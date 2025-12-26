आशिष गिरी यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जाहीर प्रवेश; पक्षप्रवेशापूर्वी बाईक रॅली, पोलिसांनी घेतलं ताब्यात
ठाणे पोलिसांनी जमावबंदी मोडल्यामुळं अॅड. आशिष गिरी यांना ताब्यात घेतलं. त्यानंतर काही वेळानं त्यांची सुटका केली.
Published : December 26, 2025 at 5:12 PM IST
ठाणे : ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीचा रणसंग्राम सुरू असतानाच ठाण्यातील काँग्रेसला मोठं खिंडार पडलं आहे. गुरूवारी (25 डिसेंबर) ठाण्यात युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अॅड. आशिष गिरी यांनी कार्यकर्त्यांसमवेत काँग्रेसला रामराम करीत अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात जाहीर प्रवेश केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मुख्य कार्यालयात राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष नजीब मुल्ला यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा पक्ष प्रवेश पार पडला. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर होणारा हा प्रवेश उमेदवारीसाठी केला असल्याचं अॅड. आशिष गिरी यांनी सांगितलं. दरम्यान, ठाण्यात जमाव बंदी असताना अॅड. आशिष गिरी यांनी काल बाईक रॅली काढून पक्षप्रवेश केला. त्यामुळं आज ठाणे पोलिसांनी जमावबंदी मोडल्यामुळं अॅड. आशिष गिरी यांना ताब्यात घेतलं. त्यानंतर काही वेळानं त्यांची सुटका केली. त्यामुळं शहरात एकच चर्चा सुरू झाल्याचं पाहायला मिळालं.
आशिष गिरी यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जाहीर प्रवेश : ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विविध पक्षातील आजी-माजी पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचा ओघ राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करण्याकडे दिसून येत आहे. पालिका निवडणुकीचा मुहूर्त साधत काँग्रेसचे अध्यक्ष अॅड. विक्रांत चव्हाण यांना युवा काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अॅड. आशिष गिरी यांनी जोरदार धक्का दिला आहे. अॅड. आशिष गिरी यांच्या समवेत, राष्ट्रीय विद्यार्थी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष जितेन गिरी, महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे सचिव तेजस गोपल, महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे सचिव जयेश पाटील, ठाणे जिल्हा युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष प्रथमेश क्षिरसागर व गोविंदा परदेशी, भाजपा युवा मोर्चाचे सचिव अभिषेक मिश्रा, शेकडो युवा पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे घड्याळ हाती बांधलं.
काँग्रेस जिल्हाध्यक्षांवर टीकेची झोड : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केल्यानंतर अॅड. आशिष गिरी यांनी काँग्रेस जिल्हाध्यक्षांवर टीकेची झोड उठवली. काँग्रेस पक्षावर आपली मुळीच नाराजी नसून पक्षादेश न पाळणाऱ्या सध्याच्या जिल्हाध्यक्षांच्या मनमानी कारभाराला कंटाळून काँग्रेस सोडल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसंच, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कामाने प्रेरित होऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याचं त्यांनी सांगितलं. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेल्या सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्याचे स्वागत करून नजीब मुल्ला यांनी, येत्या काळात तमाम तरुणाईला सोबत घेऊन राष्ट्रवादीला ठाणे शहरात जास्तीत जास्त यश मिळवून देण्याची शपथ दिली.
