय.

राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी आज रामोजी फिल्म सिटीला भेट दिली
राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी आज रामोजी फिल्म सिटीला भेट दिली (ETV Bharat)

याच पार्श्वभूमीवर आशिष शेलार यांचे मित्र असलेले मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्याबरोबरचं स्टेटस काय आहे, असं विचारलं असता, ते म्हणाले की त्यांनी त्यांचं स्टेटस वेगळं केलंय. मैत्रीमध्ये दुरावा त्यांच्यामुळे निर्माण झाला आहे, तो आपण स्वीकारला असल्याचं शेलार म्हणाले. मैत्रीत आत्ता दुरावा असला तरी तो भविष्यात दूरही होऊ शकतो. राजकारणात कायमचा कोणी कोणाचा शत्रू नसतो. त्यामुळे भविष्याच्या गर्भात काय दडलय, हे आताच सांगता येणार नाही असं आशिष शेलार यांनी स्पष्ट केलं.

मंत्री आशिष शेलार यांची रामोजी फिल्मसिटीला भेट
मंत्री आशिष शेलार यांची रामोजी फिल्मसिटीला भेट

राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री असलेल्या आशिष शेलार यांनी आज रामोजी फिल्मसिटीची अभ्यास सहल केली. यामध्ये रामोजी फिल्म सिटीमधील विविध ठिकाणी त्यांनी भेट दिली. मुंबईत दादासाहेब फाळके चित्रनगरीसाठी घेण्यासारखं हैदराबादच्या रामोजी फिल्मसिटीमध्ये खूप काही असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर दादासाहेब फाळके चित्रनगरीतूनही काही गोष्टी इथे घेण्यासारख्या आहेत, असंही ते म्हणाले.

