शेतकऱ्यांनी कुंभमेळ्याचे काम पाडले बंद! योग्य मोबदला मिळत नसल्यानं सामूहिक आत्मदहनाचा इशारा

कुंभमेळ्याच्या कामांना आता ब्रेक लागत आहे. शेतकऱ्यांनी जमिनीला योग्य मोबदला मिळण्यासाठी काम बंद पाडलं आहे.

Nashik Kumbh mela 2027
नाशिक कुंभमेळा 2027 (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 16, 2026 at 3:56 PM IST

2 Min Read
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर नगरपरिषद हद्दीत प्रस्तावित 30 मीटर ग्रीन बेल्ट आणि रिंग रोड तसेच कुंभमेळा विकासकामांच्या पार्श्वभूमीवर बाधित शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. कुंभमेळ्याची कामे अल्पावधीत पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारनं हालचाली सुरू केल्या आहेत. असे असले तरी बाजारभाव सुमारे 25 लाख रुपये प्रति गुंठा आहे. त्यामुळे जमिनी कवडीमोल दरात संपादित करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप बाधित शेतकऱ्यांनी करत भूसंपादनाचे काम बंद पाडले. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारला सामूहिक आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे.



नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये 2027 रोजी होत असलेल्या कुंभमेळ्याच्या कामांना राज्य सरकारनं वेग दिला असला तरी त्र्यंबकेश्वरमध्ये स्थानिक शेतकऱ्यांनी प्रशासकीय नियोजनाला विरोध दर्शवला आहे. नवीन घाट आणि तलावांच्या कामांवर शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेत बेकायदेशीर भूसंपादन होत असल्याचा आरोप करत कामे बंद पडली आहेत. भूसंपादन कायदा 2013 मधील तरतुदींचे संपूर्ण पालन न करता कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याचंही शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. काही ठिकाणी हुकूमशाही पद्धतीनं बुलडोझरद्वारे शेतीची नासधूस होत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. योग्य मोबदला, कायदेशीर प्रक्रिया आणि पारदर्शकता न पाळल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारादेखील शेतकऱ्यांनी दिला आहे.



काय आहे बाधित शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या?

  1. बेकायदेशीरपणे शेतीची नासधूस तात्काळ थांबवावी.
  2. भूसंपादन कायदा २०१३ मधील संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण न करता सुरू केलेली कार्यवाही रद्द करावी आणि थेट खरेदीचा प्रस्ताव मांडावा.
  3. सध्याचा अत्यल्प मोबदला नाकारून बाजारभावाच्या दहापट मोबदला देण्यात यावा.
  4. नगरपरिषद हद्दीत आणि गावालगत असलेल्या जमिनी बिगरशेती (NA) म्हणून ग्राह्य धराव्यात.
  5. मोजणीतील तफावत दूर करण्यासाठी पुनर्मोजणी करण्यात यावी.

असा कुंभमेळा आम्हाला मान्य नाही-"बाधित शेतकऱ्यांशी सरकारनं तात्काळ संवाद साधून न्याय्य तोडगा काढावा. अन्यथा संवैधानिक आणि शांततापूर्ण मार्गानं आंदोलन उभारण्यात येईल. विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असेल तर तो आम्हाला मान्य नाही. न्याय्य मोबदला आणि कायदेशीर प्रक्रिया नसेल, तर असा कुंभमेळा आम्हाला मान्य नाही", असं बाधित शेतकरी पुरुषोत्तम कडलग यांनी म्हटलं आहे.



बंदिस्त गोदावरी नदी खुली करा- "अकराशे कोटी रुपये खर्च करून नवीन घाट बांधण्यात येत आहे. त्यामुळे बळीराजा बाधित होणार आहे. त्याऐवजी कुशावर्तपासून बंदीस्त गोदावरी आहे खुली करून त्या पात्रात जर भाविकांना स्नान करता आले तर एवढा मोठा खर्च करण्याची गरज पडणार नाही. कुंभमेळामध्ये तीन मुख्य पर्वणी आहेत. चाळीस दिवसाच्या गोष्टीसाठी इतका मोठा खर्च करत आहात. त्यापेक्षा कुशावर्त या ठिकाणी अहिल्याबाई होळकरांनी बांधलेला घाट पुन्हा खुला करावा. इथे भाविक स्नान करू शकतील", असं पर्यावरणप्रेमी ललिता शिंदे यांनी म्हटलं आहे.

  • योग्य मोबदला द्या- "आम्हाला सरकारला जमीन द्यायची नाही. मात्र, सरकारला जमिनीची अत्यंत गरज असेल तर त्यांनी आम्हाला- शेतकरी मागेल तो मोबदला द्यावा. सरकार ठरवेल तो मोबदला होत नाही. तर आम्ही सरकारला कुठलीही अडचण आणणार नाही", असं बाधित शेतकरी रामदास वरूनजे यांनी म्हटलं आहे.

